«Ювентус» исключат из Серии А, если клуб официально не выйдет из Суперлиги

«Ювентус» будет исключён из Серии А, если официально не покинет Суперлигу. Об этом заявил президент итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.
Девять из двенадцати клубов-основателей уже вышли из Суперлиги, заключив соглашения с УЕФА. «Ювентус», «Реал» и «Барселона» продолжают оставаться в проекте.
Ну не Перес заставил отказаться от идеи суперлиги 9 клубов. Есть черта, которую не позволят перейти!
Когда Перес заигрывал и дружил с нужными в кабинетах - это не было угрозой для УЕФА)) просто медийность клуба тоже была на пользу им, а тут угроза потери кормушки)
Даже в России также, кто хочет сесть на место президента, то он либо исчезает, либо отравляется, либо кто-то грохнет)) но дружить и лапу целовать царю никто не запрещает.
Ну не Перес заставил отказаться от идеи суперлиги 9 клубов. Есть черта, которую не позволят перейти!
Когда Перес заигрывал и дружил с нужными в кабинетах - это не было угрозой для УЕФА)) просто медийность клуба тоже была на пользу им, а тут угроза потери кормушки)
Даже в России также, кто хочет сесть на место президента, то он либо исчезает, либо отравляется, либо кто-то грохнет)) но дружить и лапу целовать царю никто не запрещает.
хахха он еще про кабинеты пишет)
хахха он еще про кабинеты пишет)