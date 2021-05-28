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Футболисты «Ахмата», участвовавшие в потасовке, отстранены от тренировок

вчера, 11:50
Ахмат (мол)Логотип футбольный клуб Ахмат (мол) (Грозный)1 : 5Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол)Матч завершен

Пресс-служба «Ахмата» рассказала о наказании игроков, которые участвовали в потасовке в недавнем матче молодежного первенства против «Локомотива».

Руководство футбольного клуба «Ахмат» приняло решение отстранить от тренировочного процесса футболистов Лечи Садулаева, Абдул-Малика Джакуева и Турпал-Али Ибишева после инцидента, случившегося в матче заключительного тура молодежного первенства между командами «Ахмат» и «Локомотив».

Напомним, на 83-й минуте матча на поле возникла конфликтная ситуация, в результате которой арбитр встречи предъявил Садулаеву вторую желтую карточку, а Ибишев и Джакуев получили красные карточки за агрессивное поведение.

Также игроки не будут вызваны на начинающиеся в июне подготовительные сборы первой команды. Клуб, прилагающий немалые усилия для воспитания игроков, не приемлет их неподобающего поведения на футбольном поле. Не такой путь должны выбирать молодые, начинающие карьеру футболисты. Задача профессионалов — доказывать свою состоятельность, проявляя спортивный принцип. Решение о сроках допущения футболистов к тренировочной работе клуб примет самостоятельно.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:05
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Ислам0926
Ислам0926
вчера в 12:45
Помню у нас тоже были стычки и драки но судью не трогали потому что элементарно имели уважение к старшим
Серж 129
Серж 129
вчера в 12:20
при том тут тож чтоль у главного шакала лижешь
Legend 6
Legend 6 ответ Серж 129 (раскрыть)
вчера в 12:04
Причем тут?
Футбол контактный вид спорта, это эмоции, то что произошла драка, ничего страшного не произошло. Такое ощущение что изнасиловли кого-то...
Серж 129
Серж 129
вчера в 11:52
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