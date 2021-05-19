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Свищёв: «Не надо реагировать на эмоциональное заявление отца Хвичи»

19 мая 2021, 14:01

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал заявление отца полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии. Бадри Кварацхелия сообщил о предстоящем уходе сына из казанского клуба.

Не надо реагировать на эмоциональное заявление отца. Надо ждать официальных заявлений самого спортсмена, родители — важная вещь в нашей жизни, но у каждого спортсмена есть своя позиция. Мы не можем чётко понимать, что имел в виду отец. Может, он говорил о том, что Хвича не останется в России, а уедет играть в Италию или Германию.

Очень надеюсь, что эти слова не связаны с непростыми взаимоотношениями наших государств. Давайте ждать развязки событий, мы ещё не слышали официального выступления спортсмена. Если Хвича не будет играть в России, значит, он нашёл более выгодное предложение. Это позиция и выбор спортсмена.

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Leha-ha50
Leha-ha50
19 мая в 14:07
Чего то Свищев не то насвистел. Ничего нового не сказал.
Ждем реакцию Хвичи и клуба, а Свищев пусть себе под нос свищет.
Накир
Накир
19 мая в 14:03
Слово не воробей...
Ironigor
Ironigor
19 мая в 14:02, ред.
Свищёв , а вы кто ??? Отец ясно говорит, что Хвича сейчас отдохнёт и даст своё взвешенное решение!!!
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