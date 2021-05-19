«Барселона» может выиграть ЛЧ лишь благодаря тренеру. Флик, Хави и тен Хаг в списке кандидатов

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вчера, 10:24

А Куман не смог обыграть «Леванте» и «Сельту».

Вариант 1. Оставить Рональда Кумана

• Рональд уже знает команду, которая стагнирует и пытается перестроиться за счет внутренних резервов. Восьмимесячное знакомство является его редким тренерским плюсом. Также Куман готов рисковать репутацией – многие отказались работать на Бартомеу в кризис, а голландец согласился.

• Вряд ли у Лапорты и Кумана идеальные личные отношения. Тренер понимает, что его пригласил громоотводом другой руководитель. А это значит, что в любой момент Лапорта может выдать компенсацию и выбрать человека, которому доверяет больше;

• у тренера Кумана больше минусов, чем плюсов. У него крайне мало успешных проектов в прошлом, но предостаточно разваленных. Зря бросил сборную Нидерландов, которой подходил идеально. Тот случай, когда мечты нужно бояться – с «Барселоной» сейчас мало кто справится;

• Куман – тренер без стиля. У него скорее школа ван Гала, чем Гвардиолы. Использовать природные козыри Месси и его напарников умеет, но выстроить целый новый каталонский игровой мир не сможет. Ни один из его экспериментов не будет модным, а предсказуемая «Барселона» не имеет шансов на победу в ЛЧ . И даже в Ла Лиге, как видим.

Вариант 2. Поставить на дерзкого Хави

• сразу зайдем с очевидного минуса Эрнандеса – слишком много говорит, дерзкий. Гвардиола был скромнее в начале чемпионского пути, а испанец из Катара постоянно бросал дротики в каталонские порядки, хотя при этом отказал Абидалю возглавить клуб до Кумана. Хави — хитрый, себе на уме, вроде Анри;

• квалификация юного тренера под вопросом. Можно сколько угодно выигрывать в далеком Катаре, но пока не прошел серьезное боевое крещение в Европе – хотя бы как Гвардиола и Зидан со вторыми составами грандов Ла Лиги, то для Лапорты ставка на Хави останется опасной. Если это плохой тренер, то орехи полетят в босса, а не в легенду;

• Хави постоянно заявлял о системной перестройке клубе. Скорее всего, найдет общий язык с Месси, который вряд ли сменит клуб летом. Но это решение уже останавливает от существенной эволюции состава и начала новой эры. Хави будет подыгрывать, но ему вряд ли хватит опыта, а на выходе могут получить историю Пирло в «Ювентусе».

Вариант 3. Дождаться Луиса Энрике

• год назад испанец не исключил, что однажды вернется к работе с «Барселоной». Это последний тренер, с которым команда выиграла Лигу чемпионов. И хотя у Луиса были натянутые отношения с Месси, спустя годы Энрике хвалил Лионеля публично, а форвард смог сравнить работу испанца с его сменщиками в клубе;

• трио аргентинца, Неймара и Луиса Суареса выполнило поставленную задачу в 2015-м. Вероятно, Луис знает, как создать новые мощные связки. Речь о качественном тренере, чью карьеру в сборной Испании прервала лишь личная беда – заболела его дочь, поэтому брал паузу, а теперь вернулся;

• Энрике — это как Конте, что отвлекался на сборную Италии. Он знает «Барселону», провел суммарно в клубе целых 11 лет. И если поставит точку в отношениях со сборной Испании после Евро-2020, то Лапорта может обратиться к проверенному наставнику. Это не возвращение Гвардиолы, но тоже тренер-чемпион.

Вариант 4. Пригласить тен Хага

• снова голландский тренер, как Куман, но «Барселона» и представители яркой страны тесно связаны из-за Михелса и Кройфа. Никто не будет смотреть Эрику в паспорт, если докажет делом, что готов к повышению и работе в кризис. Тренер ведь хороший, неслучайно его долго вела «Бавария»;

• «Аякс» может предложить каталонцам не только тен Хага, но и Овермарса в придачу. Марку будет интересно взяться за трансферы в клубе, где в свое время не заиграл. Но даже если приедет только тренер из Амстердама, то это свежий подход. Не такие идеи, как у Кумана. И точно атакующий футбол – все, как в «Барселоне» любят;

• Тен Хаг является наставником, что привык работать на большой стройке. Месси, Бускетс и Пике ведь уйдут, если не сейчас, то через пару лет. С молодыми игроками Эрик тоже ладит. Тен Хаг явно не худший кандидат на пост главного тренера «Барселоны» — новый человек со знакомой схемой «4-3-3» и пятью трофеями в Голландии.

Вариант 5. Перехватить у немцев Флика

• самый новый и неожиданный, но если подумать, то крайне хитрый и коварный план. Лапорта в свое время проводил непростые трансферы. Прямо сейчас планирует вырвать из рук конкурентов контракт Холанда, о чем говорит публично. Так что перехват Флика у сборной Германии будет в его стиле;

• немцы пока не заключили официальный контракт с Ханси. У национальной команды есть другие варианты, а вот «Барселона» может заполучить победителя Лиги чемпионов, который обыграл каталонцев со счетом 8:2. Есть в этом выгодный Лапорте символизм – привести человека, что уничтожил коллектив времен Бартомеу;

• Флику может быть неинтересной размеренная работа тренером сборной, которую он уже выполнял, будучи помощником Лёва. С другой стороны, каталонский проект опаснее, чем немецкий пост. Ханс-Дитер справедливо получал хорошую прессу, толковый тренер;

• «Баварию» Ханси покинул из-за разногласий с Салихамиджичем и наличия Нагельсманна на горизонте, а не из-за качества футбола клуба из Мюнхена. Для «Барселоны» приезд незаезженного давлением человека, что пришел, увидел и победил с «Баварией», может быть идеальным сценарием. Флик полон сил, ведь на самой вершине недолго.

Оставляете Кумана – ждите поражений

Если выбирать между Куманом и Фликом, то многие фанаты «Барселоны» скорее проголосуют за второго. Видели, насколько четко играла «Бавария». А что вылетели из Лиги чемпионов до финала сейчас – со всеми случается. С командой Месси такое происходит постоянно на протяжении пяти последних лет. Но причина на поверхности – играют не слабо, а неправильно. Куман не смог разобраться в нюансах, не построил свою команду с почерком и результатами.

Дали отыграться «Леванте» и проиграли «Сельте», выбыли из чемпионской гонки. Каталонцам нужен новый вектор развития, а задать его может только тренер. Если будет ставка на Холанда, то не помешает человек, что говорит на понятном Эрлингу немецком языке. На горизонте не так много свободных наставников, что могут подарить «Барселоне» нечто важное и поворотное. Флик – один из них. Осталось только опередить немцев, которые считают контракт с Ханси делом решенным.

Но Лапорта умеет влезать в такие сделки. Бартомеу планировал прикрыться Куманом – футболистом, что был легендой «Барселоны». Но это тактика тех, кто собирается выйти сухим из воды, но без трофеев. Новому президенту каталонцев нужны смелые шаги. Флика положительно оценили в «Баварии», где много порядка и продуманных моментов. Каталонцам такой тренер может подойти, если параллельно в клуб зайдут 500 млн евро кредита от американского банка.