Роберто Мартинес может возглавить «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» продолжает поиски нового главного тренера.
Как сообщается, руководство лондонского клуба составило шорт-лист из четырёх наставников. Среди кандидатов, которых рассматривают «шпоры», фигурирует главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес. Кроме того, «Тоттенхэм» рассматривает варианты с назначением Грэма Поттера («Брайтон»), Ральфа Рангника (бывший тренер «Лейпцига») и Эрика тен Хага («Аякс»).
Напомним, что Роберто Мартинес уже работал в Английской Премьер-Лиге с «Уиганом» (2009-2013) и «Эвертоном» (2013-2016). Ранее главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что не возглавит «Тоттенхэм».
PS я говорю Леви дурак уволив двух годных тренеров Почета и Моура за два года. ну и остались физруки. исключение может быть Тен Хаг.
PS я говорю Леви дурак уволив двух годных тренеров Почета и Моура за два года. ну и остались физруки. исключение может быть Тен Хаг.