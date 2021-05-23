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Червиченко: «Салихова — самый адекватный специалист в „Спартаке“»

23 мая 2021, 14:06

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выход Заремы Салиховой из совета директоров московского клуба.

Мне кажется, что на сегодняшний день Салихова самый адекватный и самый бережливый специалист в «Спартаке», пытающийся докопаться до самой сути. Она душой и разумом пытается понять, почему одно лучше этого, а другое хуже. Причём она смотрит со всех точек зрения, с любой призмы, поскольку деньги практически семейные, а значит, и её. Она всеми силами пытается сделать так, чтобы их точно не обманули. На мой взгляд, Зарема молодец.

Она самый адекватный человек на сегодняшний день: её предложения самые грамотные и адекватные. Почему не реагирует Федун? Не знаю, может, он уже привык к тому, как у него происходило 16 или 17 лет вся эта «балалайка»: ему подсовывали тех ребят, с которыми спортивный директор работал в тандеме, а потом грузили игроками по типу Тиля и Крала. Это всех устраивало. Сейчас человек, который поставил для себя это дело первым в жизни, решил догрызаться до самых корней. Схемы ребят, которые исполняют рядом с Федуном танцы с бубнами и загружают его всякой хренью, сразу сломались и не получаются. Повторюсь, она молодец. Насколько я понимаю, у неё есть информация о междусобойчиках между клубом и Виторией, и она пытается поставить им заслон.

Не думаю, что она первый раз выступила на эмоциях. Это её попытка борьбы с тем, что происходит внутри. Сейчас она не удалась, поэтому Салихова предприняла следующий шаг. На мой взгляд, она действует очень грамотно, потому что если Витория с Поповым облажаются в первые пять туров столетнего и, как «Спартак» предполагает, золотого сезона, то она просто зачистит поляну под себя и будет единолично всем управлять. Она скажет: «Видите, я была права». То, что у этих ребят нет права на ошибку – это абсолютно точно. Она их тогда линчует, если всё-таки пройдёт кандидатура Витории, а «Спартак» не будет лидировать первые пять туров или находиться с отрывом максимум в одно очко от лидера. Не знаю, что она тогда с ними сделает.

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112910415
24 мая в 21:23
будем наблюдать
dzvinka
dzvinka ответ Верг (раскрыть)
23 мая в 20:47
а в спартаке и нет, да и не было никогда, специалистов футбольного профиля... ну при Федуне по крайней мере)))
Верг
Верг
23 мая в 17:04
Она разумеется специалист, но явно не футбольного профиля. А червиченко всегда был плантатором работорговцем, бравшим негров центнерами подешевле
STVA 1
STVA 1
23 мая в 15:53
Червь знает где лизнуть))
старина
старина
23 мая в 15:46
Червь по себе судит.Развалил команду к херам так.что более полутора десятков лет не могли чемп выйграть.Теперь эта курица в кепке что то тут делает
ABir
ABir
23 мая в 15:32
В Тихон плясках Зарема ничего не теряет: получится у Витории- хорошо, не получится, она же предупреждала
Alhunah
Alhunah
23 мая в 15:20
а с каких пор она стала специалистом в футбльных вопросах, какой у нее опыт?
Ironigor
Ironigor
23 мая в 15:01
    makkie
    makkie ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    23 мая в 15:00
    Послушай Червиченко, сделай наоборот и наслаждайся его негодованием )))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    23 мая в 14:56
    Caniggia
    Caniggia
    23 мая в 14:36
    Федун, разуй глаза и послушай сожительницу! Руй - это болт для Спартака!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    23 мая в 14:35
    Женщине видней. Если она считает, что Руй из Саудовской Аравии слишком вял, то наверное так и есть))) А каковы ощущения от этой движухи у самого Витории?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    23 мая в 14:26
    ..столетнего и, как «Спартак» предполагает, золотого сезона...

    Этим сказано почти всё. И без разницы, кто это говорит. Правда она и в Африке правда...
    Izmar
    Izmar
    23 мая в 14:17
    Это так и есть.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    23 мая в 14:13
    Возможно червь и прав.
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