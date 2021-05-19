Кокорин может сменить «Фиорентину» на «Кальяри»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может сменить клуб в ближайшее время.
По информации источника, флорентийский клуб хочет приобрести вратаря «Кальяри» Алессио Краньо. Сардинцы оценивают его в 20 млн евро.
«Фиорентина» готова включить в сделку права на Кокорина и полузащитника Лоренцо Венути.
Недавно главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о состоянии Кокорина.
Боюсь Артём в одиночестве не справится.
Боюсь Артём в одиночестве не справится.
ДЕВИЗ ШУРЫ БУТЫРСКОГО, - 👇
ДЕВИЗ ШУРЫ БУТЫРСКОГО, - 👇
Да даже останься в Спартаке, мог бы попасть в ЛЧ. Но это не точно, киприоты не дремлют.
Шура сделал всем назло, в результате будет просиживать штаны в третьесортных командах Италии. Возможно, и за хорошие деньги...
Да даже останься в Спартаке, мог бы попасть в ЛЧ. Но это не точно, киприоты не дремлют.
Шура сделал всем назло, в результате будет просиживать штаны в третьесортных командах Италии. Возможно, и за хорошие деньги...