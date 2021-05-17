ГлавнаяБлогиАзбука жизни

Дэдпул, Зарема и Перчатка. Российский футбольный сезон-2020/21 от «А» до «Я»

вчера, 21:24
00:00 / 00:00

Самые важные события и персоны завершившегося сезона.

Арсен Захарян. Вне всяких сомнений 17-летний динамовец стал главным открытием завершившегося сезона. Юный полузащитник забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 13 матчах за «Динамо», сыграл на молодежном чемпионате Европы и попал в расширенный состав сборной России на Евро-2020.

Бомбардиры. Артём Дзюба забил 20 голов и выиграл «Золотую бутсу» РПЛ. В пятерку лучших снайперов сезона также вошел еще один зенитовец Сердар Азмун (19), спартаковцы Джордан Ларссон (15) и Александр Соболев (14), а также форвард «Рубина» Джордже Деспотович (14).

Возвращение. Квинси Промес в зимнее трансферное окно вернулся в «Спартак» после двух с половиной лет отсутствия и помог «красно-белым» завоевать путевку в Лигу чемпионов, хотя в большинстве матчей голландец был далек от своей лучшей формы.

Ганчаренко. Виктор Михайлович в сезоне-2020/21 успел поработать с двумя большими клубами РПЛЦСКА и «Краснодаром», таким образом, оказался сопричастен сразу к двум неудачным кампаниям: «армейцы» заняли 6-е место, а «Краснодар» — 10-е.

Дзюба и Дэдпул. Артем и его альтер-эго занимают заслуженное место на карте памяти уходящего футбольного сезона. Осенью Дзюба вместе с «Зенитом» провалился в Лиге чемпионов и попал в топы новостей из-за слива видео интимного содержания, а на финише сезона в третий раз стал отцом и обошел Сердара Азмуна в списке лучших бомбардиров РПЛ, забив 4 гола в ворота «Тамбова». Появление форварда в костюме Дэдпула на церемонии награждения «Зенита» золотыми медалями тоже не осталось незамеченным.

Единственная победа в основной сетке еврокубков. Увы, не получается забыть о страданиях российских клубов в еврокубках, которые на всех одержали только 1 победу в 26 матчах основной сетки Лиги чемпионов и Лиги Европы. Сделал это «Краснодар» в домашнем матче против французского «Ренна» (1:0).

Ж. Словом на эту букву можно емко охарактеризовать весь российский футбол. Наш вариант — жемчужина. Но у вас могут быть другие версии.

Зарема Салихова. На протяжении всего сезона только и разговоров было о том, какое влияние оказывает молодая жена Леонида Федуна на клуб, команду и важные решения в московском клубе. В конце концов, овеянная легендами Зарема официально вошла в совет директоров «Спартака».

Игорь Черевченко. В восьми первых турах «Химки» набрали 3 очка под руководством Дмитрия Гунько и стояли на вылет, но потом пришел Игорь Черевченко и превратил «красно-черных» в грозу авторитетов. В результате «Химки» показали пятый результат в РПЛ на отрезке из 22 туров с Черевченко (42 очка) и запрыгнули в верхнюю часть турнирной таблицы.

Кубок России. Марко Николич завоевал первый трофей в России, а «Локомотив» выиграл рекордный девятый Кубок России. В финальном матче были повержены «Крылья Советов» — 3:1.

Летящие в ФНЛ. До последнего тура на второе место в подвале таблицы претендовали «Уфа», «Арсенал» и «Ротор». В итоге короткую спичку вытащили волгоградцы, которые остались крайне недовольны тем, что конкуренты сдвинули свой матч на более позднее время из-за жары.

Мученик. Одиозного арбитра Михаила Вилкова пожизненно отстранили от судейства после очередного «залета»: рефери допустил ошибки в ключевых эпизодах матча «Локомотив» — «Ростов». Вилков свою вину не признает и примеряет на себя роль мученика.

Новички РПЛ. Состав участников РПЛ-2021/22 еще должен утвердить Исполком РФС, но, если ничего не изменится, элитный дивизион пополнят «Крылья Советов» (1-е место в ФНЛ) и «Нижний Новгород» (3-е место в ФНЛ). Финишировавший на второй строчке в ФНЛ «Оренбург» не получил лицензию для выступлений в РПЛ из-за несоответствия инфраструктуры регламенту.

Оксюморон. Сочетанием противоречащих друг другу понятий в завершившемся сезоне РПЛ стал «Тамбов». Этот живой труп зимой остался без команды, но с помощью лиги дотянул до финишного створа, чтобы окончательно развалиться и уйти из профессионального футбола. У «Тамбова» 12 поражений в 12 весенних матчах (11 в РПЛ и одно в Кубке России) с общим счетом 6:39.

Перчатка. Вскоре после назначения на пост генерального директора «Спартака» Шамиль Газизов произнес фразу, ставшую мемом: «Хочу бросить перчатку „Зениту“». Перчатка так и не долетела, а сам менеджер продержался в Москве полгода, после чего вернулся в «Уфу».

Революция в «Локомотиве». По ходу сезона у «железнодорожников» полностью сменилось руководство. Клуб попрощался с председателем совета директоров Мещеряковым, генеральным директором Кикнадзе, главой академии Кузьмичевым, заместителем спортивного директора Лосюком. Совет директоров возглавил Плутник, а бывший игрок «Локомотива» Леонченко сел в кресло гендира.

«Снимаемся с чемпионата». «Спартак» начал чемпионат с домашней ничьей против «Сочи» (2:2), причем вел 2:0 и пропустил в ответ два мяча с пенальти. Второй одиннадцатиметровый, назначенный Василием Казарцевым на 90-й минуте, привел к тому, что Леонид Федун после игры бросил бодрящую фразу:

Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас.

Разборки были долгими и подарили нам еще один мем в результате обнародования переговоров арбитров («Проверим-проверим!»), ЭСК признал решение Казарцева ошибочным, а «Спартак» остался в РПЛ и даже финишировал на второй строчке.

Топ-трансферы. Самым дорогим новичком РПЛ в прошедшем сезоне стал бразилец Вендел, купленный «Зенитом» у «Спортинга» за 20.3 млн евро. Самой дорогой продажей — Алексей Миранчук, уехавший из «Локомотива» в «Аталанту» за 14.5 млн евро.

«Фотошоп». В кубковом матче «Динамо» — «Спартак» Кирилл Левников назначил пенальти, вокруг которого впоследствии было сломано немало пик. А когда уже устали спорить, какой частью тела сыграл Мозес — плечом или рукой, монтажер РФС из лучших побуждений проиллюстрировал итоги заседания экспертно-судейской комиссии «отфотошопленной» картинкой.

Хашиг и столичные журналисты. Генеральный директор «Краснодара» после поражения 1:6 заявил, что мнения столичных журналистов и аналитиков не интересуют клуб, а Мурад Мусаев сохранит свой пост даже в том случае, если проиграет все матчи до конца сезона. Хватило еще двух поражений, чтобы Мусаева заменили на Ганчаренко.

ЦСКА без еврокубков. «Армейцы» финишировали на шестой строчке в РПЛ и впервые за 20 лет не попали в еврокубки.

Чемпион. Впервые за последние 20 лет и впервые после «Спартака» Романцева в чемпионате России появилась команда, сумевшая выиграть три титула подряд. Это достижение покорилось «Зениту» Семака, у которого с учетом чемпионств в бытность футболистом уже 8 триумфальных сезонов в Премьер-Лиге.

Шесть — ноль. Это самый крупный счет, который был зафиксирован в РПЛ-2020/21. «Зенит» дважды побеждал с таким результатом в родных стенах: по 6:0 были разбиты «Уфа» и «Ротор». «Краснодар» забил 7 мячей в одном матче, но «Химки» ответили двумя точными ударами в первом круге.

Это Европа! По итогам сезона-2020/21 Россию в еврокубках будут представлять «Зенит» (групповой этап Лиги чемпионов), «Спартак» (третий квалификационный раунд Лиги чемпионов), «Локомотив» (групповой этап Лиги Европы), «Рубин» (третий квалификационный раунд Лиги Конференций) и «Сочи» (второй квалификационный раунд Лиги Конференций).

Мбаппе и Неймар потроллили друг друга, Чех сыграл на барабанах. Лучшее из Сети
Сегодня, 09:00Евгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии2
Стало известно, почему Роналду начал вывозить свои машины из Турина
Сегодня, 00:32 Комментарии17
СлухиДеле Алли завязал отношения с дочерью Гвардиолы
15 мая ФотоКомментарии15
Конор Макгрегор: «В детстве у нас не было денег на настоящую форму МЮ»
15 мая ФотоКомментарии3
СлухиКуртуа завязал отношения с израильской моделью
14 мая ФотоКомментарии7
Ferrari показал, как Роналду водил машины с гонщиками Формулы-1
14 мая ВидеоКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Roman73
Roman73 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 09:40
лет на 20 глупее...
memphis
memphis
сегодня в 06:54
Ж - жадность футбольных чиновников
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ d_fincher (раскрыть)
сегодня в 06:06
Спартак забыл, в сумме +24 будет
за
за ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 01:57
скорее, на 20 лет инфантильнее! ))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:22
Даже не верится, что летом Дзюбе 33 стукнет . Ощущение , что он лет на 20 моложе .
allemz
allemz
вчера в 23:13
Чемпионат настолько сднился и стал куда скуднее на футбольные события, и так из года в год, что на первый план выходят только нефутбольные события в пределах квартиры игрочишки и его бедной кроватки, испытавшей на себе щекотливые эксперименты своего владельца на публике или интернациональные половые интеграции в раздевалке "чемпионов". Та же история с Днофетисовым говорит о текущем уровне кадров на ответственных должностях клубов РПЛ.
Может и хорошо, что моя любимая ФК Москва, убитая сворой таких же днарей, не является частью этого современного бл***тва...
BDA8181
BDA8181 ответ номер 12 (раскрыть)
вчера в 22:45
Там лишь бы что написать и все к зениту приплести)))не обращай внимания))
номер 12
номер 12 ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 22:26
Какой Оренбург, ты что несешь? И как ты умудрился НН приплести?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 22:04
А лучше Неприязнь всеобщая - Дзюба
BDA8181
BDA8181
вчера в 21:53
На букву Ж ?! Жентельмены если только из приличных слов)))) остальное не литературное)))
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:40
Дзюба и Дунька куда впечатляюще))
d_fincher
d_fincher
вчера в 21:35, ред.
А если серьезно, то никакого футбола не было. Вар и РФС, Сочи и фотошоп, судьи и ковид - все работали на Зенит. Он стал чемпионом уже в первом туре, давайте не обманывать себя.

Равно и такое: теперь Сочи и Оренбург обеспечат +12 очков. Прямо сейчас судьба чемпионства 2021-2022 предрешена. Но к ним добавляется Нижний Новгород, поднявшийся в РПЛ, где тренером назначен Кержаков. То есть +18 для Зенита.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:31
Дэдпул просто убил!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100