Дзюба: «Футболисты сборной должны быть физически готовы к Евро»

Нападающий сборной России Артем Дзюба в эфире Первого канала заявил, что игроки национальной команды должны быть хорошо готовы физически, чтобы иметь шансы на чемпионате Европы.
22 мая улетаем в Австрию, будем пахать и еще раз пахать. Нам нужно быть готовыми физически, нужно быть в порядке, потому что других шансов нет.
Ранее врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии футболистов накануне старта Евро-2020.
Хотя, больше и предъявить нЕчего, ибо тактическая грамотность, талант и креативность, - как обычно, нашим игрунам не присущи...
Хотя, больше и предъявить нЕчего, ибо тактическая грамотность, талант и креативность, - как обычно, нашим игрунам не присущи...