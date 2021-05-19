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Уткин — о стадионе «Локо»: «Черкизово – лучшее место для футбола в Москве»

19 мая 2021, 12:24

Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался о возможном переезде «Локомотива» в «Лужники».

Я всё понимаю. И про пустующие «Лужники», и про то, что «РЖД Арену» невозможно развивать в нынешнем варианте, хотя, оговорюсь, я как-то не обнаруживаю, что развитие стадиона достигло своего пика. И я даже понимаю, что иметь базу в Баковке, а стадион в Черкизово — примерно то же, что жить в Балашихе, а работать в Одинцово. Это просто полярные точки Москвы.

Мало того, стадион «Локомотива» — это место, где меня, пожалуй, наиболее настойчиво ######## [обзывают]. И я от этого грущу, поскольку в годы моей молодости фанаты были креативной веселой средой, хоть и хулиганской. А сейчас ######## [обзывают] почему-то одним и тем же четверостишием и не могут придумать ничего нового и задорного, ну как тут не грустить?

Но при всем при этом Черкизово мое любимое футбольное место Москвы. Больше всего я люблю бывать там. И всегда любил. Это восхитительное место. Оно уютно, оно обустроено. Я хожу туда лет тридцать. И я хочу продолжать ходить смотреть футбол в Черкизово. Прекратите заниматься ерундой. Это лучшее место для футбола в Москве.

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112910415
112910415
26 мая в 12:57
такие вот времена
mor57
mor57
19 мая в 15:12
черкизон вернуть под рынок, паровозов в саранск!!!
Antikony
Antikony
19 мая в 13:06
В Москве все лучшее уничтожают, остаются только ВЕБ-арены.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
19 мая в 12:56
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
19 мая в 12:36
Да, лишают "Локомотив" дома.
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