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Смородская: «Никогда в жизни не переехала бы в „Лужники“ с „Локомотивом“»

19 мая 2021, 12:29

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном переезде клуба в «Лужники» и сносе нынешнего домашнего стадиона команды «РЖД Арены».

Я бы никогда в жизни не переехала в «Лужники», глупость какая-то! Это неправильный ход со стороны руководства. У «Локомотива» замечательный, прекрасный и уютный стадион. Есть возможность увеличить его мощность, зачем его сносить — непонятно. Ещё при мне проводилась реконструкция всех несущих конструкций. «РЖД Арена» простоит ещё 25 лет как минимум.

И зачем такое прекрасное и уютное сооружение сносить? Я не вижу в этом никакого смысла. Как этического, так и финансового. Никакого вообще.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ bsww (раскрыть)
19 мая в 15:47
Дай то бог.
bsww
bsww ответ Leha-ha50 (раскрыть)
19 мая в 14:38
Вот как раз с крышей и проблема возникла. Судя по всему стройка нового с крышей выйдет дешевле, чем превратить его в крытый стадион
viv
viv
19 мая в 14:31
Дело говорит Ольга.
idres
idres
19 мая в 14:10
А кто тебя вообще спрашивает
ermak6848
ermak6848
19 мая в 13:34
Время покажет как всё сложиться в пользу ЛОКО...
David Young
David Young
19 мая в 13:29
Согласен с Ольгой Смородской.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 мая в 13:29
А ведь как то даже хотели , со слов Семина, крышу сделать , но как то все заглохло.
Василий 50
Василий 50
19 мая в 13:27
Смородская не при делах.
А вот деньги на строительстве украдут.
Ironigor
Ironigor
19 мая в 13:18
Мутная история, вообще зачем такая информация вбрасывается !?? Спичку уже кто-то поджёг , а вот что и где загорится посмотрим !!! Будем делать посмотреть. Очень интересно к чему это приведёт !!! Всем Добра !!!
Zhertva Liverpoolya
Zhertva Liverpoolya
19 мая в 13:10
Верно сказала.
mihaluch
mihaluch
19 мая в 13:02
Единственные правильные слова от Смородской.
ОПС
ОПС
19 мая в 12:32
А тебя никто никогда и не просил.
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