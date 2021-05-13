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Глушенков дисквалифицирован на две игры за фол в матче «Спартак» — «Химки»

13 мая 2021, 15:46
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

В четверг, 13 мая, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. КДК рассмотрел события из матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Химки» (2:1).

По итогам заседания было принято решение дисквалифицировать нападающего гостей Максима Глушенкова за удар ногой защитника красно-белых Лукаса Айртона. Срок дисквалификации составил два матча.

Напомним, Глушенков выступает за «Химки» на правах аренды, права на него принадлежат «Спартаку».

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Все комментарии
Александр Апалько
Александр Апалько
13 мая в 21:02
Одного матча было бы достаточно. Он же ему травму не нанес. Хотел себя показать, но перестарался немного.
memphis
memphis
13 мая в 20:32
Пошли обратно в кс, нам ты нужен в матче против Спартака)
Рязань 062
Рязань 062
13 мая в 20:31
старался для спартака, а там про него даже и не вспомнят..нужно было , когда бил ногой спартаковца, ромбик показать на пальцах
Евгений Быстров
Евгений Быстров
13 мая в 19:02
Глушенков отмороженный чтоли?
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
13 мая в 18:55
Как по мне, те, кто в аренде, не должны играть против тех, кому принадлежат
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
13 мая в 17:41
Ну очень хочет в Спартак, хотя бы во 2ой)
Василий 50
Василий 50
13 мая в 17:39
Ну и что?
swed27
swed27
13 мая в 16:58
Вот и правильно Построже с такими надо
порт
порт
13 мая в 16:26
Зато помог КБ попасть в ЛЧ. Так было задумано.
SHMEL
SHMEL
13 мая в 16:11
    berda2003
    berda2003
    13 мая в 16:07
    сначала этот аэрин нарушил правила - наступил на ногу глушенкову, ну, а тот ответил - наказывать надо обоих. единственное глушенков - не симулировал и не корчился в предсмертный конвульсиях, как аэрин ... пример неймара заразителен - все (чья жизнь имеет значение) симулянты !!!
    makkie
    makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    13 мая в 16:06
      Байкал-38
      Байкал-38
      13 мая в 16:06, ред.
      Премия от Федуна покроет всё!
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      13 мая в 16:02
      Все по делу , хотя можно было и пожестче.
      LOpp
      LOpp
      13 мая в 15:55
      жесткое, но справедливое наказание
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
      13 мая в 15:54
      Не переживай, спартак своими игнорирует.
      Аксинья
      Аксинья
      13 мая в 15:50
      Вообще за такое надо как минимум на два месяца отлучать, но наверно Федун подсуетился и замял конфликт))
      makkie
      makkie
      13 мая в 15:50
      Это что получается, Глушенков пропустит один матч за Химки и один матч за Спартак?
      Он же сейчас в аренде, летом должен вернуться обратно в Москву.
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