ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

Дзюба — об игре «Зенита» в Лиге чемпионов: «Есть хороший пример — ЦСКА»

21 мая 2021, 19:21

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал выступления питерского клуба в Лиге чемпионов.

Можно ли совместить хорошие выступления в чемпионате и Лиге чемпионов? Совместить будет тяжело, но реально. Европейские топ-клубы же как-то удерживаются наверху. Когда была банда при Виллаш-Боаше, мы смяли всех в группе Лиги чемпионов, добыли пять побед подряд. На шестую игру уже половина команды не поехала. Но в чемпионате действительно уже не хватало эмоций. И ребятам, особенно иностранцам, от которых многое зависело на тот момент, было уже тяжело настроиться на условную «Мордовию» или «Амкар». Мне кажется, это было читаемо. И здесь надо находить эмоции. Какие-то матчи брать на классе.

Есть хороший пример — ЦСКА. Когда команда успешно играла в Лиге чемпионов и добивалась результата в России: если один гол забивали, то свои 1:0 удерживали. Даже при ужасной игре. Нам бы хотелось наконец хорошо выступить в Лиге чемпионов и при этом показывать результат в РПЛ.

Напомним, что Дзюба был признан лучшим игроком сезона в Российской Премьер-Лиге по версии портала WhoScored.

Все новости
Ари: «Ганчаренко сразу дал понять, что я не буду играть за „Краснодар“»
Вчера, 20:25 Комментарии9
Черышев: «Работаем на позитиве, чтобы всё получилось благополучно»
Вчера, 20:13 Комментарии5
Мирзов: «Руй Витория будет ставить атакующий футбол в „Спартаке“»
Вчера, 20:04 Комментарии10
Черчесов рассказал об отличиях Дзюбы, Соболева и Заболотного
Вчера, 19:54 Комментарии15
Канчельскис: «Я говорил, что Сульшер проиграл все решающие матчи»
Вчера, 07:58 Комментарии8
Радимов: «„Вильярреал“ выиграет у МЮ со счётом 2:1 в основное время»
26 мая Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mor57
mor57 ответ Сп62 (раскрыть)
22 мая в 08:53, ред.
Зенит всегда набирал очков больше всех (выигрывая у прямых конкурентов португалов и укр) а разбазарива обсалютно все (особенно мясо и кони)...
batman555
batman555
22 мая в 04:24
Ну а я по старинке буду ставит на Испанцев)))
batman555
batman555
22 мая в 04:23
Артём,каска немецкая за 5000 тыс не нужна? (ВОВ) Б/У Немец ходил,если не ошибаюсь(я не военный эксперт) пулей пробита! Кстати такое ощущение,что немцы возьмут Евро...
valt134
valt134
21 мая в 22:50
Ну, Сцуко... Депутат ты наш будующий... 74л бы и молчал. Гондурас...
blitz
blitz ответ Байкал-38. (раскрыть)
21 мая в 21:49
Ну по чему же, хороший пример — ЦСКА. Когда команда успешно играла в Лиге чемпионов и добивалась результата в России:
edubokom
edubokom ответ Oplot (раскрыть)
21 мая в 21:21
К сожалению совсем не понятны чувства, с которыми было это написано. Хотелось бы уточнить, что это : Ирония, Шутка, Фантазия, Вера, Надежда, Предсказание.
Сп62
Сп62 ответ nikoladolgov (раскрыть)
21 мая в 21:17
Пора, пора уже набирать очки в ЕК. За последние годы разбазарили весь набранный багаж. Дальше опускаться уже нельзя.
pomor45
pomor45 ответ rubinovyi2 (раскрыть)
21 мая в 21:06
Значит больше мямлили, чем мяли.
pomor45
pomor45 ответ Дима Логинов (раскрыть)
21 мая в 21:04
Такой в обороне перед воротами незаменим.
pomor45
pomor45
21 мая в 21:03
"Пример" сам с себя пример не берёт, так стоит ли на такого равняться.
311
311
21 мая в 20:42
Если Семак не сделает выводы с последних двух участий в ЛЧ, надо его менять. А Дзюба правильно напомнил про Боаша, какой-никакой, а профессионал с большим опытом!)
rubinovyi2
rubinovyi2
21 мая в 20:23
Мяли всех,а в четвертьфинал пошла Бенфика.Может,что-то не то мяли?)))
Futurista
Futurista
21 мая в 20:17
Дзюбой игра ЦСКА в ЕК официально признана ужасной)...
SHMEL
SHMEL
21 мая в 20:17
А я пожелаю СБГ удачи в ЛЧ.
particular
particular
21 мая в 20:12
Хорошо, когда есть на кого равняться 👍
Oplot
Oplot
21 мая в 20:02, ред.
Ждем лч .Дзюба с Зенитом должны раскидать всех на пути к финалу Питерского.Команда полностью готова и извлекла выводы от прошлогоднего выступления,в котором уж очень повезло соперникам.Теперь все будет по другому,будут проходить всех подряд!Только несколько топовых клубов европы могут доставить проблемы питерцам.Но и на них есть управа!Зенит знатно пошумит в следующей ЛЧ.А сам Дзюба способен забить 12-13 мячей и стать одним из главных бомбардиров лч!
d_fincher
d_fincher
21 мая в 20:00
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    21 мая в 19:51
    Я так понимаю, все эмоции были растрачены на "Тамбов"?
    Ironigor
    Ironigor
    21 мая в 19:42
    Это когда попробовал Жигулёвского пивка , фантазиям нет придела !!!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    21 мая в 19:40, ред.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    21 мая в 19:39
    Плохой пример про ЦСКА в ЛЧ, особенно, чем это всё кончилось.
    jobss
    jobss ответ Дима Логинов (раскрыть)
    21 мая в 19:28
    /
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    21 мая в 19:27
    Дзюба в Лиге Чемпионов:

    STVA 1
    STVA 1
    21 мая в 19:24
    Это не про вас
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100