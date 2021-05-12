УЕФА начал расследование в отношении клубов, которые не покинули Суперлигу

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» всё ещё официально не покинули Суперлигу.

На прошлой неделе остальные девять членов-основателей турнира подписали с УЕФА «Декларацию о приверженности клубов», согласно которой они должны будут выплатить штраф в размере 100 млн евро, если они вступят в подобный проект в будущем. Кроме того, команды согласились потерять 5% своих доходов от клубных турниров УЕФА на один сезон.

Сегодня УЕФА опубликовал заявление, в котором указывается:

В соответствии со статьей 31 (4) Дисциплинарного регламента УЕФА сегодня назначены этические и дисциплинарные инспекторы УЕФА для проведения дисциплинарного расследования в отношении потенциального нарушения нормативно-правовой базы УЕФА со стороны футбольных клубов «Реал», «Барселона» и «Ювентус» в связи с проектом так называемой Суперлиги.

Дополнительная информация по этому поводу будет предоставлена ​​в должное время.