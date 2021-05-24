Салихова: «Спортивный директор „Спартака“ не имеет стратегии развития»

Вышедшая из совета директоров «Спартака» Зарема Салихова заявила, что спортивный директор московского клуба Дмитрий Попов не разработал стратегию развития.

У любого руководителя есть 100 дней, чтобы доказать свою профессиональную пригодность. Спустя этот период оцениваешь первые результаты. К сожалению, нынешний спортивный директор клуба, равно как и бывший генеральный [Шамиль Газизов], так и не предоставил спортивную стратегию развития даже на ближайший год, не говоря о среднесрочном и долговременном периодах.

«Стать чемпионом» — это не стратегия, это лозунг. Это не придирки к спортивному департаменту, стратегию развития я требую от каждого департамента, так как необходимо заранее закладывать в бюджет затраты и ожидаемые прибыли. Я неоднократно требовала эту стратегию и ответы на поставленные вопросы как на рабочих еженедельных совещаниях, так и в групповых клубных чатах и личных сообщениях.

Руй Витория? Я хочу прояснить, что не обладаю достаточной компетенцией, чтобы оценить тренерский талант специалиста. Вопросы вызывали другие моменты, которые хорошо известны всем в клубе еще с января этого года, например, одно из положительных качеств тренера — то, что в «Бенфике» игроки выросли в цене.

Я оставляю клуб на втором месте с Джорданом Ларссоном и Виктором Мозесом (они были куплены по рекомендациям Франко Камоцци), с хорошей боевой командой и отличным коллективом в зоне еврокубков. За тот год, что я проработала в клубе, впервые за долгое время болельщики, руководство, тренер и команда были едины, равнодушных менеджеров в офисе не было, у всех горели глаза, и все на 100% выкладывались, чтобы сделать «Спартак» лучше. Лично я искренне желаю, чтобы все мои опасения остались только моими опасениями. Я безгранично люблю нашу команду и желаю, чтобы каждый из ребят услышал гимн Лиги чемпионов на нашем стадионе в составе «Спартака».