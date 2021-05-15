Деле Алли завязал отношения с дочерью Гвардиолы

У хавбека «Тоттенхэма» Деле Алли появилась новая девушка.
Любопытно, что ей стала дочь наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
Ранее стало известно, что голкипер «Реала» Тибо Куртуа начал встречаться с израильской моделью.
У хавбека «Тоттенхэма» Деле Алли появилась новая девушка.
Любопытно, что ей стала дочь наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
Ранее стало известно, что голкипер «Реала» Тибо Куртуа начал встречаться с израильской моделью.
- Он тебе не пара!
- Да почему?!
- Он средний игрок из залетного клуба без перспектив, у тебя с ним нет будущего
- Да почему у тебя все вещи рассматриваются с футбольной точки зрения? Это любовь, тебе не понять!
- Это уровень, дура!
- Он тебе не пара!
- Да почему?!
- Он средний игрок из залетного клуба без перспектив, у тебя с ним нет будущего
- Да почему у тебя все вещи рассматриваются с футбольной точки зрения? Это любовь, тебе не понять!
- Это уровень, дура!