Мбаппе и Неймар потроллили друг друга, Чех сыграл на барабанах. Лучшее из Сети

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вчера, 09:00

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Публикация от @tvsoccer

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У хавбека «Атлетико» есть вот такой преданный друг.

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Публикация от 433 (@433)

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Вот такой гол забил тренер «Уикомба» в товарищеском матче.

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Вот такая атмосфера царила в раздевалке «Лестера» после победы в Кубке Англии.

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