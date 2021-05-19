Бонуччи могут наказать за то, что он подталкивал игроков сменить агента

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19 мая 2021, 12:57

Вице-капитан «Ювентуса» , как сообщается, может столкнуться с санкциями за то, что подталкивал других игроков сменить агента.

Il Messaggero сообщает, что прокуратура FIGC проводит расследование в отношении защитника туринского клуба.

Алессандро Луччи - агент Бонуччи и основатель World Soccer Agency. Недавно ему удалось подписать контракты с Гаэтано Кастровилли, Деяном Кулусевски и Джанлукой Скамаккой. Луччи также уже долгое время является агентом Эдина Джеко, Алессандро Флоренци, Даниэле Де Росси и, конечно же, Бонуччи.

Сообщается, что Луччи и Бонуччи обещали игрокам более выгодные контракты и даже места в своих национальных сборных.

Напомним, что недавно игрока «Пизы» дисквалифицировали за расистскую фразу о «восстании рабов».