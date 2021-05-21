Червиченко: «Заявление Салиховой — претензия на первую роль в „Спартаке“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выход Заремы Салиховой из совета директоров московского клуба.

Выход Заремы из совета директоров «Спартака» — это очень интересно! На этот раз несогласие и недовольство вылетает от тех, кого нельзя сдвинуть или указать на дверь. Видимо, дискуссия дошла до такого накала, что выплеснулась в публичную плоскость. Конечно, для полного понимания хотелось бы узнать, с чем конкретно не согласна Зарема… Если она не согласна с финансовыми условиями Витории или, например, у неё есть информация о нечистоплотных делах португальца, может, она не согласна с трансферами, которые он следом за собой притягивает — это одно, если же она не согласна по спортивным и профессиональным моментам — это странно. Оценивать, какой Витория тренер в профессиональном плане и какие игроки должны прийти — не совсем правильно. Этим должны заниматься люди, которые прожили жизнь в футболе и разбираются.

Заявление Салиховой — это уже чуть ли не претензия на первую роль в «Спартаке». Это очень звонкий демарш, который рушит практически достигнутые внутри договорённости. Не уверен, что её мнение удастся переломить или поменять в коротком временном отрезке. Время не ждёт: сейчас начнётся Евро, потом надо приступать к следующему сезону, который должен быть для «Спартака» столетним-золотым.

Не удивлюсь, если переиграют Виторию. Мне будет интересно наблюдать другую картину: если Виторию переиграют, а в клуб, возможно, придёт кандидатура Заремы и её специалист не попадёт даже в тройку в год столетия клуба — что будет происходить после этого? Это же весёлая Санта-Барбара!