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Бывший тренер «Динамо» может возглавить «Ротор»

20 мая 2021, 19:44

«Ротор» находится в поисках нового главного тренера.

Как сообщается, одним из главных кандидатов на эту должность является бывший наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов. Кроме того, в шорт-листе «Ротора» фигурируют имена Артёма Куликова («Краснодар-2») и бывшего тренера «Тамбова» Сергея Первушина.

Руководство волгоградского клуба ещё не приняло окончательное решение. С некоторыми кандидатами ведутся переговоры по телефону.

В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги «Ротор» занял 15-е место, вылетев в ФНЛ.

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galem72
galem72
21 мая в 10:17
В спорте Хохлов лишь бывший игрок, не более.
stanichnik
stanichnik
20 мая в 22:49, ред.
За одного битого двух небитых дают. Эта пословица вполне подходит Дмитрию Хохлову, возглавлявшему два года назад тренерский штаб фк Динамо Москва. Руководство команды, а самое главное болельщики, некогда одной из лучших команд страны, требуют от каждого ГТ постоянного пребывания команды в числе лидеров отечественного футбола. Но после двухлетней успешной работы с дублем, с основой москвичей у Дмитрия Валерьевича не сложилось, как в прочем и с основой Кубани ещё раньше. Может с опытом приобретённым в Москве и Краснодаре третья попытка перезапустить тренерскую карьеру в Роторе окажется более успешной. Тем более, что в Волгограде имеется отличная футбольная инфраструктура, оставшаяся после ЧМ-2018, огромная армия болельщиков, поддержка местной администрации, не требующая Еврокубков и сиюминутных громких побед, а главное футбольные традиции зародившиеся ещё во времена СССР. Осталось дождаться официального сообщения от пресс службы Ротора.
Kaguzuti
Kaguzuti
20 мая в 20:51
Это не тренер.
Александр Рябов
Александр Рябов
20 мая в 20:02
А чем не устроил тот тренер что есть сейчас? Он мог бы вывести команду в РПЛ за один сезон. Ротор очень здорово смотрелся в последних трёх играх. Лучше руководство клуба бы сменили! Они что-то не сильно суетятся по поводу того как команду легко опрокинули в последнем туре. Болельщики и то больше беспокоятся, хотя у них и нет таких юридических инструментов. Даже протест не подали. Ппц.
drug01
drug01
20 мая в 19:55
Значит так будет
нечитайло
нечитайло
20 мая в 19:53
Тоже не плохо
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