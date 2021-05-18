Мбаппе и Неймар потроллили друг друга, Чех сыграл на барабанах. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Защитник «Реала» Марсело отдохнул с женой на яхте.
Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн сходил на природу со своими детьми.
Публикация от Nicolas Tagliafico (@tagliafico3)
Легенда «Челси» Петр Чех показал свои музыкальные навыки.
Игрок «Ювентуса» Дуглас Коста развлекается со своей девушкой.
У хавбека «Атлетико» Тома Лемара есть вот такой преданный друг.
У многих футболистов есть пёсики, даже у легендарного Дэвида Бекхэма.
Хавбек «Рубина» Хван Ин Бом тоже показал своего питомца.
Стиляга дня:
Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш.
Милота дня:
Бывший игрок «Челси» Саломон Калу со своим сыном.
Дочка вингера «Реала» Лукаса Васкеса уже начинает ходить, скоро будет играть в футбол!
Публикация от Lucas Vázquez (@lucasvazquez91)
Смотрите футбол с комфортом!
Смогли бы повторить?
А такой трюк?
Игрок «Интера» Алексис Санчес рассмешил болельщиков в перерыве одного из недавних матчей.
Форварды ПСЖ Неймар и Килиан Мбаппе любят пошутить друг над другом.
Вот такой гол забил тренер «Уикомба» Гарет Эйнсворт в товарищеском матче.
А как вам такое?
Девушка дня:
Микки, подруга хавбека «Барселоны» Френки де Йонга
Неприятности могут поджидать нас в любой ситуации!
Вот так в Лиссабоне праздновали долгожданное чемпионство «Спортинга».
Жена игрока «Спартака» Романа Зобнина выложила семейное фото.
В семье голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова ожидается пополнение.
Вот такая атмосфера царила в раздевалке «Лестера» после победы в Кубке Англии.
Женский футбол — суровая штука.
Цените жизнь, она пройдёт очень быстро...