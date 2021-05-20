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Роберто Мартинес может возглавить «Тоттенхэм»

20 мая 2021, 17:36

«Тоттенхэм» продолжает поиски нового главного тренера.

Как сообщается, руководство лондонского клуба составило шорт-лист из четырёх наставников. Среди кандидатов, которых рассматривают «шпоры», фигурирует главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес. Кроме того, «Тоттенхэм» рассматривает варианты с назначением Грэма Поттера («Брайтон»), Ральфа Рангника (бывший тренер «Лейпцига») и Эрика тен Хага («Аякс»).

Напомним, что Роберто Мартинес уже работал в Английской Премьер-Лиге с «Уиганом» (2009-2013) и «Эвертоном» (2013-2016). Ранее главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что не возглавит «Тоттенхэм».

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 мая в 18:12
Голосую за Рагника!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
20 мая в 17:47
Это их дело
DXTK
DXTK
20 мая в 17:45, ред.
ттх уделал 9-1 Уиган Мартинеса, там что Леви совсем охухел давай сразу Хазенхрюнтеля из Саута. а бельгия имея де брюйне Азара лукаку в составе и без мартинеса хороша.

PS я говорю Леви дурак уволив двух годных тренеров Почета и Моура за два года. ну и остались физруки. исключение может быть Тен Хаг.
Ванечка
Ванечка
20 мая в 17:38
Выбор у шпор есть...посмотрим кто примет руль
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