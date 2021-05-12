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УЕФА начал расследование в отношении клубов, которые не покинули Суперлигу

12 мая 2021, 14:41

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» всё ещё официально не покинули Суперлигу.

На прошлой неделе остальные девять членов-основателей турнира подписали с УЕФА «Декларацию о приверженности клубов», согласно которой они должны будут выплатить штраф в размере 100 млн евро, если они вступят в подобный проект в будущем. Кроме того, команды согласились потерять 5% своих доходов от клубных турниров УЕФА на один сезон.

Сегодня УЕФА опубликовал заявление, в котором указывается:

В соответствии со статьей 31 (4) Дисциплинарного регламента УЕФА сегодня назначены этические и дисциплинарные инспекторы УЕФА для проведения дисциплинарного расследования в отношении потенциального нарушения нормативно-правовой базы УЕФА со стороны футбольных клубов «Реал», «Барселона» и «Ювентус» в связи с проектом так называемой Суперлиги.

Дополнительная информация по этому поводу будет предоставлена ​​в должное время.

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cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 мая в 08:36
"Да много что вообще не устраивает..."
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Очень "исчерпывающий" ответ, который всё объясняет! Собственно, другого ответа я и не ожидал!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
13 мая в 02:15, ред.
Лично мне не нравится сам формат проведения еврокубков....
"Время агентов" - вообще край...
Да много что вообще не устраивает...
Касаемо самой сути вопроса - ответ на поверхности....
У хорошего хозяина (работодателя) подчинённые не ищут подработки на стороне....
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Брулин (раскрыть)
12 мая в 23:15
Да ти чё серьезно что ли ? А за то что воздухом дышат тоже наказать надо ?))
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Брулин (раскрыть)
12 мая в 23:14
Вот УЕФА на бабки посадил 9 клубов )))
Брулин
Брулин
12 мая в 22:32
А вот Реал вместе с его Пересом, как инициатора создания Суперглиги, наказать надо строже всех.
Hamman
Hamman
12 мая в 20:37
Вовремя остановиться - прерогатива мудрых!
Руководство УЕФА показывает себя жёстким, злобным, мстительным, но не умным и конструктивным. Фактически иными словами они объявляют этим трём клубам войну. А на войне все методы хороши - так думает Чеферин. Но также могут решить и президенты опальных клубов. Однажды проснется Чеферин с утра пораньше и вдруг узнает что какая-то женщина вдруг вспомнила что давным давно он воспользовался её беспомощностью и своим положением и склонил её против воли к непотребству. Или найдутся на его банковских счетах вдруг появившиеся недекларированные денежные средства и объявят его в коррупции.
Не стоит слишком перегибать палку, сломается хрен склеишь...
Incredulous
Incredulous ответ Rattlehead (раскрыть)
12 мая в 20:21
Да, уже нашёл, спасибо.
pomor45
pomor45 ответ SHMEL (раскрыть)
12 мая в 19:59
Я бы и этот междусобойчик смотрел с большим удовольствием, чем эту длинную бодягу под названием ЛЧ, в которой сначала надо растолкать всякую дворню, чтобы потом одну игру в финале вымучивать, дрожа за результат. Эти закатили бы по 10 игр каждый с каждым. Свободно, с приоритетом классной игры над результатом, какая и нужна зрителю. Зрителю надо творчество игрока высочайшего класса, который тот может выдать только, если на него не давит результат. Что честного и справедливого в этом болоте под названием ФИФА и УЕФА? Они только перед общей угрозой выглядят друзьями, а так готовы сожрать друг друга без остатка. Ворьё поганое.
Rattlehead
Rattlehead ответ Incredulous (раскрыть)
12 мая в 19:43, ред.
В редакции 2021 года в уставе 70 статей. Документ доступен на официальном сайте УЕФА в соответствующем разделе.
Incredulous
Incredulous ответ Rattlehead (раскрыть)
12 мая в 19:34
В Уставе УЕФА всего 29 статей.
Rattlehead
Rattlehead ответ Incredulous (раскрыть)
12 мая в 19:18
Статья 49 Устава УЕФА.
Incredulous
Incredulous ответ Rattlehead (раскрыть)
12 мая в 19:11
Статья 49 чего? Регламента по лицензированию клубов, или дисциплинарного регламента или какого-то другого?
Димон Булыкин
Димон Булыкин
12 мая в 19:06
Надо расформировать оставшиеся 3 команды)))
Санчо Панса
Санчо Панса
12 мая в 19:04
Ого, вот так вот! От Переса и Аньелли так просто не отстанут)
juvenale
juvenale ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
12 мая в 18:53
это не россия,так не получится
Илья Пыркин
Илья Пыркин ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
12 мая в 18:52
Ещё Ротор оставить, у них норм стадион
h8you
h8you
12 мая в 18:46
мафия никак не успокоится)))они же пролетят в судах
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
12 мая в 18:40
Вот вы говорите о "несостоятельности действий нынешнего УЕФА"! А вы можете по пунктам расписать в чём КОНКРЕТНО проявляется эта самая НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ УЕФА?
Rattlehead
Rattlehead ответ Incredulous (раскрыть)
12 мая в 18:34
Статья 49.
Incredulous
Incredulous ответ Rattlehead (раскрыть)
12 мая в 18:26
Номер статьи в регламенте УЕФА, пожалуйста.
Elliada
Elliada
12 мая в 17:57
История с Супрелигой еще не закончилась?
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
12 мая в 17:54
сегодня состоялось апелляционное заседание комитета рфс, на котором стало ясно, что оренбург не сыграет в следующем сезоне в рпл из-за малой вместимости своей арены, юристы пуховика хотят жаловаться в европейский суд и до конца отстаивать свою позицию так как в вышку оренбург попал по спортивному принципу ( это правда, но мы все выдохнули от перспектив участия ещё одной команды со спонсором газпром на майке, теперь ещё нужно чтобы уфу с её стеклянным стадионом в фнл отправили в стыках балтика или торпедо. мне как человеку с подпиской матч премьер не приятно смотреть трансляции с башкирии, стадион 20го века, искуственное поле, картинка просто ужасная как и из оренбурга была бы) рфс дал добро на повышение крыльям советов, торпедо и балтике ( которую жду в рпл чтобы смотреть игры из Калининграда в позднее время с пивком на диване🤗) в случае повышения торпедовцев чёрно - белые будут принимать своих соперников в лужниках ( арену похоже на сезон им хотят предоставить бесплатно, ну и съездить в обновлённые лужники думаю многие хотят из болельщиков, тем более не должно возникнуть проблемм с билетами, даже если пускать зрителей будут с явкой 25% а не 50% как сейчас это всё равно минимум 20000 билетов!) так что я все плюсы от балтики и торпедо в вышке назвал для обычного зрителя чем от пуховика ( тут единственный минус то что на ставках заработать не получится) и уфы...также сегодня один интернет канал снова опубликовал ещё документы из офиса Спартака, в них говорится о кондидатах на тренерский мостик и трансферные интересы клуба...только вот на соккере нет вообще новостей, которые будут интересны болельщикам для обсуждения на ветке, кого там накажет уефа за суперлигу всем давно плевать! браво соккер👏👏👏
Rattlehead
Rattlehead ответ Incredulous (раскрыть)
12 мая в 17:49, ред.
Не нарушили ни одну из статей? Как насчет статьи, согласно которой УЕФА обладает исключительным правом на организацию или упразднение соревнований среди входящих в неё ассоциаций и их клубов?
Ironigor
Ironigor ответ RoArt (раскрыть)
12 мая в 17:13
Во первых на вы пожалуйста. Во вторых я не говорил что ФИФА и УЕФА силы добра. Я лишь сказал что это абсурд и он должен закончится. И любое противостояние это ни есть хорошо. И оно только несёт раскол. Который как мне болельщику футбола ничего хорошего не несёт. Вот и всё.
Ironigor
Ironigor ответ Incredulous (раскрыть)
12 мая в 17:07
Пусть с этим работают юристы. У ФИФА и УЕФА есть много своих проблем конечно же. Разбивать сложившуюся с годами систему пусть и со своими кому-то не нравявшейся ситуацией , всегда можно решать с помощью правильно выстроенного диалога. А данные действия руководителей суперлиги выглядело как революция. И естественно это не понравилось ФИФА и УЕФА. Что и вылилось в противодействие. Как то так. Спасибо за понимание.
BDA8181
BDA8181
12 мая в 17:07
Сомневаюсь , что прибыльные. Да и если вообще сейчас спустить на тормазах всю эту канитель,где гарантий что опять не начнут воду мутить?!
3j7b6bevn8cx
3j7b6bevn8cx ответ swed27 (раскрыть)
12 мая в 17:00
Матрас закрыть за Суперлигу!
Igo0rek
Igo0rek ответ BDA8181 (раскрыть)
12 мая в 16:59
Ага, и потерять самые прибыльные с точки зрения продажи ТВ прав клубы? Очень разумно.
RoArt
RoArt ответ Ironigor (раскрыть)
12 мая в 16:58
С чего ты решил, что уефа и фифа это силы добра?
Может это насквось прогнившая, коррумпированная клоака?
Период пандемийный, а зарплата Чеферина растет в разы.
И это вершина айсберга, сколько он берет в черную неизвестно
Incredulous
Incredulous ответ Ironigor (раскрыть)
12 мая в 16:45, ред.
Вполне даже понятная, как ты говоришь упёртость. Эти клубы, в отличии от остальных, которые поджали хвосты, как только им пригрозили пальчиком, прекрасно понимают, что у УЕФА нет никаких юридических оснований налаживать какие-либо санкции на них. Они не нарушили ни одну статью регламента УЕФА или ФИФА, и соответственно привлечь к какой-либо ответственности их не за что. И они специально не выходят из проекта Суперлиги, чтобы показать остальным, что все угрозы со стороны УЕФА - это лишь конвульсии от страха потерять свой источник наживы. А если же УЕФА осмелится на какие-то конкретные действия в сторону этих трёх клубов, то им в ответ прилетят иски, на намного большие суммы, и плюс обвинения в злоупотреблении служебных полномочий. И Чефир со своей компашкой прекрасно это понимает, поэтому и пытается воздействовать на эти клубы чужими руками, как в случае с президентом Серии А, чтобы при любом кипише выйти сухим из воды.
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