Дзюба: «Футболисты сборной должны быть физически готовы к Евро»

Нападающий сборной России в эфире Первого канала заявил, что игроки национальной команды должны быть хорошо готовы физически, чтобы иметь шансы на чемпионате Европы.

22 мая улетаем в Австрию, будем пахать и еще раз пахать. Нам нужно быть готовыми физически, нужно быть в порядке, потому что других шансов нет.