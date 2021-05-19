ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021

Павлюченко хочет провести ещё один сезон в профессиональном футболе

19 мая 2021, 14:05

Нападающий ногинского клуба ПФЛ «Знамя» Роман Павлюченко хочет провести на профессиональном уровне еще один сезон.

Нет, контракт не предлагали, доиграю сезон, а там будет видно, пока больше ничего сказать не могу, по состоянию здоровья определюсь уже позже, доиграю, а там уже решу.

Завершу ли карьеру? Может быть, еще поиграю сезон, пока с президентом клуба на эту тему не разговаривал, желание играть есть, пока ноги двигаются, здоровье позволяет, я лучше поиграю, подвигаюсь. С тренерской карьерой вариант не рассматривается.

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Сп62
Сп62 ответ Tostao (раскрыть)
19 мая в 22:02
Пути господни не исповедимы.
Tostao
Tostao
19 мая в 14:19
М-да... тренер из него был бы никакущий.)))
Сидор новый
Сидор новый
19 мая в 14:07
Рома это зря затеял...поезд уже ушел
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