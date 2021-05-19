Тедеско может возглавить «Фиорентину»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может перебраться в Серию А.
35-летний немецкий специалист может возглавить «Фиорентину», сообщает Firenze Viola. Отмечается, что Тедеско является одним из главных кандидатов на пост наставника флорентийской команды.
В минувшем сезоне Тедеско привел «Спартак» к «серебру» в чемпионате России.
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