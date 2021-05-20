Неймар сделал прививку от коронавируса

Нападающий ПСЖ Неймар в своём инстаграме сообщил, что сделал прививку от коронавируса.
После стольких ожиданий подошла моя очередь. Какое счастье... Я надеюсь, что жизнь вернётся в норму как можно скорее и что не только Бразилия, но и весь мир получит возможность сделать прививки от коронавируса.
Ранее прививку от коронавируса сделал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.
Наверное впервые в истории медицины прививка от болезни имеет всемирную рекламную кампанию.
Наверное впервые в истории медицины прививка от болезни имеет всемирную рекламную кампанию.