Кимпембе могут отстранить на 10 матчей за оскорбление игроков «Ренна»

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10 мая 2021, 18:23

Защитника ПСЖ могут дисквалифицировать из-за инцидента в матче Лиги 1 с «Ренном» (1:1).

Футболист был удален на 87-й минуте за грубый подкат против Жереми Доку. Покидая поле, Преснель оскорбил футболистов «Ренна»: «Кучка пе*иков».

Таким образом, Кимпембе точно пропустит полуфинал Кубка Франции против «Монпелье», а также может получить отстранение на три матча, которое не позволит ему сыграть в оставшихся матчах чемпионата Франции.

Ко всему прочему Foot Mercato со ссылкой на L’Équipe сообщает, что за оскорбления дискриминационного характера Кимпембе могут дисквалифицировать на срок вплоть до десяти матчей.