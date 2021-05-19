«Локомотив»: «Баринов и Магкеев не продаются»

Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев прокомментировал слухи о возможной продаже полузащитников команды и .

Магкеев не продается. Советую не оперировать слухами, а пользоваться информацией из официальных источников ФК «Локомотив». В последнее время появляется очень много новостей про наш клуб, в которых пишут «сообщил источник». Очень хочется посмотреть на столь «информированного» человека.

Что касается Дмитрия Баринова, в клуб не поступало никаких предложений, и в принципе «Локомотив» не рассматривает возможность продажи Дмитрия. Это все слухи из Интернета.