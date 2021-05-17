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У тренера «Тамбова» Первушина есть три предложения от российских клубов

17 мая 2021, 21:43

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин может возглавить другой клуб.

По информации источника, у 51-летнего специалиста есть несколько вариантов продолжения карьеры. Одно из них из Казахстана, два — из ФНЛ и одно — от клуба РПЛ. Отмечается, что Первушин склоняется к тому, чтобы остаться в России.

Первушин возглавил тамбовскую команду в октябре 2019 года. В минувшем сезоне «Тамбов» занял последнее место в турнирной таблице РПЛ.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
17 мая в 21:49
Надо пробовать себя в РПЛ, Тамбов - это не показатель, тут трудно было ожидать чего то другого . Команда просто выходила для галочки.
Удачи Сергею в другом клубе. Будем надеяться , что его не постигнет участь Тамбова.
Ironigor
Ironigor
17 мая в 21:49
Удачи тебе, жаль не повезло с Тамбовом !!!
beefs
beefs
17 мая в 21:48
Он не останется без работы...
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