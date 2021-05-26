УЕФА оштрафовал Ибрагимовича за связь с букмекерской компанией

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович оштрафован за связь с букмекерской компанией Bethard, базирующейся на Мальте.
С 2018 года швед владеет 10% долей в Bethard. Златан владеет долей в Bethard через свою фирму Unknown AB. Правила ФИФА и УЕФА гласят, что к участию в соревнованиях под их эгидой не допускаются игроки, имеющие долю в букмекерских компаниях. Ибрагимович нарушил эти правила, сыграв в матче отбора к чемпионату мира 2022 года за сборную Швеции против Грузии и Косово, а также выйдя на поле в составе «Милана» в Лиге Европы. В Bethard подтвердили, что швед владеет долей в их компании.
Как сообщается, УЕФА оштрафовал Ибрагимовича на 50 000 евро за нарушение статьи 12 (2) (b) Дисциплинарного регламента УЕФА. Кроме того, президент апелляционного органа УЕФА издал директиву, требующую от Златана прекратить отношения с букмекерской компанией Bethard. «Милан», в свою очередь, был предупрежден и оштрафован на 25 000 евро за нарушение правил УЕФА.