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Салихова: «Спортивный директор „Спартака“ не имеет стратегии развития»

24 мая 2021, 13:05

Вышедшая из совета директоров «Спартака» Зарема Салихова заявила, что спортивный директор московского клуба Дмитрий Попов не разработал стратегию развития.

У любого руководителя есть 100 дней, чтобы доказать свою профессиональную пригодность. Спустя этот период оцениваешь первые результаты. К сожалению, нынешний спортивный директор клуба, равно как и бывший генеральный [Шамиль Газизов], так и не предоставил спортивную стратегию развития даже на ближайший год, не говоря о среднесрочном и долговременном периодах.

«Стать чемпионом» — это не стратегия, это лозунг. Это не придирки к спортивному департаменту, стратегию развития я требую от каждого департамента, так как необходимо заранее закладывать в бюджет затраты и ожидаемые прибыли. Я неоднократно требовала эту стратегию и ответы на поставленные вопросы как на рабочих еженедельных совещаниях, так и в групповых клубных чатах и личных сообщениях.

Руй Витория? Я хочу прояснить, что не обладаю достаточной компетенцией, чтобы оценить тренерский талант специалиста. Вопросы вызывали другие моменты, которые хорошо известны всем в клубе еще с января этого года, например, одно из положительных качеств тренера — то, что в «Бенфике» игроки выросли в цене.

Я оставляю клуб на втором месте с Джорданом Ларссоном и Виктором Мозесом (они были куплены по рекомендациям Франко Камоцци), с хорошей боевой командой и отличным коллективом в зоне еврокубков. За тот год, что я проработала в клубе, впервые за долгое время болельщики, руководство, тренер и команда были едины, равнодушных менеджеров в офисе не было, у всех горели глаза, и все на 100% выкладывались, чтобы сделать «Спартак» лучше. Лично я искренне желаю, чтобы все мои опасения остались только моими опасениями. Я безгранично люблю нашу команду и желаю, чтобы каждый из ребят услышал гимн Лиги чемпионов на нашем стадионе в составе «Спартака».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:31
не тот случай, когда нужна гласность
batman555
batman555
25 мая в 00:22
Феминистка?!)))
Caliostro
Caliostro
24 мая в 20:22
Ну и в чем она не права!!!!!
pomor45
pomor45
24 мая в 20:19
Эта Зарема не без ума, но баба и есть баба: мелет и метёт так, что дым идёт коромыслом.
n272nm
n272nm
24 мая в 20:12
Со смеху можно помереть. При всем моем отношении к мясу, я считаю, что это перебор. Одним из самых главных принципов поведения руководителей любой команды, да и не только руководителей, это принцип не выносить сор из избы. Все должно оставаться внутри команды. Нормальные люди, даже когда уходят из клуба, стараются хранить молчание. Это делается, чтобы не навредить команде и себе любимому. Что подмешивают в знаменитый спартаковский борщ в Тарасовке - тайна великая есть. Как у мяса получается так, что жена Федуна, получившая место в руководстве ФК Спартак, уходя умудряется выставить на всеобщее обозрение грязное нижнее белье - уму не растяжимо. Она "оставляет клуб на втором месте" - это крепкая пятерка, я считаю. Эталонное шапито! :)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
24 мая в 19:57
Она, чем-то походит на Клеопатру.
particular
particular
24 мая в 19:51
С уходом Заремы остатки оперативно-стратегического мышления растаяли как утренний туман, обнажив пережитки тактической неграмотности...
JackNorz
JackNorz
24 мая в 19:45
Эскортница лучше пусть у Федуна спросит про стратегию развития команды, что она до Попова докопалась?
neukomm
neukomm ответ Красно Синий воин (раскрыть)
24 мая в 19:29
И это они еще Карреру, который за столько лет выиграл золото, смешали с грязью и выкинули как вшивую шавку. Человека, который Спартаку завоевал золото!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
24 мая в 19:24
При Федуне в «спартаке» было 19 тренеров меньше чем за 20 лет. О каких стратегических задачах может идти речь?
alexgurzan
alexgurzan ответ cska1948 (раскрыть)
24 мая в 19:22
.
cska1948
cska1948
24 мая в 19:19
Диалог Заремы с Поповым о стратегии...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
24 мая в 19:13
Ну что спартачи, бардак и цирк продолжается, а еще что то про ЦСКА говорили)))
Бен Зопилой
Бен Зопилой ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
24 мая в 18:50
Жаль, в спартаковской элите никто не способен провести инсеминацию. Чтобы мумуазель занялась прямыми бологическими обязанностями...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
24 мая в 18:32
Ты меня прости, но твой текст не имеет отношения к понятию "стратегия". Я не хочу тебя обижать и лекцию на эту тему читать, но стратегия - это иное.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
24 мая в 18:29
А что нового и неожиданного в этом сюжете? Разве только имена действующих лиц, а в остальном все как обычно, уже без малого 20 лет.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
24 мая в 18:23
Боевая тётя
Sadisto
Sadisto
24 мая в 16:46
Я бы Зарему... ну вы поняли....))))) Жаль, что она уже ушла из Спартака:(((
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
24 мая в 16:38
Последнее время всё больше убеждаюсь, что единственным настоящим мужиком в спартаке была Зарема и та не выдержала...
berda2003
berda2003
24 мая в 16:18
требовать стратегию развития и прибыль - самое простое... ну, предложи, хоть один пункт стратегии: кого продать, кого купить, что ещё - шарфы развезти по всем колониям страны - выйдут поедут на стадион смотреть спартак? сократить обслугу, сократить совет в котором сама побывала членом, сдавать стадион в аренду и т.д.
stavr74
stavr74
24 мая в 16:10
молодец в точку
Байкал-38
Байкал-38
24 мая в 15:39
Зарема рулит!!!
Раньше были интриги по тихому, а она первая кто открыто и на всю страну стала грязь выносить. Правда она делает по женский, но с позиции силы. Кто осмелиться ей возразить? Там даже Федун помалкивает. А как она красиво сказала про свою работу в клубе, ведь это благодаря ей Спартак занял второе место и получил право сыграть в отборе ЛЧ, а не каких то там Газизовых и Поповых. Ну и конечно тонко выразилась о крахе команды в следующем сезоне, но так любя.
Попов же старый интриган, он не будет открыто отвечать, тем более это смерти подобно идти, хоть и не лично против Федуна, но против его спутницы. Не удивлюсь если скоро на Зарему будет всплывать компромат о её личной жизни до Федуна и возможно о сегодняшней.
Опять в Спартаке футбол уходит на второй план!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
24 мая в 15:24
что она так на Попова набросилась? какую стратегию развития клуба он должен ей представить если спортивный директор в Спартаке в среднем не задерживается на своей должности дольше года?😆 ну представит он ей свою программу, возможно очень даже не плохую, а одному из руководителей клуба она не понравится и все шишки сразу полетят на Попова! он уже вернул Промеса, без лидера в раздевалке про второе место можно было бы не мечтать даже, да Антоха не в лучшей форме, немного потерял в скорости...только разумные люди и не ждали, что с возвращением Промеса команда начнёт всех громить, тут больше химия внутри коллектива повлияла на итоговое лигачемпионское место в турнирной таблице. без точечного усиления состава ни о каком чемпионстве в год своего столетия даже не нужно и мечтать, ни Руй Витория, ни Фонсека или Инзаги команду в борьбе на два фронта с теми футболистами, что сейчас есть в Спартаке к первому месту не приведут, не хватит глубины состава, нам нужен топовый плеймейкер, ещё один забивной форвард, в центре защиты как бы мы не любили Жиго и Джикию вечный бардак ( Жиго может убежать в атаку когда этого не требует ход матча, Джикия вместо того чтобы плотно играть с нападающим соперника бежит спасать ворота, пятится назад Георгий и много мячей команда пропускает в моменте где опытный защитник мог бы сделать положение вне игры) справа в защите нужно усиление и игрок должен быть не слабее Аиртона ( который откровено сдал, просто не успевает за своими ногами бразилец, прибавлять ему нужно в скорости принятия решений, пока все его пасы и прострелы перекрывает первый встречный защитник соперника) пока Максименко не научиться читать игру и выходить на перехватах в лиге чемпионов нам делать нечего. в Грозном во втором мяче все обвинили Кутепова, если бы Саша прочитал возможное развитие событий ( а набегал Ильин в штрафную один!) то без особых проблем мог выйти на перехват и поймать мяч в руки...снова вспомнилось как в Туле удачно на опережение сыграл Селихов не дав угольку забить за арсенал...если вернуться к Салиховой, в списке возможных приобретений Спартака этим летом было много хороших футболистов + руководство прекрасно знает где на футбольном поле красно - белым требуется усиление: правый защитник ( Рассказов нам не нужен, его только недавно игроки рубина возили по своему флангу, центральный защитник, плеймейкер и нападающий если найдут хороший и не дорогой вариант, приоритет хороший игрок под нападающими и правый защитник. опорник в случае продажи Крала.
Честный Зритель
Честный Зритель
24 мая в 15:23
Мде влажные мечта Заремы про ЛЧ)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
24 мая в 15:06
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    24 мая в 15:04
    Вот бы если они подрались.
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    24 мая в 15:01
    Судя по всему гимн ЛЧ спартак не сокоро услышит, с другой стороны, это спартак им не привыкать...

    З.Ы. не найти замену тренеру за 6 месяцев, это нужно умудрится, Бавария нашла за 2-е недели, замену лучшему своему тренеру по % побед...
    Futurista
    Futurista
    24 мая в 14:27
    Стратегия должна быть одна "Спартак - чемпион"..все отклонения от этого курса от лукавого...
    antant1
    antant1
    24 мая в 14:07
    Салихова умнее многих мужиков и...адекватнее
    Alhunah
    Alhunah
    24 мая в 14:00
    они пришли в команду чтобы получать даже не зарплату а получку и уж тем более не работать над какими то стратегиями
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