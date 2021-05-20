В «Нижнем Новгороде» отреагировали на приезд Кержакова

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал приезд в город бывшего наставника «Томи» , который может возглавить нижегородскую команду.

На сегодняшний день мы не назначали главного тренера, никакой контракт не подписан. Александр Кержаков прибыл в Нижний Новгород и выставил фотографию стадиона? Не могу комментировать действия человека, который никак не связан с клубом. Это не совсем правильно. Кержаков остаётся одним из кандидатов, больше ничего сказать не могу.