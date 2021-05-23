Пресс-атташе «Спартака»: «У клуба нет официальных предложений по Кралу»

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин сообщил, что клуб не получал официальных предложений о трансфере полузащитника Алекса Крала.
Официальных обращений от «Вест Хэма» по Кралу не было.
Спортивный департамент клуба в постоянном контакте с представителями игрока, но на данный момент официальных обращений в клуб не было.
В прошлом месяце в «Спартаке» подтвердили интерес к Кралу со стороны клубов АПЛ.
Но если верить информации о Руй Витории, то он предпочитает опорника прям опорника. Алекс всё же больше б2б, а не чистый разрушитель.
Но если верить информации о Руй Витории, то он предпочитает опорника прям опорника. Алекс всё же больше б2б, а не чистый разрушитель.
Было неофициальное.
Но "Химки" просили об этом не говорить.
Было неофициальное.
Но "Химки" просили об этом не говорить.