«Химки» проведут переговоры с Глушаковым и Идову по контрактам в июне

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» проведут переговоры о подписании новых контрактов с полузащитником и защитником в начале июня.

Ребята ушли в отпуск, вернемся к переговорному процессу где-то в начале июня, понятно, что Денис является одним из лидеров команды, Брайан тоже входит в их число. Я думаю, что все будет зависеть от желания игроков, их потребностей и запросов, которые они обозначат, и наших возможностей, переговоры будут в начале июня. Я думаю, и Денису, и Брайану комфортно в клубе, комфортно в коллективе, комфортно с главным тренером, я надеюсь, что наши возможности и их желания будут сопоставимы.