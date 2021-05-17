У тренера «Тамбова» Первушина есть три предложения от российских клубов

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17 мая 2021, 21:43

Главный тренер «Тамбова» может возглавить другой клуб.

По информации источника, у 51-летнего специалиста есть несколько вариантов продолжения карьеры. Одно из них из Казахстана, два — из ФНЛ и одно — от клуба РПЛ . Отмечается, что Первушин склоняется к тому, чтобы остаться в России.