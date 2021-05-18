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Карпин дисквалифицирован на 3 матча РПЛ в следующем сезоне

18 мая 2021, 14:16
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главы КДК РФС Артура Григорьянц сообщил, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин будет дисквалифицирован за бросок бутылки в сторону резерного судьи в матче 30-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

Запись в протоколе матча была о том, что Карпин бросил бутылку в сторону резервного арбитра. В заседании КДК принимал участие сам Валерий Георгиевич и юрист «Ростова». Перед принятием решения я зачитал рапорт резервного судьи Стрельцова. Он написал, что Карпин в конце матча акцентированно бросил бутылку в его сторону. После этого он обратился к Матюнину с просьбой удалить Карпина. Сам Карпин сказал нам, что у него не было умысла кидать бутылку в судью.

Мы просмотрели видеозапись данного эпизода. Мы исследовали все моменты. Приняли такое решение — за попытку оказания физического воздействия на официальное лицо матча дисквалифицировать Валерия Карпина на три матча чемпионата России. Санкция переходит на следующий сезон.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 09:09
Карпин бы не промахнулся, кабы хотел !
Shustriy
Shustriy
18 мая в 15:51
Карпина давно пора гнать из Ростова, сколько можно плестись на месте.
Аксинья
Аксинья ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 мая в 15:05
Да нет Валера попал...на три игры....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 мая в 15:02
Не стали штрафовать нищеброда!😜😜😜
Ironigor
Ironigor
18 мая в 14:41, ред.
Граната не взорвалась !!! Судья остался жив !!!
berda2003
berda2003
18 мая в 14:30
ростов так клялся в верности и хвалин григоряна, а он, ведь не даром на цементе вырос, взял и наплевал прямо в душу гламурной болонке...
Leha-ha50
Leha-ha50
18 мая в 14:25
Это еще повезло, что не попал.
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