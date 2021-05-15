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Деле Алли завязал отношения с дочерью Гвардиолы

15 мая 2021, 13:36

У хавбека «Тоттенхэма» Деле Алли появилась новая девушка.

Любопытно, что ей стала дочь наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Деле Алли завязал отношения с дочерью Гвардиолы

Ранее стало известно, что голкипер «Реала» Тибо Куртуа начал встречаться с израильской моделью.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
15 мая в 21:09
Слово "завязал" можно понять по разному)
David Young
David Young ответ allemz (раскрыть)
15 мая в 17:41
.
3ton
3ton
15 мая в 16:57
Шикарная девушка 🙂
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
15 мая в 15:08
так вот почему Пеп ему красную карточку показал
Ozabot
Ozabot
15 мая в 15:05
Не удивлюсь, если в матче ТТХ - МС Деле получит несовместимую с карьерой травму паха )))
Elliada
Elliada
15 мая в 14:39
Хочет в МС. Надоело без титулов сидеть
pomor45
pomor45
15 мая в 14:21
Какой же длины у него отношения, чтобы завязывать.
marut
marut
15 мая в 14:18
Интересно а Пеп знает об этом?
allemz
allemz
15 мая в 14:11
Вечерком на вилле семьи Гвардиолы:

- Он тебе не пара!
- Да почему?!
- Он средний игрок из залетного клуба без перспектив, у тебя с ним нет будущего
- Да почему у тебя все вещи рассматриваются с футбольной точки зрения? Это любовь, тебе не понять!
- Это уровень, дура!
allemz
allemz
15 мая в 14:02
Вот бы реакцию Пепа глянуть, ахахаха
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 мая в 14:00
Ну ща карьера попрёт!
sv_1969
sv_1969
15 мая в 13:56
Новость прям из разряда давай поженимся
нечитайло
нечитайло
15 мая в 13:55
Перспективно,но опасно
Ironigor
Ironigor
15 мая в 13:53
А почему бы и нет ?!! Это жизнь !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
15 мая в 13:40
Очень дальновидно , расчетливо , полезно.
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