УЕФА возбудил дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»

УЕФА, как и ожидалось, объявил о возбуждении дисциплинарных дел в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».
Причина – данные клубы так и не вышли из Суперлиги.
Ранее «Арсенал», «Милан», «Челси», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» договорились с УЕФА о реинтеграции.
Клубам придется тяжелее
Клубам придется тяжелее
Я бы вообще на месте основателей Суперлиги построил бы партнерство не с какими-то мутными банками, а с Редбулом. Вот кто по-настоящему развивает футбол и делает крутые спортивные мероприятия.
Я бы вообще на месте основателей Суперлиги построил бы партнерство не с какими-то мутными банками, а с Редбулом. Вот кто по-настоящему развивает футбол и делает крутые спортивные мероприятия.
УЕФА жестоко накажет бунтовщиков...
УЕФА жестоко накажет бунтовщиков...
Всем здоровья.
Всем здоровья.