УЕФА начал расследование в отношении клубов, которые не покинули Суперлигу

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» всё ещё официально не покинули Суперлигу.
На прошлой неделе остальные девять членов-основателей турнира подписали с УЕФА «Декларацию о приверженности клубов», согласно которой они должны будут выплатить штраф в размере 100 млн евро, если они вступят в подобный проект в будущем. Кроме того, команды согласились потерять 5% своих доходов от клубных турниров УЕФА на один сезон.
Сегодня УЕФА опубликовал заявление, в котором указывается:
В соответствии со статьей 31 (4) Дисциплинарного регламента УЕФА сегодня назначены этические и дисциплинарные инспекторы УЕФА для проведения дисциплинарного расследования в отношении потенциального нарушения нормативно-правовой базы УЕФА со стороны футбольных клубов «Реал», «Барселона» и «Ювентус» в связи с проектом так называемой Суперлиги.
Дополнительная информация по этому поводу будет предоставлена в должное время.
Крах этой суперлиги был виден с закрытыми глазами.
Фантазии закончились, пора уже принять капитуляцию. К чему приведёт эта упёртость, очевидна! Зачем делать так, чтобы вас начали ненавидеть сами свои же собственные болельщики, ведь ничего хорошего не произойдёт из-за действий руководства клубов, только сами себе стреляют в ногу. Очевидный факт свершился, Победой ФИФА и УЕФА. Я думаю всё таки силы добра всё же возьмут верх. Всем Добра!
Крах этой суперлиги был виден с закрытыми глазами.
Фантазии закончились, пора уже принять капитуляцию. К чему приведёт эта упёртость, очевидна! Зачем делать так, чтобы вас начали ненавидеть сами свои же собственные болельщики, ведь ничего хорошего не произойдёт из-за действий руководства клубов, только сами себе стреляют в ногу. Очевидный факт свершился, Победой ФИФА и УЕФА. Я думаю всё таки силы добра всё же возьмут верх. Всем Добра!
УЕФА ,в порыве своей мсти, выглядит куда смешней и беспомощней, чем клубы, за чей счёт и кормится эта полу-юмористическая (в последнее время), бестолково-карательная организация.....
Сильные профессионалы - это не те кто сможет изощрённей поквитаться после всей чебатухи....а те чья работа не привела бы к созданию подобной ситуации.....
Создание Суперлиги - лишь отражение несостоятельности действий нынешнего УЕФА....
И теперешнее махание кулаками после драки всего лишь роспись в неправильности своей политики, и неспособности всё полностью контролировать в нелёгкий пандемийный и пост пандемийный периоды.....
УЕФА ,в порыве своей мсти, выглядит куда смешней и беспомощней, чем клубы, за чей счёт и кормится эта полу-юмористическая (в последнее время), бестолково-карательная организация.....
Сильные профессионалы - это не те кто сможет изощрённей поквитаться после всей чебатухи....а те чья работа не привела бы к созданию подобной ситуации.....
Создание Суперлиги - лишь отражение несостоятельности действий нынешнего УЕФА....
И теперешнее махание кулаками после драки всего лишь роспись в неправильности своей политики, и неспособности всё полностью контролировать в нелёгкий пандемийный и пост пандемийный периоды.....