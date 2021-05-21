Лэмпард отказал «Кристал Пэлас»

Сообщается, что Фрэнк Лэмпард не захотел возглавлять «Кристал Пэлас».
«Орлы» предложили Лэмпарду сотрудничество, однако тренер отказал, так как считает, что клуб в следующем сезоне будет бороться за выживание.
Последним клубом Лэмпарда был «Челси», из которого он был уволен в январе 2021 года.
Ранее стало известно, что главный тренер Рой Ходжсон покинет «Кристал Пэлас» по окончании нынешнего сезона.
Тем более тут уже и Ходжсону пора потихоньку карьеру заканчивать... Ну да ладно, считает Лэмпард "ниже своего достоинства" бороться за выживание или болтаться в середине таблицы - его право...
Тем более тут уже и Ходжсону пора потихоньку карьеру заканчивать... Ну да ладно, считает Лэмпард "ниже своего достоинства" бороться за выживание или болтаться в середине таблицы - его право...