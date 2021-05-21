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Николич: «Сказал фанатам, что мы только начали собирать трофеи»

21 мая 2021, 18:16

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал подписание нового контракта с московским клубом.

Я очень рад и счастлив, что мы продлили контракт на три года. На встрече с нашими болельщиками я сказал, что мы только начали собирать трофеи. Для этого и должны работать. Хочу поблагодарить всю команду «Локомотив», тренерский штаб.

Спасибо руководству клуба – это были лёгкие переговоры по контракту, быстро договорились. Двигаемся дальше вместе. Конечно, спасибо болельщикам за поддержку, очень хочу их видеть как можно в большем количестве на матчах. Спасибо моей семье за то, что они всегда за моей спиной и поддерживают меня. Привожу их в Москву и настроен работать. Удачи нам всем.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
21 мая в 19:19
Серьёзная заявка, стоит задуматься Зениту,  Спартаку и другим клубам, чтобы готовились во всеоружия к предстоящему сезону. Локомотив 🚂 видать шутить не будет раз только начал собирать трофеи, а аппетит как говорится, приходит вовремя еды, главное чтобы не проспать свою остановку. Удачи
beefs
beefs
21 мая в 19:05
Заяц трепаться не любит...
rubinovyi2
rubinovyi2
21 мая в 19:00
Несколько самоуверенно,хотя ведь отвечать-то не придется,наверняка в контракте есть пунктик,расторжение контракта,по согласию сторон,с выплатой компенсации..
Василий 50
Василий 50
21 мая в 18:53
Время все покажет
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 мая в 18:25
Суперкубок, Кубок первого Канала, что дальше? Неужели у "Зенита" чемпионство отберут?
STVA 1
STVA 1
21 мая в 18:22
Наивный парень...
Ironigor
Ironigor
21 мая в 18:20
А теперь на лето по грибы !!!
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