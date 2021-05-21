Нападающий «Зенита» прокомментировал выступления питерского клуба в Лиге чемпионов.

Можно ли совместить хорошие выступления в чемпионате и Лиге чемпионов? Совместить будет тяжело, но реально. Европейские топ-клубы же как-то удерживаются наверху. Когда была банда при Виллаш-Боаше, мы смяли всех в группе Лиги чемпионов, добыли пять побед подряд. На шестую игру уже половина команды не поехала. Но в чемпионате действительно уже не хватало эмоций. И ребятам, особенно иностранцам, от которых многое зависело на тот момент, было уже тяжело настроиться на условную «Мордовию» или «Амкар». Мне кажется, это было читаемо. И здесь надо находить эмоции. Какие-то матчи брать на классе.