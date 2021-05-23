Ионов: «Рад, что Ганчаренко пришёл в „Краснодар“, мне нравятся его идеи»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Алексей Ионов рассказал о подготовке к Евро-2020 на сборах национальной команды в Австрии, назвал лучшего игрока РПЛ в сезоне-2020/21 и прокомментировал работу Виктора Ганчаренко на посту главного тренера «Краснодара».
Ощущения отличные. Все рады двухразовому занятию. Тактика пока неясна, ждем ребят. Как ребята соберутся, проведем собрание. Наша задача хорошо подготовиться, внимательно слушать и выполнять. Сегодня вечером точно буду спать, восстанавливаться. Клубные моменты позади, все мысли только о сборной, Евро.
Лучший игрок сезона? Поставлю Дзюбу. Лучший бомбардир. Выиграл чемпионат.
Что касается прихода Ганчаренко в «Краснодар», то тяжело что-то изменить за такое время. Работа будет на сборах. Рад, что он пришел в команду, мне нравятся его идеи и изменения, которые он хочет видеть.