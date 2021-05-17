У тренера «Тамбова» Первушина есть три предложения от российских клубов

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин может возглавить другой клуб.
По информации источника, у 51-летнего специалиста есть несколько вариантов продолжения карьеры. Одно из них из Казахстана, два — из ФНЛ и одно — от клуба РПЛ. Отмечается, что Первушин склоняется к тому, чтобы остаться в России.
Первушин возглавил тамбовскую команду в октябре 2019 года. В минувшем сезоне «Тамбов» занял последнее место в турнирной таблице РПЛ.
Удачи Сергею в другом клубе. Будем надеяться , что его не постигнет участь Тамбова.
Удачи Сергею в другом клубе. Будем надеяться , что его не постигнет участь Тамбова.