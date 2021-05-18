Стало известно, почему Роналду начал вывозить свои машины из Турина

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18 мая 2021, 00:32

Итальянские СМИ со ссылкой на свои источники объяснили, почему форвард «Ювентуса» начал перегонять свои автомобили из Турина в неизвестном направлении.

Ранее появлялась информация, что игрок хочет перевезти свои машины в Лиссабон, так как скоро перейдет в «Спортинг». Транспортировкой занималась организация из Лиссабона.

Источники, близкие к игроку, заявляют, что Роналду всегда перемещает свои машины перед отпуском.

Gazzetta.it сообщает, что Роналду обычно перемещает свои автомобили в разные пункты назначения до начала лета, в частности, в Германию — для проведения техосмотра. В прошлом году он не смог осуществить это из-за пандемии.