Карпин дисквалифицирован на 3 матча РПЛ в следующем сезоне

Главы КДК РФС Артура Григорьянц сообщил, что главный тренер «Ростова» будет дисквалифицирован за бросок бутылки в сторону резерного судьи в матче 30-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

Запись в протоколе матча была о том, что Карпин бросил бутылку в сторону резервного арбитра. В заседании КДК принимал участие сам Валерий Георгиевич и юрист «Ростова». Перед принятием решения я зачитал рапорт резервного судьи Стрельцова. Он написал, что Карпин в конце матча акцентированно бросил бутылку в его сторону. После этого он обратился к Матюнину с просьбой удалить Карпина. Сам Карпин сказал нам, что у него не было умысла кидать бутылку в судью.

Мы просмотрели видеозапись данного эпизода. Мы исследовали все моменты. Приняли такое решение — за попытку оказания физического воздействия на официальное лицо матча дисквалифицировать Валерия Карпина на три матча чемпионата России. Санкция переходит на следующий сезон.