Глушенков дисквалифицирован на две игры за фол в матче «Спартак» — «Химки»

В четверг, 13 мая, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. КДК рассмотрел события из матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Химки» (2:1).
По итогам заседания было принято решение дисквалифицировать нападающего гостей Максима Глушенкова за удар ногой защитника красно-белых Лукаса Айртона. Срок дисквалификации составил два матча.
Напомним, Глушенков выступает за «Химки» на правах аренды, права на него принадлежат «Спартаку».
Он же сейчас в аренде, летом должен вернуться обратно в Москву.
Он же сейчас в аренде, летом должен вернуться обратно в Москву.