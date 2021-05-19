Смородская: «Никогда в жизни не переехала бы в „Лужники“ с „Локомотивом“»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном переезде клуба в «Лужники» и сносе нынешнего домашнего стадиона команды « РЖД Арены».

Я бы никогда в жизни не переехала в «Лужники», глупость какая-то! Это неправильный ход со стороны руководства. У «Локомотива» замечательный, прекрасный и уютный стадион. Есть возможность увеличить его мощность, зачем его сносить — непонятно. Ещё при мне проводилась реконструкция всех несущих конструкций. « РЖД Арена» простоит ещё 25 лет как минимум.

И зачем такое прекрасное и уютное сооружение сносить? Я не вижу в этом никакого смысла. Как этического, так и финансового. Никакого вообще.