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Защитник ПСЖ Кимпембе дисквалифицирован на 3 матча

11 мая 2021, 21:49

Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснель Кимпембе дисквалифицирован на три матча плюс один условно. Решение вынес Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции.

Кимпембе получил красную карточку в концовке матча 36-го тура Лиги 1 с «Ренном» (1:1) за грубый подкат.

Таким образом, игрок пропустит полуфинальный матч Кубка Франции с «Монпелье» (12 мая), игру лиги с «Реймсом» (16 мая). Третьим матчем станет либо финал Кубка Франции 19 мая, либо заключительный тур Лиги 1 с «Брестом» (23 мая).

Ранее сообщалось, что во время ухода с поля Кимпембе оскорбил игроков «Ренна».

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 мая в 21:53
Досрочно оформил отпуск...
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