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УЕФА возбудил дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»

25 мая 2021, 23:43

УЕФА, как и ожидалось, объявил о возбуждении дисциплинарных дел в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».

Причина – данные клубы так и не вышли из Суперлиги.

Ранее «Арсенал», «Милан», «Челси», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» договорились с УЕФА о реинтеграции.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
26 мая в 12:37
Как только эти 3 клуба откажутся от своих штрафных претензий к клубам покинувшим Супер лигу, так УЕФА сразу от них отвянут.
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса
26 мая в 09:35
    Брулин
    Брулин
    26 мая в 08:28
    В случае бана эти два лучших игрока мира сменят клубы. Роналду вон уже намылился куда-то, судя по интонации постов. Месси давно на измене.
    Клубам придется тяжелее
    Ozabot
    Ozabot
    26 мая в 07:30
    Чего до них докопались? Ну, хотят играть в свою лигу, так пусть играют. Это же частный бизнес. УЕФА это тоже частная контора, так что за них потеть тоже смысла нет. Вообще не вижу никакого преступления.
    Я бы вообще на месте основателей Суперлиги построил бы партнерство не с какими-то мутными банками, а с Редбулом. Вот кто по-настоящему развивает футбол и делает крутые спортивные мероприятия.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
    26 мая в 06:54
    Ну прям как дети малые.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    26 мая в 04:23
    Перес кричал, что УЕФА грабит клубы, так пусть пару лет без грабежей УЕФА проживут, вот тогда и посмотрим как они запоют.
    Ironigor
    Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    26 мая в 02:14
    Без денег ничего не будет и не бывает !!! Вроде бы все взрослые, а в сказки верят !!?
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
    26 мая в 00:57
    Эти трое похоже надеются, что если лига вновь возродится , они как долгожители получат некие преференции.
    Ironigor
    Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    26 мая в 00:32
    В том то и дело, зачем быть там, чего нет. Если даже сам спонсор отказался от этого проекта !!! Какая-то абракадабра !!! Тупость одних и глупость других встретились в фантазиях друг друга , как в вечной схватке за будущее вселенной !!!
    vastudio
    vastudio
    26 мая в 00:25
    Ладно те 2 жулика, а Барсе-то зачем этот весь гемор?)))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    26 мая в 00:16
    Что характерно, все три команды уже не чемпионы. Ювентус вообще едва в четвёрку попал. Одно это уже для них наказание. И что-то мне подсказывает, что это только начало.
    УЕФА жестоко накажет бунтовщиков...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    26 мая в 00:10
    Парадоксальная ситуация. Одни состоят в лиге которой нет, другие требуют выхода из того , чего просто не существует. Непонятно упрямство этой тройки??? К чему это упорство??? Сами же по сути на неприятности нарываются. Интересно , чем эта канитель закончится??? Чья в итоге возьмет??? Ждемс итогов расследования.
    Всем здоровья.
    STVA 1
    STVA 1
    26 мая в 00:08
    Для чего все это!Нагнуть до конца? Ведь из чемпов не исключат!
    VeniaminS
    VeniaminS
    25 мая в 23:43
    Делать больше нечего
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