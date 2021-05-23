Дюпин сделал выбор между Хвичей и Дзюбой

Голкипер «Рубина» сделал выбор между своим одноклубником и нападающим «Зенита» .

Дзюба или Хвича? Выберу молодого. Реально, следил за Хвичей, и на зимних сборах он сильно прибавил к весенней части. К сожалению, травму получил. Мог бы выдать еще несколько хороших матчей и еще больше заявить о себе для Европы, набить себе цену. За ним следят.

Всем понятно, что такой актив будет выгодно продать клубу, заработать на этом денег и искать таких же талантливых, молодых, чтобы потом их так развивать. Это жизнь, многие академии воспитывают так игроков и зарабатывают на них.

У нас хороший селекционный отдел. Найдёт еще молодых талантов, Слуцкий с ними поработает. Ещё 2-3 таланта в этом сезоне стрельнут.

Где-то Слуцкий раскрепостил Хвичу — в атаке. Где-то загнал в рамки — в том, что касается обороны. Слуцкий называет его ребёнком: «Отбери у него любимую игрушку, то есть мяч — заплачет».