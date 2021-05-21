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Уход Салиховой не повлияет на решение пригласить Руя Виторию

21 мая 2021, 22:10

Зарема Салихова вышла из состава совета директоров «Спартака» из-за выбора нового главного тренера, однако Руй Витория всё ещё остаётся основным кандидатом на эту должность. Об этом сообщил близкий к клубу источник.

Выход Заремы Салиховой из совета директоров «Спартака» и её позиция по выбору нового главного тренера не повлияет на решение «Спартака» по Витории. Клуб всё равно намерен подписать контракт с португальцем.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
21 мая в 23:03
Баба с возу, Федуну легче!))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 мая в 22:54
Зато дома Федуна ждет теплый прием:
beefs
beefs
21 мая в 22:38
Все смешалось, что же будет...
Владимир Анохин
Владимир Анохин
21 мая в 22:24
Клуб всё равно намерен подписать контракт с португальцем.
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Иначе бы Зарема не покинула совет директоров.
stanichnik
stanichnik
21 мая в 22:24
Доброго Здоровья всем Модераторам!
Проверьте пожалуйста ставку 730807, ПФЛ Динамо-Кубань, нечётное количество голов, итоговый счёт матча 0:1. Должен быть выигрыш, но в таблице значится проигрыш. Поясните пожалуйста ваш вердикт.
нечитайло
нечитайло
21 мая в 22:21
Хотелось бы посмотреть
ЮЗИК
ЮЗИК
21 мая в 22:18
Не приглянулся Витория
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