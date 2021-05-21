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Дзюба: «Футболисты сборной должны быть физически готовы к Евро»

21 мая 2021, 15:17

Нападающий сборной России Артем Дзюба в эфире Первого канала заявил, что игроки национальной команды должны быть хорошо готовы физически, чтобы иметь шансы на чемпионате Европы.

22 мая улетаем в Австрию, будем пахать и еще раз пахать. Нам нужно быть готовыми физически, нужно быть в порядке, потому что других шансов нет.

Ранее врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии футболистов накануне старта Евро-2020.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 14:07
Артём тренироваться-то умеет !
Союзник противников
Союзник противников
21 мая в 18:01
Плуг с собой борону захватите,пахари!
rubinovyi2
rubinovyi2
21 мая в 17:06
Езжайте пахать на дачи к россиянам,хоть какая-то польза будет...)))
Caniggia
Caniggia
21 мая в 17:06
Быстрее всех устаёт на поле как раз Дзюба, почти весь матч проводя пешком.
jobss
jobss ответ Rattlehead (раскрыть)
21 мая в 16:13
.
Rattlehead
Rattlehead ответ swed27 (раскрыть)
21 мая в 16:12
Точно
swed27
swed27
21 мая в 15:51
Всем надо брать пример с капитана
particular
particular
21 мая в 15:34, ред.
Скорее всего, попытка превзойти соперников дыхалкой и мышцами обречена на провал, ибо турнирную лень и физическую немощь сложно ликвидировать в ходе сборов...
Хотя, больше и предъявить нЕчего, ибо тактическая грамотность, талант и креативность, - как обычно, нашим игрунам не присущи...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 мая в 15:27
Смешно когда об этом говорит дзюба.
ДСА
ДСА
21 мая в 15:26
Как нужно готовиться Дзюба всем показал лежа на кровати.
1bear
1bear
21 мая в 15:22
ну так готовьтесь,чтобы потом не опозориться
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