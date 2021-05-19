Ледяхов: «„Спартаку“ надо укрепить две-три позиции под Лигу чемпионов»

Бывший футболист и тренер «Спартака» высказался о составе красно-белых.

Для российского чемпионата команда достаточно хорошо укомплектована. Во всяком случае, по своим возможностям «Спартак» входит в пятерку клубов, которые должны бороться за медали. Состав плюс выстроенная работа клуба — вот факторы, позволившие завоевать путевку в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов.

Командная игра включает действия как в атаке, так и в обороне. Нужен баланс. У «Спартака» же на протяжении всего чемпионата наблюдался явный дисбаланс. Он выехал за счет атаки. Причем Джордан Ларссон и Александр Соболев вдвоем забили больше половины голов — 29 из 56. Вдобавок по ходу сезона подъехали, усилив атакующие возможности, Виктор Мозес и Квинси Промес.

В защите же команда играла плохо, а в некоторых матчах даже безобразно. Речь идет, хочу подчеркнуть, не об отдельных футболистах, а о командных действиях в обороне.

Под Лигу чемпионов «Спартаку» однозначно нужно усиливаться, и, думаю, соответствующая работа будет проведена. Желательно укрепить две-три позиции.