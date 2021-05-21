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Червиченко: «Заявление Салиховой — претензия на первую роль в „Спартаке“»

21 мая 2021, 21:10

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выход Заремы Салиховой из совета директоров московского клуба.

Выход Заремы из совета директоров «Спартака» — это очень интересно! На этот раз несогласие и недовольство вылетает от тех, кого нельзя сдвинуть или указать на дверь. Видимо, дискуссия дошла до такого накала, что выплеснулась в публичную плоскость. Конечно, для полного понимания хотелось бы узнать, с чем конкретно не согласна Зарема… Если она не согласна с финансовыми условиями Витории или, например, у неё есть информация о нечистоплотных делах португальца, может, она не согласна с трансферами, которые он следом за собой притягивает — это одно, если же она не согласна по спортивным и профессиональным моментам — это странно. Оценивать, какой Витория тренер в профессиональном плане и какие игроки должны прийти — не совсем правильно. Этим должны заниматься люди, которые прожили жизнь в футболе и разбираются.

Заявление Салиховой — это уже чуть ли не претензия на первую роль в «Спартаке». Это очень звонкий демарш, который рушит практически достигнутые внутри договорённости. Не уверен, что её мнение удастся переломить или поменять в коротком временном отрезке. Время не ждёт: сейчас начнётся Евро, потом надо приступать к следующему сезону, который должен быть для «Спартака» столетним-золотым.

Не удивлюсь, если переиграют Виторию. Мне будет интересно наблюдать другую картину: если Виторию переиграют, а в клуб, возможно, придёт кандидатура Заремы и её специалист не попадёт даже в тройку в год столетия клуба — что будет происходить после этого? Это же весёлая Санта-Барбара!

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Все комментарии
морозз
морозз
22 мая в 00:54
Не понял...Спартак занял второе место в чемпионате и будет играть за ЛЧ, а где весельчаки кони? - команда которых опустилась ниже плинтуса! Приход победителя манекенов Заболотного это подтверждает, или это типа ... погибаю и всех тащу к себе? Зарембу отправил Федун в спальню, там ей место! - в чём здесь прикол?
cska1948
cska1948
21 мая в 22:53
Салихова:
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 мая в 22:36, ред.
Ruslan VolkovRuslan Volkov ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть) 371 / 581сегодня в 22:04
"Как приятно, что за наш клуб, кони так переживают за нас, без нас вы умрете от скуки, у вас же все хорошо, вы план выполнили 6 место взяли, не надо играть в еврокубках, не клуб а мечта."
Уважаемый, ты меня , конечно, извини, но ты путаешь понятия "переживать" и "злорадствовать". Здесь практически все , не побоюсь этого слова, ржут над этой конторой под вывеской Спартак. которая за 20 лет, казалось ко всему нас приучила. Однако ,нет предела глупости и непрофессионализма менеджмента Спартака. Почему бы не позлословить не посмеяться над неумехами с деньгами, но без мозгов в руководстве "народной" команды. Так держать!!!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
21 мая в 22:04
    За адекватность
    За адекватность
    21 мая в 21:26
    От бесстыдница...
    STVA 1
    STVA 1
    21 мая в 21:22
    Ну как без этого то деятеля обойтись?)))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    21 мая в 21:18
    Так именно новую Санта Барбару все и ждут. А что еще ожидать от Спартака? Тяга и склонность к скандалам это навсегда и не уходит просто так.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    21 мая в 21:16
    Она уже устала заявлять
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