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Кокорин может сменить «Фиорентину» на «Кальяри»

19 мая 2021, 14:53

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может сменить клуб в ближайшее время.

По информации источника, флорентийский клуб хочет приобрести вратаря «Кальяри» Алессио Краньо. Сардинцы оценивают его в 20 млн евро.

«Фиорентина» готова включить в сделку права на Кокорина и полузащитника Лоренцо Венути.

Недавно главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о состоянии Кокорина.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 13:07
в Италии много ещё команд !
felix
felix
19 мая в 21:36
Мой тесть все еще ищет на посадку картофеля парня с приветом....Недорого
Союзник противников
Союзник противников
19 мая в 18:31
Наш агент продолжает свою благородную миссию по развалу этой лиги.
vastudio
vastudio ответ Баобаб (раскрыть)
19 мая в 18:18
Потом корейская суперлига....сначала южная, потом северная))
Hypnoz
Hypnoz
19 мая в 18:08, ред.
Реальное усиление для бомжей перед ЛЧ !
Боюсь Артём в одиночестве не справится.
Ислам0926
Ислам0926
19 мая в 17:16
Опа опа Какоху спалили и в Кальяри отправили,он наверно рад что травмы можно занова придумать
Санчо Панса
Санчо Панса
19 мая в 17:10
Ну конечно! Где в атаке играет Джованни Симеоне) Там у него точно не будет шанса себя проявить. Эх, лучше бы оставался в России, Саша....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 мая в 16:59
Во Флоренции побывал теперь можно годик в Кальяри отдохнуть.
Ironigor
Ironigor
19 мая в 16:57
ВСЁ НЕ ТАК ПРОСТО !!!
ДЕВИЗ ШУРЫ БУТЫРСКОГО, - 👇
LOpp
LOpp
19 мая в 16:30
собирался в Кальяри, а перешел в Кальянную
Владимир 77
Владимир 77
19 мая в 16:19
Поднял Фиорентину,теперь и Кальяри выведет в ЛЧ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 мая в 16:08
Остался бы в Сочи -попал бы в отбор к ЛЕ, вернулся бы в Зенит - играл в ЛЧ.
Да даже останься в Спартаке, мог бы попасть в ЛЧ. Но это не точно, киприоты не дремлют.
Шура сделал всем назло, в результате будет просиживать штаны в третьесортных командах Италии. Возможно, и за хорошие деньги...
rubinovyi2
rubinovyi2
19 мая в 15:59
У Кальяри лавка говорят удобней и медперсонал в лазарете моложе...)))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
19 мая в 15:57
Новости о бывшем игроке.
Аксинья
Аксинья
19 мая в 15:45, ред.
Похоже что Сашу берут в довесок к Лоренцо ))
Roman73
Roman73 ответ 1-я конная (раскрыть)
19 мая в 15:36
Какая разница где не играть !
Roman73
Roman73
19 мая в 15:36
Кокорин...пошёл по рукам.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
19 мая в 15:21
То что получилось у "Спартака" "Фиорентине" вряд ли уже получиться повторить. "Права на Кокорина" могут вызвать хоть какой-то интерес, если по ним получиться продать Александра на органы. Во всех остальных случаях это скорее выглядит как обязанность.
Баобаб
Баобаб
19 мая в 15:20
Потом Пиза, Порденоне и на покой.
1-я конная
1-я конная
19 мая в 15:14
Какая разница где не играть?
mor57
mor57
19 мая в 15:09
Санёк красава!!! дои и дальше макароников.....
за
за
19 мая в 15:04
Кокорин покатился по наклонной в закат.
Mi6
Mi6
19 мая в 15:03
На Сицилию его надо - там заставят бегать))
drug01
drug01
19 мая в 15:03
Уже поиграл и буде.....
Zenit_84
Zenit_84
19 мая в 15:00
Приключения россиянина в Италии)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 мая в 14:58
Кальяри это понижение в классе!
Leha-ha50
Leha-ha50
19 мая в 14:54
Сказка близится к развязке.
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