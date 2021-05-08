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Чеферин предложит исключить «Реал», «Барсу» и «Юве» из еврокубков на 2 года

08 мая 2021, 11:19

Президент УЕФА Александер Чеферин готов принять жесткие меры в отношении клубов, решивших не покинуть проект Суперлиги.

Глава союза предложит исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из еврокубков на 2 года после финала Лиги чемпионов, который состоится 29 мая, сообщает COPE.

Ранее о выходе из Суперлиги заявили: «Ливерпуль», «Арсенал», «Милан», «Челси», «Атлетико», «Интер», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм».

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12 мая в 18:00, ред.
    NOVA
    NOVA
    08 мая в 23:03
    и за одно себя исключи из президентов за воровство!!
    Agamaga........
    Agamaga........
    08 мая в 15:15
    Не понимаю болельщиков поддерживающих УЕФА.
    Суперлига давно назрела, только УЕФА кормушку терять не хочет. Они сами кормятся за счёт клубов.
    Сила в единстве, а трусы сразу дали задний ход, да и штрафы готовы платить. Позор!!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    08 мая в 15:09, ред.
    Глупая глупость....

    6 человек делят бабосы - а страдать будут миллионы болельщиков...
    Кому то очень богатому и жадному захотелось повернуть русло капающих монет в свой карман а рядовые любители футбола должны теперь смотреть на мстю просто жадных к очень жадным.....
    "Чистеньких" там всё равно нет...ибо те кто допустил образование такой ситуации виноваты не менее тех кто хотел ею воспользоваться....
    Просто обывателям ,любящим футбол, а не звон монет от него - не к чему вся эта чебатуха...можно же устраивать свой денежный делёж в более закрытом виде....

    Исключение клубов - по-любому в ущерб болельщикам ...
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ ответ abramjan (раскрыть)
    08 мая в 14:47
    это как отлучить теленка от коровы
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    08 мая в 14:46
    на УЕФА нет ни каких предъяв?
    ФАНАТ_number one
    ФАНАТ_number one
    08 мая в 14:42
    Наказать по полной программе, заслужили.
    sv_1969
    sv_1969 ответ gen.v3trov (раскрыть)
    08 мая в 14:26
    Так они им говорят что выходите из УЭФА и ФИФА и варитесь!Но им это не выгодно так как все звезды убегут от них!Тому же Рону хочется поиграть на Евро но будет нельзя!А сказанное маразматиком Пересом что он устроит свои ЧМ и ЧЕ не больше чем бред!
    Ali barca
    Ali barca ответ DXTK (раскрыть)
    08 мая в 14:23
    Правильно все равно ничего выигрываем. 1/4 ,1/2 и все.Надо новичков подтянуть чем кого попало покупать все равно толку от них.Долги долги надо расплачиваться по тихонечко Суперлига никто другой не поможет Барсе с долгами.И на последок решать надо с Месси про его зарплату и тд.Хватить уже по 60,70 ляма зарплату давать.Если нет Месси переживём два года в запасе есть.Все уходит не заменимых нет.
    DXTK
    DXTK
    08 мая в 14:05
    Моей Барсе в еще нынешнем состоянии дисква на два года не помешает....... хватит уже позориться после 0-3 от Ромы, 0-4 от Ливерпуля, 2-8 от Баварии и 1-4 дома от ПСЖ......
    dimagas2
    dimagas2 ответ Жасур Баратов (раскрыть)
    08 мая в 13:52
    Где посмотреть?
    gen.v3trov
    gen.v3trov
    08 мая в 13:40, ред.
    Не совсем понимаю, что лежит в основе претензий и обвинений УЕФА.
    Руководство некоторых клубов обозначило свои намерения варить футбольную кашу в другом горшке при других условиях. Причём, не трогая других кашеваров.
    А то, что это не нравится лично Чеферину и не устраивает УЕФА, - так это из другой области мироустройства.
    Хотелось бы в этой кутерьме рассмотреть демократические принципы и признаки евроинтеграции. Пока, заметны только двойные стандарты и нежелание делить большой пирог и размазывать кашу по большой тарелке еврофутбола.
    aventure61
    aventure61
    08 мая в 13:38
      Жасур Баратов
      Жасур Баратов ответ dimagas2 (раскрыть)
      08 мая в 13:34
      Статистика посмотри сразу поймёшь!
      Tostao
      Tostao ответ 3ton (раскрыть)
      08 мая в 13:32
      А будешь платить ещё больше!))
      Anton Hohlov
      Anton Hohlov
      08 мая в 13:26
      Сами же себя подставляют. Надо договариваться, а не исключать самые популярные клубы в мире. С таким отношением они таки свою лигу сделают, когда со своими чемпионатами договорятся.
      13 RUS
      13 RUS
      08 мая в 12:51
      Все хороши, что уефашка, что эти 3 клуба вечно замешаных в судействах в их пользу, футбол утонул в коррупции
      abramjan
      abramjan
      08 мая в 12:49
      Исключить на 2 года.....пчелы против меда?)
      3ton
      3ton ответ Tostao (раскрыть)
      08 мая в 12:22
      Где есть бесплатное телевидение ?
      За все ты платишь уже давно 🙂
      Tostao
      Tostao
      08 мая в 12:15
      Приверженцам Суперлиги - замучались бы по инетам шарить в возможности посмотреть матчи бесплатно, а за платный контент жаба бы задавила за немалое бабло, которое бы выставила коммерческая лига. И самое главное - часто повторяющиеся матчи грандов между собой приедаются и теряется праздник ожидания, предвкушения особого события.
      Да, УЕФА не идеал, но это наш с... сын.
      STVA 1
      STVA 1 ответ dimagas2 (раскрыть)
      08 мая в 12:05
      Все правильно!
      Cayman
      Cayman
      08 мая в 12:01
      уефа всегда поддержал Реал и Барсу, всякие Кашаи и Эвребе только чего стоят!, а они пронзили нож в спину УЕФА, этих нужно пожизненно исключить
      dimagas2
      dimagas2 ответ Жасур Баратов (раскрыть)
      08 мая в 11:57, ред.
      90% болельщиков эти команды наф не нужны)))
      swed27
      swed27
      08 мая в 11:52
      Правильно Пусть играют междусобойчики И трансферы только между собой
      crgjx7a4779f
      crgjx7a4779f
      08 мая в 11:50
      Это уефа сломалось. Сеферин решил пойти по стопам блаттера?
      Ballon dOr1984
      Ballon dOr1984
      08 мая в 11:49
      рано чифирит Чеферин, рано, без Реала он никто, и звать его никак
      Elliada
      Elliada
      08 мая в 11:48
      Хочет Месси и Роналду за бортом ЛЧ оставить. Придется на нытье Неймара смотреть
      Yan Lys
      Yan Lys
      08 мая в 11:46
      Сейчас аналитики УЕФА недополученную прибыль за два года от таких санкций посчитают и скажут Чеферину : "из твоей зарплаты вычтем."
      Жасур Баратов
      Жасур Баратов
      08 мая в 11:45
      УЕФА где был когда Шейхи купили Сити и ПСЖ ани покупают кого хотят от куда деньги!?
      Баобаб
      Баобаб
      08 мая в 11:40
      Где-то в Ньоне сидит некий словенец,готовящий страшную месть Барсе,Реалу и Юве.И заодно считает,на сколько вырастет его зарплата от штрафов,наложенных на другие 9 клубов.
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