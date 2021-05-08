Чеферин предложит исключить «Реал», «Барсу» и «Юве» из еврокубков на 2 года

Президент УЕФА Александер Чеферин готов принять жесткие меры в отношении клубов, решивших не покинуть проект Суперлиги.
Глава союза предложит исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из еврокубков на 2 года после финала Лиги чемпионов, который состоится 29 мая, сообщает COPE.
Ранее о выходе из Суперлиги заявили: «Ливерпуль», «Арсенал», «Милан», «Челси», «Атлетико», «Интер», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм».
Руководство некоторых клубов обозначило свои намерения варить футбольную кашу в другом горшке при других условиях. Причём, не трогая других кашеваров.
А то, что это не нравится лично Чеферину и не устраивает УЕФА, - так это из другой области мироустройства.
Хотелось бы в этой кутерьме рассмотреть демократические принципы и признаки евроинтеграции. Пока, заметны только двойные стандарты и нежелание делить большой пирог и размазывать кашу по большой тарелке еврофутбола.
Руководство некоторых клубов обозначило свои намерения варить футбольную кашу в другом горшке при других условиях. Причём, не трогая других кашеваров.
А то, что это не нравится лично Чеферину и не устраивает УЕФА, - так это из другой области мироустройства.
Хотелось бы в этой кутерьме рассмотреть демократические принципы и признаки евроинтеграции. Пока, заметны только двойные стандарты и нежелание делить большой пирог и размазывать кашу по большой тарелке еврофутбола.