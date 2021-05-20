Президент «Беневенто» наказал игроков 12-часовой поездкой на автобусе

«Беневенто» потерял шансы на сохранение прописки в Серии А перед заключительным туром чемпионата Италии.
Как сообщается, президент клуба Оресте Вигорито принял решение наказать футболистов и главного тренера команды Филиппо Индзаги. Вигорито отказался платить за билеты на самолёт перед последним туром Серии А. Игроки клуба отправятся из Беневенто в Турин, где пройдёт матч против «Торино», на автобусе. Поездка займёт 12 часов.
Отмечается, что такое предложение было выдвинуто фанатами «Беневенто».
Вылет - это общий пролет!!!
Всем здоровья.
Вылет - это общий пролет!!!
Всем здоровья.