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Кимпембе могут отстранить на 10 матчей за оскорбление игроков «Ренна»

10 мая 2021, 18:23
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн1 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Защитника ПСЖ Преснеля Кимпембе могут дисквалифицировать из-за инцидента в матче Лиги 1 с «Ренном» (1:1).

Футболист был удален на 87-й минуте за грубый подкат против Жереми Доку. Покидая поле, Преснель оскорбил футболистов «Ренна»: «Кучка пе*иков».

Таким образом, Кимпембе точно пропустит полуфинал Кубка Франции против «Монпелье», а также может получить отстранение на три матча, которое не позволит ему сыграть в оставшихся матчах чемпионата Франции.

Ко всему прочему Foot Mercato со ссылкой на L’Équipe сообщает, что за оскорбления дискриминационного характера Кимпембе могут дисквалифицировать на срок вплоть до десяти матчей.

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vastudio
vastudio
10 мая в 20:27
Посмотрел его фотку....это кто ещё 47))))))
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ Конфедерат (раскрыть)
10 мая в 20:03
Но даже негру нельзя оскорблять пе*иков
Kostya P.
Kostya P.
10 мая в 19:52
Надеюсь , эти игроки не менее темнокожие.
КЭТиК
КЭТиК
10 мая в 19:00
Лучше ещё в Африку выслать.
УЕСКА
УЕСКА
10 мая в 18:50
Тренеру ПСЖ надо серьезно заняться дисциплиной в команде. Практически каждый проигранный матч ПСЖ доигрывает в меньшинстве.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Конфедерат (раскрыть)
10 мая в 18:41
А если оскорблённый негр темнее?
Конфедерат
Конфедерат
10 мая в 18:33
Негра наказывать нельзя, иначе расизм. Пожурят и простят. Был бы снежком дискву влепили бы на год.
beefs
beefs
10 мая в 18:33
не будет чесать свой язычек....
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