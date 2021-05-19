ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

«Локомотив»: «Баринов и Магкеев не продаются»

19 мая 2021, 12:05

Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев прокомментировал слухи о возможной продаже полузащитников команды Дмитрия Баринова и Станислава Магкеева.

Магкеев не продается. Советую не оперировать слухами, а пользоваться информацией из официальных источников ФК «Локомотив». В последнее время появляется очень много новостей про наш клуб, в которых пишут «сообщил источник». Очень хочется посмотреть на столь «информированного» человека.

Что касается Дмитрия Баринова, в клуб не поступало никаких предложений, и в принципе «Локомотив» не рассматривает возможность продажи Дмитрия. Это все слухи из Интернета.

Все новости
Ари: «Ганчаренко сразу дал понять, что я не буду играть за „Краснодар“»
Вчера, 20:25 Комментарии9
Черышев: «Работаем на позитиве, чтобы всё получилось благополучно»
Вчера, 20:13 Комментарии5
Мирзов: «Руй Витория будет ставить атакующий футбол в „Спартаке“»
Вчера, 20:04 Комментарии10
Черчесов рассказал об отличиях Дзюбы, Соболева и Заболотного
Вчера, 19:54 Комментарии14
Канчельскис: «Я говорил, что Сульшер проиграл все решающие матчи»
Вчера, 07:58 Комментарии8
Радимов: «„Вильярреал“ выиграет у МЮ со счётом 2:1 в основное время»
26 мая Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Doping87
Doping87
19 мая в 16:09
Баринов вполне может заиграть в Европе.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Loko best (раскрыть)
19 мая в 14:01
На данный момент Баринов еще не набрал нужных кондиций , бледно смотрится, нужно время, все же перерыв был большой.
Ironigor
Ironigor
19 мая в 14:01
Всё зависит от предложения!!!
Loko best
Loko best ответ Leha-ha50 (раскрыть)
19 мая в 13:50
Мечтать конечно хорошо,но не думаю,что сейчас возможен его переход в серьезный клуб,а уходить к аутсайдеру мне кажется не интересно будет ни Баринову,ни Локо
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Loko best (раскрыть)
19 мая в 13:34
Баринов тоже мечтает о Европе - это нормально. А усиливать Зенит смысла нет.
Loko best
Loko best ответ Leha-ha50 (раскрыть)
19 мая в 13:03
Антона и не продали,Алексей пошел в Европу на повышение.Макгеева и Баринова в клубы РПЛ сватают,при том,что они и в Локо ещё последнего слова не сказали.Что общего в этих ситуациях???
swed27
swed27
19 мая в 12:40
Вот и правильно Негоже хорошими игроками разбрасываться
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
19 мая в 12:39
Зенит за обоих даст 100 млн и продадут)) Там хватит бумажек народных)!
Leha-ha50
Leha-ha50
19 мая в 12:28
Про Миранчуков то же самое говорили.
VeniaminS
VeniaminS
19 мая в 12:07
Не хотят продавать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100