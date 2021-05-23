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Дюпин сделал выбор между Хвичей и Дзюбой

23 мая 2021, 15:11

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин сделал выбор между своим одноклубником Хвичей Кварацхелией и нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

Дзюба или Хвича? Выберу молодого. Реально, следил за Хвичей, и на зимних сборах он сильно прибавил к весенней части. К сожалению, травму получил. Мог бы выдать еще несколько хороших матчей и еще больше заявить о себе для Европы, набить себе цену. За ним следят.

Всем понятно, что такой актив будет выгодно продать клубу, заработать на этом денег и искать таких же талантливых, молодых, чтобы потом их так развивать. Это жизнь, многие академии воспитывают так игроков и зарабатывают на них.

У нас хороший селекционный отдел. Найдёт еще молодых талантов, Слуцкий с ними поработает. Ещё 2-3 таланта в этом сезоне стрельнут.

Где-то Слуцкий раскрепостил Хвичу — в атаке. Где-то загнал в рамки — в том, что касается обороны. Слуцкий называет его ребёнком: «Отбери у него любимую игрушку, то есть мяч — заплачет».

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Все комментарии
Артур Халилов 1
Артур Халилов 1 ответ 1bear (раскрыть)
24 мая в 07:21
Ну да,Дзюба оператор от бога!)))
cska1948
cska1948 ответ Caniggia (раскрыть)
23 мая в 18:08
Я не фанат Дзюбы, но прежде чем попасть в "тепличные условия" Зенита, Дзюба попал в аренду и только своей игрой в Арсенале он добился возвращения в Зенит и вызов в сборную. И играет он там не потому что носит фамилию Дзюба, а потому что доказывает свою состоятельность как в клубе, так и в сборной.
ermak6848
ermak6848
23 мая в 16:53
Будем ждать новых на что способен
КЭТиК
КЭТиК
23 мая в 16:45
Над Дзюбой шутить опасно, не дай бог попой повернуться
Caniggia
Caniggia
23 мая в 16:14
По таланту, то безусловно Хвича далеко впереди Дзюбы. Дзюба и так свой потенциал раскрыл более чем достаточно, прыгнув даже выше собственной головы, благодаря тепличным условиям, созданным ему в Зените и безграничному доверию тренеров Семака и Черчесова. Я бы похвалил Дзюбу за то, что он сполна воспользовался этим доверием и оправдал его на все 100%, учитывая что карьера его близится к завершению, времени он даром не терял. Если бы ещё не вляпывался в дурацкие истории, то не нажил бы себе столько недругов даже среди болел Зенита. Ну а у Хвичи всё впереди, всё зависит от его головы, не растратит впустую свой талант, то станет грузинским Мхитаряном или даже круче. Но для начала, ему надо покинуть РПЛ и уехать в европейский топ чемпионат. Удачи им обоим!
STVA 1
STVA 1 ответ 1bear (раскрыть)
23 мая в 16:10
Конечно не дотягивает!Видео ещё не умеет снимать))
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
23 мая в 15:44
Так он и не сравнивал,а выбрал,молодого, перспективного,а не возрастного рукоблуда..))))
Ironigor
Ironigor
23 мая в 15:37
Вообще не в тему сравнение !!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 мая в 15:36
Странный выбор...между игроком у которого 94,6% карьеры позади..и игроком у которого 89,7% всей карьеры впереди....
Разновозрастные и разноплановые игроки....
Сравнивать их - это как сравнивать леопарда и акулу....
1bear
1bear
23 мая в 15:21
...ну ,молодому ещё опыта набираться и набираться,до Дзюбы пока не дотягивает
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