Слуцкий напал на арбитров РПЛ. Проверяем его теорию о карточках и фолах

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сегодня, 13:42

Важная тема для каждого фаната, ведь затрагивает и клубы топ-5.

Чем больше фолов – тем больше карточек

Логично, и таков смысл утверждения Леонида Викторовича. Команды, что чаще нарушают правила, как заявил тренер, должны получать больше предупреждений, ведь корреляционная зависимость – статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин.

Не пугайтесь, не будет урока высшей математики, хотя аналитики «Рубина» правы. Корреляция бывает «прямой» или положительной, а бывает отрицательной или «обратной». Разница простая. Часто изменение одной величины ведет к такому же по характеру изменению другой – рост к росту, падение к падению.

Корреляция любит стремиться к 100 %, согласно самому определению связи. Но также бывает, что если одно значение падает, то другое, взаимосвязанное, растет. Или наоборот, рост одного параметра уменьшает значение второго. Тогда коэффициент корреляции со знаком минус, но тоже в сторону единицы.

«Корреляция» также употребляется в значении «взаимная связь», а не строго в математическом смысле. И раз Слуцкий упомянул другие лиги, для начала проверим их. В футболе фолов за матч бывает от 9 до 17 у одной команды, но чаще речь о 12-14 нарушениях правил. Свистков всюду плюс-минус одинаково.

В топ-5 зачастую есть прямая взаимосвязь

В АПЛ рекордсмены по фолам в защите «Фулхэм» (12.8), МЮ и «Шеффилд Юнайтед» (по 12.1). По карточкам, и тут нет интриги, лидируют те же клубы. Причем отношение арбитров не меняет статус команды – у МЮ 3 красные и 66 предупреждений, и это даже больше, чем у «Фулхэма» — 63 желтые и 1 удаление.

Есть одно исключение – «Тоттенхэм» фолит часто, а по карточкам лишь десятый. Но знаем разгадку – у Моуриньо очень много мелких тактических фолов, чтобы сбивать соперника. Так было в «Порту», «Челси», «Реале» и «Интере», это отражение тренерского стиля.

В Серии А связи до запятой нет – у «Лацио» 17-е место по фолам, но первое по карточкам. Связано это может быть с большим, чем в АПЛ , количеством фолов. Выборка шире. С другой стороны, «Верона» и «Специя» подтверждают наличие прямой корреляции, у них и нарушений, и карточек хватает.

В Испании все проще – «Хетафе» и «Сельта» много фолят, поэтому часто получают карточки. Но есть также «Атлетико», что владеет мячом, нарушает правила на уровне «Лацио», а при этом среди лидеров по карточкам. Но тут уже чисто эмоции и жесткость – команда является отражением тренера Симеоне.

В Бундеслиге, где много молодых ребят и резкий футбол, «Герта» и «Айнтрахт» вписываются в теорию Слуцкого, но есть исключение. «Майнц» высоко по нарушениям, но низко по карточкам. Снова же, такое возможно из-за тактики мелкого фола. В чемпионате Франции аналогичная картина. «Ланс» и «Сент-Этьен» с фолами и карточками.

Но есть «Нант», что часто нарушает правила, но редко получает за это наказания. Впрочем, нам важнее несколько другая связь. «Рубин» пятый по фолам в РПЛ с конца – меньше нарушали только «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и «Сочи». Берем клубы из таких же мест западнее – это ПСЖ , «Боруссия» М, «Валенсия», «Лацио» и «Ньюкасл».

Отсутствие прямой связи между объемом нарушений и количеством карточек видим лишь в случае с «сороками» в АПЛ и «орлами» в Италии. Одно из двух – или для российских рефери «дракон» это птица, поэтому казанцы схватили 8 красных и 84 желтых карточки, или Слуцкий прав – рефери предвзяты из-за его высказываний о судействе.

В РПЛ несоответствие лишь у «Рубина»

По владению «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА в первой пятерке. С мячом нарушить правила сложнее. Не совсем удивительно, что по карточкам эти клубы в хвосте таблицы наказаний. «Зенит» почти не предупреждали – всего 46 желтых за 30 туров. У чемпионов лишь 3 красные, а рекорд у «Рубина», «Арсенала» и «Динамо» — по 8 удалений.

Причем Слуцкий прав, что решения рефери частенько отменяли эксперты из судейской комиссии РФС . При этом частые фолы «Ахмата», «Арсенала» и «Локомотива» находят отражения в разделе с карточками – команды в тройке лидеров. «Спартак» с «Уфой», что в топ-7 по нарушениям, тоже рядом.

Только с казанцами другая история. «Рубин» нарушал правила на уровне с «Сочи». Южане лишь на одиннадцатом месте по карточкам, а вот команда Слуцкого высоковато. Не сказать, что это разночтение, как у «Лацио», но Леонид Викторович не обманул. Изредка команда, что много фолит, может редко видеть карточки.

Но чаще лидеры по нарушениям оказываются в лидерах по предупреждениям. Связь логичная и подтверждается статистикой. А вот у «Рубина», особенно по красным карточкам, есть несоответствие. Причем его сложно списать строго на стиль. Команда мало играет с мячом, бывали матчи, как против «Зенита».

Вот только судьи часто жестко наказывали именно игроков «Рубина», хотя футболисты других команд не робкого десятка, но карточек у них заметно меньше. Статистика самого «Рубина» подсказывает, что Зотов и Макаров часто срывали атаки по своему флангу, а Абильдгор шикарно встречал соперников в опорной зоне.

И этого мало для разноса аргументов Слуцкого. Нет в действиях его футболистов, вроде Уремовича или Макарова, намеренной грубости. Зато есть несопоставимо много карточек. По «Ахмату» и «Арсеналу» все понятно – много фолов и предупреждений. А Слуцкий грамотно обратил внимание на высокое положение своей команды.

У «Рубина» 12-е место по фолам, но лишь на шесть карточек меньше, чем у самой жесткой команды сезона из Грозного. Также тренер прав, что с появлением повторов общее число карточек подскочило. В сезоне 2017/18 увидели 880 желтых и 34 красные. Через четыре года 1 159 предупреждений и сразу 89 удалений.

Слуцкий загнул про рост на 70 %, на самом деле лишь 32 % по желтым. Но о красных можно сказать смело – видим их бум, частота выросла в 2.6 раза. Знаем о новых трактовках правил, но разница огромная. Получается, годами судьи РПЛ ошибались и могли прикрываться отсутствием повторов. Сейчас смелее с карточками.

И надо знать меру, понимать, где грубость, а где – планка борьбы. Рефери порой не справляются с игрой и ее скоростями, гасят эмоции игроков карточками, что плохо. Арбитрам надо расти, а не мстить за попытку Слуцкого привлечь внимание к проблеме отсутствия правосудия в РПЛ . Классно ведь, когда приводят числа.