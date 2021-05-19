Павлюченко хочет провести ещё один сезон в профессиональном футболе

Нападающий ногинского клуба ПФЛ «Знамя» хочет провести на профессиональном уровне еще один сезон.

Нет, контракт не предлагали, доиграю сезон, а там будет видно, пока больше ничего сказать не могу, по состоянию здоровья определюсь уже позже, доиграю, а там уже решу.

Завершу ли карьеру? Может быть, еще поиграю сезон, пока с президентом клуба на эту тему не разговаривал, желание играть есть, пока ноги двигаются, здоровье позволяет, я лучше поиграю, подвигаюсь. С тренерской карьерой вариант не рассматривается.