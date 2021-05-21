Лэмпард отказал «Кристал Пэлас»

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21 мая 2021, 10:15

Сообщается, что не захотел возглавлять «Кристал Пэлас».

«Орлы» предложили Лэмпарду сотрудничество, однако тренер отказал, так как считает, что клуб в следующем сезоне будет бороться за выживание.

Последним клубом Лэмпарда был «Челси», из которого он был уволен в январе 2021 года.

Ранее стало известно, что главный тренер Рой Ходжсон покинет «Кристал Пэлас» по окончании нынешнего сезона.