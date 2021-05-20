Президент «Беневенто» наказал игроков 12-часовой поездкой на автобусе

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20 мая 2021, 21:37

«Беневенто» потерял шансы на сохранение прописки в Серии А перед заключительным туром чемпионата Италии.

Как сообщается, президент клуба Оресте Вигорито принял решение наказать футболистов и главного тренера команды . Вигорито отказался платить за билеты на самолёт перед последним туром Серии А. Игроки клуба отправятся из Беневенто в Турин, где пройдёт матч против «Торино», на автобусе. Поездка займёт 12 часов.

Отмечается, что такое предложение было выдвинуто фанатами «Беневенто».