В «Нижнем Новгороде» отреагировали на приезд Кержакова

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал приезд в город бывшего наставника «Томи» Александра Кержакова, который может возглавить нижегородскую команду.
На сегодняшний день мы не назначали главного тренера, никакой контракт не подписан. Александр Кержаков прибыл в Нижний Новгород и выставил фотографию стадиона? Не могу комментировать действия человека, который никак не связан с клубом. Это не совсем правильно. Кержаков остаётся одним из кандидатов, больше ничего сказать не могу.
Кержаков в историях своего инстаграма опубликовал фотографию стадиона «Нижнего Новгорода».