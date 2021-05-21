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Лэмпард отказал «Кристал Пэлас»

21 мая 2021, 10:15

Сообщается, что Фрэнк Лэмпард не захотел возглавлять «Кристал Пэлас».

«Орлы» предложили Лэмпарду сотрудничество, однако тренер отказал, так как считает, что клуб в следующем сезоне будет бороться за выживание.

Последним клубом Лэмпарда был «Челси», из которого он был уволен в январе 2021 года.

Ранее стало известно, что главный тренер Рой Ходжсон покинет «Кристал Пэлас» по окончании нынешнего сезона.

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DXTK
DXTK
21 мая в 16:13
Пэласу лучше подписать Эдди Хау.......... кстати ходили слухи еще в прошлом сезоне что орлы планировали вроде шона дайча из бернли переманить.
25процентный клоун
25процентный клоун
21 мая в 14:29, ред.
Лэмпс подарил бы Тухелю 6 очков на старте
Но у Кристал Пэлэс нет шикарной яхты чтобы вскружить голову молодому тренеру
shlifen
shlifen
21 мая в 13:11
Странное решение, топ-клуб сейчас врядли позовёт Лэмпарда (разве что в Шотландию ехать в Селтик), в АПЛ уж точно (не поверю что Фрэнк пойдёт в Тоттенхем), а в середняках обычно руководство довольно своими тренерами. У "стекольщиков" деньги обычно есть, поэтому пару позиций вполне могли бы под Лэмпарда и усилить, да и состав у них не совсем уж печальный...
Тем более тут уже и Ходжсону пора потихоньку карьеру заканчивать... Ну да ладно, считает Лэмпард "ниже своего достоинства" бороться за выживание или болтаться в середине таблицы - его право...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
21 мая в 12:43
Лучше бы согласился
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 мая в 11:20
Ему бы Арсенал или МЮ,зажрался!
izrafel
izrafel
21 мая в 11:08
Ну нет так нет, что тут поделать
ДСА
ДСА
21 мая в 10:48
Ему гранда подавай!
Ironigor
Ironigor
21 мая в 10:48
Не хочешь, как хочешь !!!
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