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Мбаппе и Неймар потроллили друг друга, Чех сыграл на барабанах. Лучшее из Сети

вчера, 09:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Неймар
Неймар
Нападающий
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Кейн Харри
Кейн Харри
Нападающий
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Мирон Витальевич
Мирон Витальевич
вчера в 21:15
"Цените жизнь, она пройдёт очень быстро"
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 10:42
Вообще риторический вопрос. Что такое мода. У меня не дешевая одежда, я бы сказал больше, но я никогда не был модным. Не был модным и не буду. Также и в футболе. У каждого должен быть свой стиль. У каждого свой выбор. Главное не терять лицо, оставаться собой. Без кривляний, без понтов. За подборку фото спасибо автору. Отдельно за хорошее фото семьи Сафонова, хотя я вообще не любитель инстаграма. Это больше женский ресурс и не моя область
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:11
Вполне годная подборка...
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