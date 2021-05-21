Дзюба рассказал, когда планирует завершить карьеру

Нападающий «Зенита» рассказал, когда планирует завершить игровую карьеру.

Это зависит прежде всего от здоровья. Пока оно позволяет, я буду играть. Во-вторых, у меня есть страсть. И пока я не могу проигрывать даже на тренировках — меня это убивает и злит. В-третьих, когда я перестану получать от футбола удовольствие и перестану тянуть… Вообще, этот момент очень тяжелый. Многие не замечают момент, когда ты уже не можешь конкурировать. Надеюсь, что я в этом плане буду адекватен и сам скажу: «Всё, спасибо!» И перестану мучить себя и других.

Но пока у меня контракт еще на один год. Может, еще на один договоримся. Пока отмеряю себе два года. Хотелось бы за это время еще выиграть трофеи и оставить след в истории «Зенита», забить за команду 100 голов и занять второе место по забитым мячам.

Кержакова, скорее всего, уже нереально догнать. Но чем чёрт не шутит? Если здоровье позволит и не попросят из «Зенита», может быть, и получится хотя бы приблизиться. В общем, в ближайшие два года я точно смогу играть спокойно.