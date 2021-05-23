Лунёв: «Во фразе „ваши ожидания — ваши проблемы“ есть огромный смысл»

Голкипер «Зенита» и сборной России поделился ожиданиями от чемпионата Европы.

Любая сборная может выдать сумасшедший отрезок. В составе каждого соперника есть игроки из топ-чемпионатов. Бельгия понятно, но в каждой игре можно проявить себя на равных, выйти победителем. Но с такой же концентрацией надо играть и против Дании, и против Финляндии.

Поэтому не надо говорить, что в нашей группе есть андердоги. Сразу вспоминается гениальная фраза, она реально правильная — «Ваши ожидания — ваши проблемы». В ней огромный и глубокий смысл. Я раньше на неё по-другому смотрел. Это касается любого человека и любой ситуации в жизни. Мы тоже что-то от себя ожидаем, то никто не знает, как оно будет. Не надо загадывать, надо делать максимум. С испанцами вот мы делали. Закусили посильнее и делали.