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Ионов: «Рад, что Ганчаренко пришёл в „Краснодар“, мне нравятся его идеи»

23 мая 2021, 19:46

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Алексей Ионов рассказал о подготовке к Евро-2020 на сборах национальной команды в Австрии, назвал лучшего игрока РПЛ в сезоне-2020/21 и прокомментировал работу Виктора Ганчаренко на посту главного тренера «Краснодара».

Ощущения отличные. Все рады двухразовому занятию. Тактика пока неясна, ждем ребят. Как ребята соберутся, проведем собрание. Наша задача хорошо подготовиться, внимательно слушать и выполнять. Сегодня вечером точно буду спать, восстанавливаться. Клубные моменты позади, все мысли только о сборной, Евро.

Лучший игрок сезона? Поставлю Дзюбу. Лучший бомбардир. Выиграл чемпионат.

Что касается прихода Ганчаренко в «Краснодар», то тяжело что-то изменить за такое время. Работа будет на сборах. Рад, что он пришел в команду, мне нравятся его идеи и изменения, которые он хочет видеть.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 мая в 21:53
В 32 года и не такое скажешь.
КЭТиК
КЭТиК
23 мая в 20:36
Ясно , что попу лижет.
SHMEL
SHMEL
23 мая в 20:08
Поначалу мы тоже были рады...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 мая в 20:07
Удачи нашей сборной!
Leha-ha50
Leha-ha50
23 мая в 20:07
А идеи предыдущих твоих тренеров не нравились??? Похоже на легкий подхалимаж.
STVA 1
STVA 1
23 мая в 20:01
Ну вот и забронировал место)
beefs
beefs
23 мая в 19:47
трудно сказать что будет, но хуже точно не будет...
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