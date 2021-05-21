Уход Салиховой не повлияет на решение пригласить Руя Виторию

Зарема Салихова вышла из состава совета директоров «Спартака» из-за выбора нового главного тренера, однако Руй Витория всё ещё остаётся основным кандидатом на эту должность. Об этом сообщил близкий к клубу источник.
Выход Заремы Салиховой из совета директоров «Спартака» и её позиция по выбору нового главного тренера не повлияет на решение «Спартака» по Витории. Клуб всё равно намерен подписать контракт с португальцем.
---------------------
Иначе бы Зарема не покинула совет директоров.
---------------------
Иначе бы Зарема не покинула совет директоров.
Проверьте пожалуйста ставку 730807, ПФЛ Динамо-Кубань, нечётное количество голов, итоговый счёт матча 0:1. Должен быть выигрыш, но в таблице значится проигрыш. Поясните пожалуйста ваш вердикт.
Проверьте пожалуйста ставку 730807, ПФЛ Динамо-Кубань, нечётное количество голов, итоговый счёт матча 0:1. Должен быть выигрыш, но в таблице значится проигрыш. Поясните пожалуйста ваш вердикт.