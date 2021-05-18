Стало известно, почему Роналду начал вывозить свои машины из Турина

Итальянские СМИ со ссылкой на свои источники объяснили, почему форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду начал перегонять свои автомобили из Турина в неизвестном направлении.
Ранее появлялась информация, что игрок хочет перевезти свои машины в Лиссабон, так как скоро перейдет в «Спортинг». Транспортировкой занималась организация из Лиссабона.
Источники, близкие к игроку, заявляют, что Роналду всегда перемещает свои машины перед отпуском.
Gazzetta.it сообщает, что Роналду обычно перемещает свои автомобили в разные пункты назначения до начала лета, в частности, в Германию — для проведения техосмотра. В прошлом году он не смог осуществить это из-за пандемии.
А в Спортинг он пока не перейдет.Это один из лучших игроков мира.Да черт возьми,лишь Левандовски с нулевой конкуренцией в БЛ забил больше него в этом сезоне.Он и месси забили по 30-29 мячей.Даже если из Юве уйдет,то без клуба не останется.Они с месси до 38 поиграют в топах,а потом вернутся на 1-2 сезона домой или в Америку для доп.заработка и шикарной жизни.
А в Спортинг он пока не перейдет.Это один из лучших игроков мира.Да черт возьми,лишь Левандовски с нулевой конкуренцией в БЛ забил больше него в этом сезоне.Он и месси забили по 30-29 мячей.Даже если из Юве уйдет,то без клуба не останется.Они с месси до 38 поиграют в топах,а потом вернутся на 1-2 сезона домой или в Америку для доп.заработка и шикарной жизни.