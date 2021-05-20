Роберто Мартинес может возглавить «Тоттенхэм»

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20 мая 2021, 17:36

«Тоттенхэм» продолжает поиски нового главного тренера.

Как сообщается, руководство лондонского клуба составило шорт-лист из четырёх наставников. Среди кандидатов, которых рассматривают «шпоры», фигурирует главный тренер сборной Бельгии . Кроме того, «Тоттенхэм» рассматривает варианты с назначением («Брайтон»), (бывший тренер «Лейпцига») и («Аякс»).

Напомним, что Роберто Мартинес уже работал в Английской Премьер-Лиге с «Уиганом» (2009-2013) и «Эвертоном» (2013-2016). Ранее главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что не возглавит «Тоттенхэм».