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В «Нижнем Новгороде» отреагировали на приезд Кержакова

20 мая 2021, 19:20

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал приезд в город бывшего наставника «Томи» Александра Кержакова, который может возглавить нижегородскую команду.

На сегодняшний день мы не назначали главного тренера, никакой контракт не подписан. Александр Кержаков прибыл в Нижний Новгород и выставил фотографию стадиона? Не могу комментировать действия человека, который никак не связан с клубом. Это не совсем правильно. Кержаков остаётся одним из кандидатов, больше ничего сказать не могу.

Кержаков в историях своего инстаграма опубликовал фотографию стадиона «Нижнего Новгорода».

В «Нижнем Новгороде» отреагировали на приезд Кержакова

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старина
старина
20 мая в 20:12
Ну вылетят обратно.Делов то....
Сп62
Сп62
20 мая в 19:58
Дыма без огня не бывает, если это не атракцион.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 мая в 19:50
Саня бежит быстрее , чем газ по трубе. Поторопился парниша.
Ironigor
Ironigor
20 мая в 19:24, ред.
Хулиган какой этот Кержаков , фотографии выставляет ! И самое главное не спросил разрешения у начальника !!!
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