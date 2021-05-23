Пресс-атташе «Спартака»: «У клуба нет официальных предложений по Кралу»

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23 мая 2021, 19:37

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин сообщил, что клуб не получал официальных предложений о трансфере полузащитника .

Официальных обращений от «Вест Хэма» по Кралу не было. Спортивный департамент клуба в постоянном контакте с представителями игрока, но на данный момент официальных обращений в клуб не было.