Дэдпул, Зарема и Перчатка. Российский футбольный сезон-2020/21 от «А» до «Я»

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вчера, 21:24

Самые важные события и персоны завершившегося сезона.

Арсен Захарян. Вне всяких сомнений 17-летний динамовец стал главным открытием завершившегося сезона. Юный полузащитник забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 13 матчах за «Динамо», сыграл на молодежном чемпионате Европы и попал в расширенный состав сборной России на Евро-2020.

Бомбардиры. Артём Дзюба забил 20 голов и выиграл «Золотую бутсу» РПЛ . В пятерку лучших снайперов сезона также вошел еще один зенитовец Сердар Азмун (19), спартаковцы Джордан Ларссон (15) и Александр Соболев (14), а также форвард «Рубина» Джордже Деспотович (14).

Возвращение. Квинси Промес в зимнее трансферное окно вернулся в «Спартак» после двух с половиной лет отсутствия и помог «красно-белым» завоевать путевку в Лигу чемпионов, хотя в большинстве матчей голландец был далек от своей лучшей формы.

Ганчаренко. Виктор Михайлович в сезоне-2020/21 успел поработать с двумя большими клубами РПЛ — ЦСКА и «Краснодаром», таким образом, оказался сопричастен сразу к двум неудачным кампаниям: «армейцы» заняли 6-е место, а «Краснодар» — 10-е.

Дзюба и Дэдпул. Артем и его альтер-эго занимают заслуженное место на карте памяти уходящего футбольного сезона. Осенью Дзюба вместе с «Зенитом» провалился в Лиге чемпионов и попал в топы новостей из-за слива видео интимного содержания, а на финише сезона в третий раз стал отцом и обошел Сердара Азмуна в списке лучших бомбардиров РПЛ , забив 4 гола в ворота «Тамбова». Появление форварда в костюме Дэдпула на церемонии награждения «Зенита» золотыми медалями тоже не осталось незамеченным.

Единственная победа в основной сетке еврокубков. Увы, не получается забыть о страданиях российских клубов в еврокубках, которые на всех одержали только 1 победу в 26 матчах основной сетки Лиги чемпионов и Лиги Европы. Сделал это «Краснодар» в домашнем матче против французского «Ренна» (1:0).

Ж. Словом на эту букву можно емко охарактеризовать весь российский футбол. Наш вариант — жемчужина. Но у вас могут быть другие версии.

Зарема Салихова. На протяжении всего сезона только и разговоров было о том, какое влияние оказывает молодая жена Леонида Федуна на клуб, команду и важные решения в московском клубе. В конце концов, овеянная легендами Зарема официально вошла в совет директоров «Спартака».

Игорь Черевченко. В восьми первых турах «Химки» набрали 3 очка под руководством Дмитрия Гунько и стояли на вылет, но потом пришел Игорь Черевченко и превратил «красно-черных» в грозу авторитетов. В результате «Химки» показали пятый результат в РПЛ на отрезке из 22 туров с Черевченко (42 очка) и запрыгнули в верхнюю часть турнирной таблицы.

Кубок России. Марко Николич завоевал первый трофей в России, а «Локомотив» выиграл рекордный девятый Кубок России. В финальном матче были повержены «Крылья Советов» — 3:1.

Летящие в ФНЛ . До последнего тура на второе место в подвале таблицы претендовали «Уфа», «Арсенал» и «Ротор». В итоге короткую спичку вытащили волгоградцы, которые остались крайне недовольны тем, что конкуренты сдвинули свой матч на более позднее время из-за жары.

Мученик. Одиозного арбитра Михаила Вилкова пожизненно отстранили от судейства после очередного «залета»: рефери допустил ошибки в ключевых эпизодах матча «Локомотив» — «Ростов». Вилков свою вину не признает и примеряет на себя роль мученика.

Новички РПЛ . Состав участников РПЛ -2021/22 еще должен утвердить Исполком РФС , но, если ничего не изменится, элитный дивизион пополнят «Крылья Советов» (1-е место в ФНЛ ) и «Нижний Новгород» (3-е место в ФНЛ ). Финишировавший на второй строчке в ФНЛ «Оренбург» не получил лицензию для выступлений в РПЛ из-за несоответствия инфраструктуры регламенту.

Оксюморон. Сочетанием противоречащих друг другу понятий в завершившемся сезоне РПЛ стал «Тамбов». Этот живой труп зимой остался без команды, но с помощью лиги дотянул до финишного створа, чтобы окончательно развалиться и уйти из профессионального футбола. У «Тамбова» 12 поражений в 12 весенних матчах (11 в РПЛ и одно в Кубке России) с общим счетом 6:39.

Перчатка. Вскоре после назначения на пост генерального директора «Спартака» Шамиль Газизов произнес фразу, ставшую мемом: «Хочу бросить перчатку „Зениту“». Перчатка так и не долетела, а сам менеджер продержался в Москве полгода, после чего вернулся в «Уфу».

Революция в «Локомотиве». По ходу сезона у «железнодорожников» полностью сменилось руководство. Клуб попрощался с председателем совета директоров Мещеряковым, генеральным директором Кикнадзе, главой академии Кузьмичевым, заместителем спортивного директора Лосюком. Совет директоров возглавил Плутник, а бывший игрок «Локомотива» Леонченко сел в кресло гендира.

«Снимаемся с чемпионата». «Спартак» начал чемпионат с домашней ничьей против «Сочи» (2:2), причем вел 2:0 и пропустил в ответ два мяча с пенальти. Второй одиннадцатиметровый, назначенный Василием Казарцевым на 90-й минуте, привел к тому, что Леонид Федун после игры бросил бодрящую фразу:

Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас.

Разборки были долгими и подарили нам еще один мем в результате обнародования переговоров арбитров («Проверим-проверим!»), ЭСК признал решение Казарцева ошибочным, а «Спартак» остался в РПЛ и даже финишировал на второй строчке.

Топ-трансферы. Самым дорогим новичком РПЛ в прошедшем сезоне стал бразилец Вендел, купленный «Зенитом» у «Спортинга» за 20.3 млн евро. Самой дорогой продажей — Алексей Миранчук, уехавший из «Локомотива» в «Аталанту» за 14.5 млн евро.

«Фотошоп». В кубковом матче «Динамо» — «Спартак» Кирилл Левников назначил пенальти, вокруг которого впоследствии было сломано немало пик. А когда уже устали спорить, какой частью тела сыграл Мозес — плечом или рукой, монтажер РФС из лучших побуждений проиллюстрировал итоги заседания экспертно-судейской комиссии «отфотошопленной» картинкой.

Хашиг и столичные журналисты. Генеральный директор «Краснодара» после поражения 1:6 заявил, что мнения столичных журналистов и аналитиков не интересуют клуб, а Мурад Мусаев сохранит свой пост даже в том случае, если проиграет все матчи до конца сезона. Хватило еще двух поражений, чтобы Мусаева заменили на Ганчаренко.

ЦСКА без еврокубков. «Армейцы» финишировали на шестой строчке в РПЛ и впервые за 20 лет не попали в еврокубки.

Чемпион. Впервые за последние 20 лет и впервые после «Спартака» Романцева в чемпионате России появилась команда, сумевшая выиграть три титула подряд. Это достижение покорилось «Зениту» Семака, у которого с учетом чемпионств в бытность футболистом уже 8 триумфальных сезонов в Премьер-Лиге.

Шесть — ноль. Это самый крупный счет, который был зафиксирован в РПЛ -2020/21. «Зенит» дважды побеждал с таким результатом в родных стенах: по 6:0 были разбиты «Уфа» и «Ротор». «Краснодар» забил 7 мячей в одном матче, но «Химки» ответили двумя точными ударами в первом круге.

Это Европа! По итогам сезона-2020/21 Россию в еврокубках будут представлять «Зенит» (групповой этап Лиги чемпионов), «Спартак» (третий квалификационный раунд Лиги чемпионов), «Локомотив» (групповой этап Лиги Европы), «Рубин» (третий квалификационный раунд Лиги Конференций) и «Сочи» (второй квалификационный раунд Лиги Конференций).