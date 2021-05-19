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Тедеско может возглавить «Фиорентину»

19 мая 2021, 15:43

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может перебраться в Серию А.

35-летний немецкий специалист может возглавить «Фиорентину», сообщает Firenze Viola. Отмечается, что Тедеско является одним из главных кандидатов на пост наставника флорентийской команды.

В минувшем сезоне Тедеско привел «Спартак» к «серебру» в чемпионате России.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 13:08
ну, это едва ли
Верг
Верг ответ swed27 (раскрыть)
19 мая в 22:07
и одной венерической болезнью в виде кокорина
Сп62
Сп62
19 мая в 21:28
Деменико ясно дал понять, что до осени он будет отдыхать с семьёй. А источники, как всегда, будут сочинять байки. Кушать то хочется.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 мая в 21:25
Это просто невероятно
Liverpoolets
Liverpoolets
19 мая в 19:47
После спартака либо в Шкендию, либо завязывать.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
19 мая в 19:44
    Шуnя771
    Шуnя771
    19 мая в 19:24
    Просто предположение для обсуждения)
    Бен Зопилой
    Бен Зопилой
    19 мая в 19:15
    Но недаром клуб Фиорентина предлагал мильон за Прыгунца!
    d_fincher
    d_fincher
    19 мая в 19:05
    Достойно. Хороший тренер работал в Спартаке, классный. Это всегда приятно.
    Союзник противников
    Союзник противников
    19 мая в 18:30
    Узнав об этом,Кокорин решил остаться.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    19 мая в 17:58
      Prichal
      Prichal
      19 мая в 17:55
      Фиорентине Кокорина из спартака мало?
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      19 мая в 17:03
      А говорит хочу домой к семье а теперь в Италию то есть нужна была причина деру дать из спартака.
      berda2003
      berda2003
      19 мая в 16:38
      гоняется за кокошой? хочет догнать и наказать...
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский
      19 мая в 16:16
      ему настолько понравился Кокорин в Спартаке, что он покинул Спартак лишь бы угнаться за звездой российского футбола.
      ДСА
      ДСА
      19 мая в 16:08
      Там такого успеха он не добьется.
      swed27
      swed27
      19 мая в 15:56
      Картина маслом: Тедеско с букетом фиалок
      Аксинья
      Аксинья
      19 мая в 15:50
      Тедеско сразу выдвинул жесткое требование - чтобы Кокорина и близко не было ))
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      19 мая в 15:46
      К фиалкам кого только не сватают...
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