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Лунёв: «Во фразе „ваши ожидания — ваши проблемы“ есть огромный смысл»

23 мая 2021, 20:33

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв поделился ожиданиями от чемпионата Европы.

Любая сборная может выдать сумасшедший отрезок. В составе каждого соперника есть игроки из топ-чемпионатов. Бельгия понятно, но в каждой игре можно проявить себя на равных, выйти победителем. Но с такой же концентрацией надо играть и против Дании, и против Финляндии.

Поэтому не надо говорить, что в нашей группе есть андердоги. Сразу вспоминается гениальная фраза, она реально правильная — «Ваши ожидания — ваши проблемы». В ней огромный и глубокий смысл. Я раньше на неё по-другому смотрел. Это касается любого человека и любой ситуации в жизни. Мы тоже что-то от себя ожидаем, то никто не знает, как оно будет. Не надо загадывать, надо делать максимум. С испанцами вот мы делали. Закусили посильнее и делали.

Ранее о подготовке к Евро высказался Алексей Ионов.

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
23 мая в 22:55
То есть товарищ Лунев уже стелит соломку и ищет оправдания.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 мая в 22:20
Мы же смотрим наш чемпионат...
Делаем вид что нас всё устраивает...
Из этого же черепашьего чемпионата Саламыч и набирает 99% игроков...для сборной...

А значит...и впрямь....."наши ожидания - наши проблемы"
Сп62
Сп62
23 мая в 22:11
Он правильно выразился. Закусывать надо обязательно.
Знатог
Знатог ответ Рязань 062 (раскрыть)
23 мая в 22:04
а который андрюша, тот или ентот?
Знатог
Знатог ответ Boricku (раскрыть)
23 мая в 21:53
ну да у чабана в горах полно баз.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
23 мая в 21:50
Тот ещё философ...
Leha-ha50
Leha-ha50
23 мая в 21:46
Завтра он и в перлах Дзюбы философский смысл найдет.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 мая в 21:38
Поискал лучше бы глубокий смысл во фразе "пешеходы юродивые".
311
311
23 мая в 21:28
Аршавин как Конфуций смолвил!)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 мая в 21:14
Надо настроится и выходить из группы!
ЮЗИК
ЮЗИК
23 мая в 21:05
Ещё один блин философ
Знатог
Знатог
23 мая в 20:58
Да с бельгией нужен вратарь, а не гильерме. Ну хотя бы Лунёв. И чтобы хорошо закусывал после празднования побед.
berda2003
berda2003 ответ Boricku (раскрыть)
23 мая в 20:51
так он домой поехал на халяву.
За адекватность
За адекватность
23 мая в 20:45
"С испанцами вот мы делали. Закусили посильнее и делали." Ну так то давно было, да под "закуску"...
Рязань 062
Рязань 062
23 мая в 20:39
не думаю что андрюша думал вложить какой то смысл в эту фразу))) да он двух слов связать не может, не говоря уж о том чтобы придумать что то умное.
Boricku
Boricku
23 мая в 20:37
какая необходимость при таком курсе евро, тратить деньги налогоплательщиков в Европе. неужто у нас баз для тренировки черчесовцев нае нашлось бы...
ДСА
ДСА
23 мая в 20:34
Основным он не будет.
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