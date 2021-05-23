Ионов: «Рад, что Ганчаренко пришёл в „Краснодар“, мне нравятся его идеи»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России рассказал о подготовке к Евро-2020 на сборах национальной команды в Австрии, назвал лучшего игрока РПЛ в сезоне-2020/21 и прокомментировал работу на посту главного тренера «Краснодара».

Ощущения отличные. Все рады двухразовому занятию. Тактика пока неясна, ждем ребят. Как ребята соберутся, проведем собрание. Наша задача хорошо подготовиться, внимательно слушать и выполнять. Сегодня вечером точно буду спать, восстанавливаться. Клубные моменты позади, все мысли только о сборной, Евро.

Лучший игрок сезона? Поставлю Дзюбу. Лучший бомбардир. Выиграл чемпионат.

Что касается прихода Ганчаренко в «Краснодар», то тяжело что-то изменить за такое время. Работа будет на сборах. Рад, что он пришел в команду, мне нравятся его идеи и изменения, которые он хочет видеть.