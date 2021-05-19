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Бонуччи могут наказать за то, что он подталкивал игроков сменить агента

19 мая 2021, 12:57

Вице-капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, как сообщается, может столкнуться с санкциями за то, что подталкивал других игроков сменить агента.

Il Messaggero сообщает, что прокуратура FIGC проводит расследование в отношении защитника туринского клуба.

Алессандро Луччи - агент Бонуччи и основатель World Soccer Agency. Недавно ему удалось подписать контракты с Гаэтано Кастровилли, Деяном Кулусевски и Джанлукой Скамаккой. Луччи также уже долгое время является агентом Эдина Джеко, Алессандро Флоренци, Даниэле Де Росси и, конечно же, Бонуччи.

Сообщается, что Луччи и Бонуччи обещали игрокам более выгодные контракты и даже места в своих национальных сборных.

Напомним, что недавно игрока «Пизы» дисквалифицировали за расистскую фразу о «восстании рабов».

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
20 мая в 11:23
За что? Другие игроки без своей головы что ли или они дети? Ну, порекомендовал ты своего агента. Где тут криминал-то?
Сварожич
Сварожич
19 мая в 13:59
Странные какие то понятия
Leha-ha50
Leha-ha50
19 мая в 13:41
Я что то не вижу тут ничего криминального.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
19 мая в 13:22
А что в этом незаконное?
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
19 мая в 13:16
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    19 мая в 13:10
    Над Луччи и Бонуччи сгущаются тучи
    STVA 1
    STVA 1
    19 мая в 13:09
    Бывает и такое
    Ironigor
    Ironigor
    19 мая в 13:02, ред.
    Ах доля моя доля !!! Обычная реклама агентства !!!
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