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Пресс-атташе «Спартака»: «У клуба нет официальных предложений по Кралу»

23 мая 2021, 19:37

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин сообщил, что клуб не получал официальных предложений о трансфере полузащитника Алекса Крала.

Официальных обращений от «Вест Хэма» по Кралу не было.

Спортивный департамент клуба в постоянном контакте с представителями игрока, но на данный момент официальных обращений в клуб не было.

В прошлом месяце в «Спартаке» подтвердили интерес к Кралу со стороны клубов АПЛ.

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makkie
makkie
23 мая в 21:59
Хочется сохранить Крала в преддверии игры в еврокубков.
Но если верить информации о Руй Витории, то он предпочитает опорника прям опорника. Алекс всё же больше б2б, а не чистый разрушитель.
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты
23 мая в 20:51
Вест Хэм против Химок бессилен.
ermak6848
ermak6848
23 мая в 20:29
Это пробный видимо камень спартачам...
SHMEL258
SHMEL258
23 мая в 20:09
Да кому он нужен кроме спартака...
Ironigor
Ironigor
23 мая в 20:02
Мания величия , стоят в очереди только уток сбивают !!!
ABir
ABir
23 мая в 20:00
И хорошо, самим пригодится
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 мая в 19:54
Сейчас в спартаке троевластие поэтому слова пресс атташе равно нулю.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 мая в 19:45
Официальных обращений от «Вест Хэма» по Кралу не было.
Было неофициальное.
Но "Химки" просили об этом не говорить.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 мая в 19:42
Никому он не нужен
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