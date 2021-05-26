УЕФА оштрафовал Ибрагимовича за связь с букмекерской компанией

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26 мая 2021, 19:49

Нападающий «Милана» оштрафован за связь с букмекерской компанией Bethard, базирующейся на Мальте.

С 2018 года швед владеет 10% долей в Bethard. Златан владеет долей в Bethard через свою фирму Unknown AB. Правила ФИФА и УЕФА гласят, что к участию в соревнованиях под их эгидой не допускаются игроки, имеющие долю в букмекерских компаниях. Ибрагимович нарушил эти правила, сыграв в матче отбора к чемпионату мира 2022 года за сборную Швеции против Грузии и Косово, а также выйдя на поле в составе «Милана» в Лиге Европы. В Bethard подтвердили, что швед владеет долей в их компании.