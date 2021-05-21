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Дзюба рассказал, когда планирует завершить карьеру

21 мая 2021, 19:27

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, когда планирует завершить игровую карьеру.

Это зависит прежде всего от здоровья. Пока оно позволяет, я буду играть. Во-вторых, у меня есть страсть. И пока я не могу проигрывать даже на тренировках — меня это убивает и злит. В-третьих, когда я перестану получать от футбола удовольствие и перестану тянуть… Вообще, этот момент очень тяжелый. Многие не замечают момент, когда ты уже не можешь конкурировать. Надеюсь, что я в этом плане буду адекватен и сам скажу: «Всё, спасибо!» И перестану мучить себя и других.

Но пока у меня контракт еще на один год. Может, еще на один договоримся. Пока отмеряю себе два года. Хотелось бы за это время еще выиграть трофеи и оставить след в истории «Зенита», забить за команду 100 голов и занять второе место по забитым мячам.

Кержакова, скорее всего, уже нереально догнать. Но чем чёрт не шутит? Если здоровье позволит и не попросят из «Зенита», может быть, и получится хотя бы приблизиться. В общем, в ближайшие два года я точно смогу играть спокойно.

Ранее Дзюба поделился мнением об игре «Зенита» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
iron_cam
iron_cam
22 мая в 14:32
Ты уже оставил "след" в нашей истории, долго не убрать запах этого "следа" теперь
Владимир 77
Владимир 77
21 мая в 22:32
Булет играть пока рука не устанет
Rattlehead
Rattlehead ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
21 мая в 20:55
Какой "король", такой и чемпионат. Всё равно, что Крауч или Кэрролл были бы королями в АПЛ.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
21 мая в 20:40, ред.
Положа руку на сердце, Артём один из лучших в нашем чемпионате. Здесь он король и по голам, и по говорливости. Какой он "король" на европейской арене, мы тоже прекрасно знаем, как знают об этом тамошние тренеры, ни один из которых не проявил интереса к этой персоне. Но Дзюба такой, какой есть: ни убавить, ни прибавить. При некоторых его личностных "минусах", надо отдать ему должное как футболисту - все годы он выступает на одном, приличном для РПЛ, уровне; отдаёт себя полностью и клубу, и сборной. Никто и никогда не бросит в него камень по поводу самоотдачи в играх. Кому - то он нравится, кому-то нет, это личное дело каждого.
КЭТиК
КЭТиК
21 мая в 20:38
Словоблудить, как и рукоблудить он может.
За адекватность
За адекватность
21 мая в 20:26, ред.
"Во-вторых, у меня есть страсть." Это да. Даже анекдот есть." Голыми руками, при помощи всего лишь одного, хоть и специфического рычага, Артем Дзюба смог изменить информационную повестку целой страны."
Futurista
Futurista
21 мая в 20:21, ред.
Дзюба отмерил еще 2 года для того, чтобы основательно наследить в истории Зенита...
ermak6848
ermak6848
21 мая в 20:19
играй пока молодой...
Leha-ha50
Leha-ha50
21 мая в 20:00
Дзюба с ключом ...от судейской комнаты :
Introvert
Introvert
21 мая в 19:43
Скоро кончит.
Союзник противников
Союзник противников
21 мая в 19:39
...и обязательно вновь сыграть в финале ЛЧ.
МапС
МапС
21 мая в 19:36
Завершит, когда руки отсохнут.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 мая в 19:34
Для начало хотелось бы , чтоб твой язык устал.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
21 мая в 19:33
" Самокритичен.....). " .....)))))
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