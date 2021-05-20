Бывший тренер «Динамо» может возглавить «Ротор»

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20 мая 2021, 19:44

«Ротор» находится в поисках нового главного тренера.

Как сообщается, одним из главных кандидатов на эту должность является бывший наставник «Динамо» . Кроме того, в шорт-листе «Ротора» фигурируют имена («Краснодар-2») и бывшего тренера «Тамбова» .

Руководство волгоградского клуба ещё не приняло окончательное решение. С некоторыми кандидатами ведутся переговоры по телефону.