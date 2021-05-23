Червиченко: «Салихова — самый адекватный специалист в „Спартаке“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выход Заремы Салиховой из совета директоров московского клуба.

Мне кажется, что на сегодняшний день Салихова самый адекватный и самый бережливый специалист в «Спартаке», пытающийся докопаться до самой сути. Она душой и разумом пытается понять, почему одно лучше этого, а другое хуже. Причём она смотрит со всех точек зрения, с любой призмы, поскольку деньги практически семейные, а значит, и её. Она всеми силами пытается сделать так, чтобы их точно не обманули. На мой взгляд, Зарема молодец.

Она самый адекватный человек на сегодняшний день: её предложения самые грамотные и адекватные. Почему не реагирует Федун? Не знаю, может, он уже привык к тому, как у него происходило 16 или 17 лет вся эта «балалайка»: ему подсовывали тех ребят, с которыми спортивный директор работал в тандеме, а потом грузили игроками по типу Тиля и Крала. Это всех устраивало. Сейчас человек, который поставил для себя это дело первым в жизни, решил догрызаться до самых корней. Схемы ребят, которые исполняют рядом с Федуном танцы с бубнами и загружают его всякой хренью, сразу сломались и не получаются. Повторюсь, она молодец. Насколько я понимаю, у неё есть информация о междусобойчиках между клубом и Виторией, и она пытается поставить им заслон.

Не думаю, что она первый раз выступила на эмоциях. Это её попытка борьбы с тем, что происходит внутри. Сейчас она не удалась, поэтому Салихова предприняла следующий шаг. На мой взгляд, она действует очень грамотно, потому что если Витория с Поповым облажаются в первые пять туров столетнего и, как «Спартак» предполагает, золотого сезона, то она просто зачистит поляну под себя и будет единолично всем управлять. Она скажет: «Видите, я была права». То, что у этих ребят нет права на ошибку – это абсолютно точно. Она их тогда линчует, если всё-таки пройдёт кандидатура Витории, а «Спартак» не будет лидировать первые пять туров или находиться с отрывом максимум в одно очко от лидера. Не знаю, что она тогда с ними сделает.