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Президент «Беневенто» наказал игроков 12-часовой поездкой на автобусе

20 мая 2021, 21:37

«Беневенто» потерял шансы на сохранение прописки в Серии А перед заключительным туром чемпионата Италии.

Как сообщается, президент клуба Оресте Вигорито принял решение наказать футболистов и главного тренера команды Филиппо Индзаги. Вигорито отказался платить за билеты на самолёт перед последним туром Серии А. Игроки клуба отправятся из Беневенто в Турин, где пройдёт матч против «Торино», на автобусе. Поездка займёт 12 часов.

Отмечается, что такое предложение было выдвинуто фанатами «Беневенто».

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Все комментарии
galem72
galem72
21 мая в 10:25
Может, нужно было раньше что-то предпринимать, а не устраивать бесполезную показательную "порку" на дедлайне. Это выглядит как конвульсии.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 мая в 22:21
Жестко , но справедливо. Но не мешало бы и президенту прокатиться вместе с командой на автобусе, ведь наверняка же в вылете команды есть и его вина. Президент тоже должен нести ответственность за результат, где то и он мог ошибиться : не того купил, кого то ненужного не продал, чего то не до организовал, кому то недоплатил.....
Вылет - это общий пролет!!!
Всем здоровья.
Владимир 77
Владимир 77
20 мая в 21:50
Назад пусть пешком идут
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