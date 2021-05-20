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Неймар сделал прививку от коронавируса

20 мая 2021, 17:41

Нападающий ПСЖ Неймар в своём инстаграме сообщил, что сделал прививку от коронавируса.

После стольких ожиданий подошла моя очередь. Какое счастье... Я надеюсь, что жизнь вернётся в норму как можно скорее и что не только Бразилия, но и весь мир получит возможность сделать прививки от коронавируса.

Ранее прививку от коронавируса сделал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

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Van Vanovich
Van Vanovich
20 мая в 20:40
Повелители мира продолжают "рекламировать" вакцину.
sir_Alex
sir_Alex
20 мая в 19:56
Как и я, Спутником V?
Incredulous
Incredulous
20 мая в 18:47
И чем гордиться, тем что ты стал одним из стада...
Наверное впервые в истории медицины прививка от болезни имеет всемирную рекламную кампанию.
Ironigor
Ironigor
20 мая в 18:11
Ну наконец-то, теперь кусаться не будет !!!
нечитайло
нечитайло
20 мая в 17:54
Небось южно-американская, с банановым вкусом
sihafazatron
sihafazatron
20 мая в 17:45
леденец заработал!
Остапчук 67
Остапчук 67
20 мая в 17:44
Долго он думал
VeniaminS
VeniaminS
20 мая в 17:43
Порадуемся за него!!!
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