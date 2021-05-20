Бывший тренер «Динамо» может возглавить «Ротор»

«Ротор» находится в поисках нового главного тренера.
Как сообщается, одним из главных кандидатов на эту должность является бывший наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов. Кроме того, в шорт-листе «Ротора» фигурируют имена Артёма Куликова («Краснодар-2») и бывшего тренера «Тамбова» Сергея Первушина.
Руководство волгоградского клуба ещё не приняло окончательное решение. С некоторыми кандидатами ведутся переговоры по телефону.
В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги «Ротор» занял 15-е место, вылетев в ФНЛ.