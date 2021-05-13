Глушенков дисквалифицирован на две игры за фол в матче «Спартак» — «Химки»

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13 мая 2021, 15:46

В четверг, 13 мая, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС . КДК рассмотрел события из матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Химки» (2:1).

По итогам заседания было принято решение дисквалифицировать нападающего гостей за удар ногой защитника красно-белых Лукаса Айртона. Срок дисквалификации составил два матча.

Напомним, Глушенков выступает за «Химки» на правах аренды, права на него принадлежат «Спартаку».