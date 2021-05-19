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«Химки» проведут переговоры с Глушаковым и Идову по контрактам в июне

19 мая 2021, 12:28

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» проведут переговоры о подписании новых контрактов с полузащитником Денисом Глушаковым и защитником Брайаном Идову в начале июня.

Ребята ушли в отпуск, вернемся к переговорному процессу где-то в начале июня, понятно, что Денис является одним из лидеров команды, Брайан тоже входит в их число. Я думаю, что все будет зависеть от желания игроков, их потребностей и запросов, которые они обозначат, и наших возможностей, переговоры будут в начале июня. Я думаю, и Денису, и Брайану комфортно в клубе, комфортно в коллективе, комфортно с главным тренером, я надеюсь, что наши возможности и их желания будут сопоставимы.

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КЭТиК
КЭТиК
19 мая в 12:30
Глушаков, как обычно, зарплату в миллион долларов попросит.
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