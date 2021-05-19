Кокорин может сменить «Фиорентину» на «Кальяри»

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19 мая 2021, 14:53

Нападающий «Фиорентины» может сменить клуб в ближайшее время.

По информации источника, флорентийский клуб хочет приобрести вратаря «Кальяри» . Сардинцы оценивают его в 20 млн евро.

«Фиорентина» готова включить в сделку права на Кокорина и полузащитника .

Недавно главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о состоянии Кокорина.