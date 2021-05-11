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«Ювентус» исключат из Серии А, если клуб официально не выйдет из Суперлиги

11 мая 2021, 08:47

«Ювентус» будет исключён из Серии А, если официально не покинет Суперлигу. Об этом заявил президент итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

Девять из двенадцати клубов-основателей уже вышли из Суперлиги, заключив соглашения с УЕФА. «Ювентус», «Реал» и «Барселона» продолжают оставаться в проекте.

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Все комментарии
milanetto10
milanetto10 ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 10:40
а это взаимосвязано если что
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
12 мая в 17:54
Еще бы Реал и Барселону исключили из Ла Лиги, было бы вообще замечательно.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
12 мая в 13:31
Ну вот и тебе нужно дождаться окончания этого бреда)
Ну не Перес заставил отказаться от идеи суперлиги 9 клубов. Есть черта, которую не позволят перейти!
Когда Перес заигрывал и дружил с нужными в кабинетах - это не было угрозой для УЕФА)) просто медийность клуба тоже была на пользу им, а тут угроза потери кормушки)
Даже в России также, кто хочет сесть на место президента, то он либо исчезает, либо отравляется, либо кто-то грохнет)) но дружить и лапу целовать царю никто не запрещает.
Тео Джонс
Тео Джонс
11 мая в 19:47
Это было бы крайне интересно ахах)
Hoyar
Hoyar
11 мая в 16:23
Это было бы благом для серии А
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
11 мая в 15:37
Да ничего не будет , прежде чем такое говорить , надо дождаться каких либо санкций , а кроме угроз ничего нет. И даже если что то будет , в апелляции в международном суде они все равно выиграют . Вас не поймёшь , то у вас Перес всех может купить , то какие то чинуше что либо ему могут сделать )))
Agamaga........
Agamaga........ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
11 мая в 14:43
Сейчас только гадать, что будет с ними, вообще тяжело представить такую ситуацию. Оказывается и лучшую Лигу и лучшие клубы могут в стойло ставить, если сильные мира того захотят. Заставят под жёсткие санкции подчиниться! УЕФА - это ведь не только Чеферин)
Legend 6
Legend 6
11 мая в 14:29
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    11 мая в 14:19
    И чего они кочевряжатся??? Суперлига на данный момент - это утопия.
    azkan
    azkan
    11 мая в 13:56
    Да что за сенсация? Пойдут в кабинеты и всё урегулируют. И все везде будут играть, кроме ЛЧ конечно. Милан вряд ли отдаст четвертую путевку.
    Incredulous
    Incredulous
    11 мая в 13:38, ред.
    Интересно посмотреть юридическое обоснование такого решения. Разве участие в чемпионате страны запрещает клубу учавствовать в других турнирах? Нет, не запрещает, иначе они не играли бы в Еврокубках и дрих турнирах, по типу Audi Cup и т.д. А значит Ювентус может смело подавать иск на руководство Серии А за превышение служебных полномочий. Этот Габриэле Гравина даже не понимает, что Чеферин просто использует его как марионетку, чтобы было на кого свалить вину в случае встречных действий со стороны Ювентуса.
    L. F. С.
    L. F. С. ответ juvenale (раскрыть)
    11 мая в 13:33
    Перечитай еще раз и поймешь. Раньше ваших было около десятка которые периодически здесь отписывались, щас оч мало. Ну по крайней мере не вижу комментов.
    Bon Scott Жив
    Bon Scott Жив
    11 мая в 13:11
    Чичерин уже Гравину подговорил, что-то пообещал. Посадить его надо, желательно на бутылку
    13 RUS
    13 RUS
    11 мая в 12:49
    А кто виноват Пересу, что он у этих же Уефа ушастых с зм покупал
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Smoke Buddah (раскрыть)
    11 мая в 12:20
    Ну да все 12 президентов топ клубов дураки такие и не понимают этого . Ещё как может , поэтому многие и согласились . Потому что там все решалось бы коллективно , советом 12
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Smoke Buddah (раскрыть)
    11 мая в 12:17
    Ни одной страницы
    dzvinka
    dzvinka
    11 мая в 12:15
      ФАНАТ_number one
      ФАНАТ_number one
      11 мая в 12:05
      И правильно делают, пусть знают свое место эти кидальщики, спасатели футбола -ублю..ки хреновы.
      Smoke Buddah
      Smoke Buddah ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
      11 мая в 11:55
      Набери в гугле Флорентино Перес и коррупция, там столько страниц на эту тему...)
      Smoke Buddah
      Smoke Buddah ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
      11 мая в 11:52
      Там, где президент лиги=президент одного из участников, коррупции точно быть не может, одна сплошная честность и объективность)
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан ответ Smoke Buddah (раскрыть)
      11 мая в 11:45
      А проще набери в Гугле УЕФА и коррупция , там столько страниц на эту тему . Как они отмазывали ПСЖ и Сити от наказаний , куча нелегальных сделок с арабами , и многое всего ))
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
      11 мая в 11:41
        Рауль-Зидан
        Рауль-Зидан ответ Smoke Buddah (раскрыть)
        11 мая в 11:41
        Пожалуйста , за что сняли Платини и Блатера ?)))
        Smoke Buddah
        Smoke Buddah ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
        11 мая в 11:39, ред.
        Предоставь пруфы на УЕФА))
        Рауль-Зидан
        Рауль-Зидан ответ milanetto10 (раскрыть)
        11 мая в 11:37
        А причем тут лч , если речь о серии А ? Читать новость пробовали ?
        juvenale
        juvenale ответ vastudio (раскрыть)
        11 мая в 11:36, ред.
        Челси (Лондон), Милан (Милан),
        хахха он еще про кабинеты пишет)
        juvenale
        juvenale ответ L. F. С. (раскрыть)
        11 мая в 11:35
        ты о чем?
        Рауль-Зидан
        Рауль-Зидан ответ Smoke Buddah (раскрыть)
        11 мая в 11:35, ред.
        у тебя есть доказательства коррупции Переса? УЕФА часто в этом замечена была , предоставь пруфы коррупции Переса
        Smoke Buddah
        Smoke Buddah ответ КЭТиК (раскрыть)
        11 мая в 11:22
        Зато только супер матчи, как многие хотят)
        Smoke Buddah
        Smoke Buddah ответ Gelious (раскрыть)
        11 мая в 11:22
        Куда бежать то? В Перес-Лигу? Там нет коррупционеров?)
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