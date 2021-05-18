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Стало известно, почему Роналду начал вывозить свои машины из Турина

18 мая 2021, 00:32

Итальянские СМИ со ссылкой на свои источники объяснили, почему форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду начал перегонять свои автомобили из Турина в неизвестном направлении.

Ранее появлялась информация, что игрок хочет перевезти свои машины в Лиссабон, так как скоро перейдет в «Спортинг». Транспортировкой занималась организация из Лиссабона.

Источники, близкие к игроку, заявляют, что Роналду всегда перемещает свои машины перед отпуском.

Gazzetta.it сообщает, что Роналду обычно перемещает свои автомобили в разные пункты назначения до начала лета, в частности, в Германию — для проведения техосмотра. В прошлом году он не смог осуществить это из-за пандемии.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 07:54
как-то разочаровывающе просто ... )
Ali barca
Ali barca
18 мая в 20:49
Тоже мне новость
Caniggia
Caniggia
18 мая в 13:13
Это его личное дело. В этой жизни он может себе очень многое позволить в рамках закона. И ничего удивительного - он гений, он заслужил, заработал. Ждём продолжения его удивительной карьеры. Надеюсь, Рон блеснёт и на предстоящем Евро и в Катаре 2022 тоже порадует нас своим запоминающимся участием.
Vancho-Rotor
Vancho-Rotor ответ Top_gun (раскрыть)
18 мая в 10:52
Мендеш, ты ли это?
В_МЯСО
В_МЯСО
18 мая в 10:37
Я тоже сегодня перегнал свой автомобиль... от дома до работы... )
Palex
Palex ответ Top_gun (раскрыть)
18 мая в 10:00
Завидуют кто, пользователи соккера или футболисты? А ты не сотвори себе кумира. В миров футболе , были и по-круче футболисты или во всяком случае не хуже Роналдо. И тоже добивались успеха через труд и изнурительные тренировки.
nikoladolgov
nikoladolgov
18 мая в 09:49
Неужели ГИБДД ?
Garrincha58
Garrincha58
18 мая в 09:44
делать нехрен человеку вот и занимается фигней
Союзник противников
Союзник противников
18 мая в 09:42
Действия ужасно убогого человека.А так "слесарь" отличный,ноги на месте...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
18 мая в 09:32
всё таки услуги португальских компаний,будут значительно дешевле итальянских,да и дать" хлеб" землякам - дело благородное. Перегонщики должны быть счастливы,что им довелось по-рулить на таких машинах,которые не всегда увидишь на дорогах ЕС.
bacek15
bacek15
18 мая в 07:29
Наверно это по-кайфу перегонять свои автомобили.)
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
18 мая в 07:00
А всё-таки Рони очень интересен народу, раз даже в России обсуждают куда и зачем он перемещает свои автомобили...
Vladimir808
Vladimir808 ответ КЭТиК (раскрыть)
18 мая в 06:10
Извините, это непрофессионально.)
Vladimir808
Vladimir808
18 мая в 06:09
Переполошились и сми и его фаны на ровном месте.)))
А всё намного проще!!!
1), это хорошо когда есть чего перегонять.
2), техосмотр и техобслуживание в Германии, это очень качественно и профессионально!!!
3). летом отпуск, самое время покататься по красивым местам на классных, крутых тачках!!! Всё просто!!!)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 мая в 05:36
Следят за каждым движением человека.
КЭТиК
КЭТиК
18 мая в 04:28
Проще техосмотр на дом вызвать.
swed27
swed27
18 мая в 02:15
Не удивлюсь если уйдет из Юве
Top_gun
Top_gun
18 мая в 01:18
Завидуют ему многие, и я понимаю эту зависть.99% завистников не добились ничего,в отличии от него.Он красив,спортивный,успешный,всего добился в футбольной карьере,он прямой и не боится делать то,что хочет.А как говорится,кто успешен,тот и ненавидим многими.
А в Спортинг он пока не перейдет.Это один из лучших игроков мира.Да черт возьми,лишь Левандовски с нулевой конкуренцией в БЛ забил больше него в этом сезоне.Он и месси забили по 30-29 мячей.Даже если из Юве уйдет,то без клуба не останется.Они с месси до 38 поиграют в топах,а потом вернутся на 1-2 сезона домой или в Америку для доп.заработка и шикарной жизни.
Ironigor
Ironigor
18 мая в 00:47, ред.
Оставьте его уже в покое, человек заслужил жить в свой кайф !!! Особенно ваши фантазии и домыслы !!!
Самое главное что он никому ничего плохого от этого не делает. Почему всегда столько злости и гадкого без смысленого яда в его адрес сыпется. Каждый бы добился в жизни то чего добился этот человек, интересно было бы посмотреть на вас со стороны , что и как бы вы делали , великие критики Рона. Как нибудь уделите себе любимому время и взгляните на себя в зеркало, и спросите себя, - а кто же Я . Спасибо всем за понимание. А спорить точно ни с кем не собираюсь.
Всем Добра !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
18 мая в 00:38
Летом все прояснится.
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