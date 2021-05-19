Тедеско может возглавить «Фиорентину»

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19 мая 2021, 15:43

Бывший главный тренер московского «Спартака» может перебраться в Серию А.

35-летний немецкий специалист может возглавить «Фиорентину», сообщает Firenze Viola. Отмечается, что Тедеско является одним из главных кандидатов на пост наставника флорентийской команды.

В минувшем сезоне Тедеско привел «Спартак» к «серебру» в чемпионате России.