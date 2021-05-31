Эвра: «Возможно, „Манчестер Сити“ выиграет ЛЧ, когда мне будет 90 лет»

Экс-игрок МЮ Патрис Эвра потроллил бывшего вокалиста группы Oasis Лиама Галлахера, который болеет за «Манчестер Сити».
Эвра в образе Галлахера, сидя в своей машине, заявил:.
Перестань говорить, что Манчестер – голубой. У меня больше трофеев, чем у всего «Манчестер Сити».
Я сказал, возможно, вы выиграете Лигу чемпионов, когда мне будет 90. Ведь вы – наши шумные соседи (француз спел это на мотив известной композиции Wonderwall).
Мне копаться не надо, я отлично помню, что чем меньше Ангел НеБесГрешен начал попадать со своими комментариями в Лучшие комментарии, тем больше он начинал возмущаться по поводу лучших комментариев... И отлично помню, что получая по 500 баллов за лучшие комм., занимая первое место по количеству набранных баллов за лучшие комм., никаких возмущений не было...
Написать, что можно покопаться, зная, что никто копаться не будет, отличный ответ...
А комм., Ангела...... не читаю, но всегда читаю все комм., которые пишут в КП, даже тех, кто у меня в пожизненном игноре, а в пожизненном игноре у меня только Ангел НеБесГрешен....ну и "Славнов". Остальные, всё "течёт", всё меняется......
Мне копаться не надо, я отлично помню, что чем меньше Ангел НеБесГрешен начал попадать со своими комментариями в Лучшие комментарии, тем больше он начинал возмущаться по поводу лучших комментариев... И отлично помню, что получая по 500 баллов за лучшие комм., занимая первое место по количеству набранных баллов за лучшие комм., никаких возмущений не было...
Написать, что можно покопаться, зная, что никто копаться не будет, отличный ответ...
А комм., Ангела...... не читаю, но всегда читаю все комм., которые пишут в КП, даже тех, кто у меня в пожизненном игноре, а в пожизненном игноре у меня только Ангел НеБесГрешен....ну и "Славнов". Остальные, всё "течёт", всё меняется......
А МС бязательно выиграет ЛЧ...
Главное что есть желание...и возможности...
Не надо забывать что еще недавно...на рубеже веков МС играл в 3-м по значимости дивизионе Англии....а на сегодня занимает 3-е место в списке самых дорогостоящих футбольных клубов мира......
Троллинг Эвры автоматически становится бессмысленным и неуместным после того как его МЮ вообще проиграл 3 дня назад финал ЛЕ команде втрое уступающей по стоимости игроков......
А МС бязательно выиграет ЛЧ...
Главное что есть желание...и возможности...
Не надо забывать что еще недавно...на рубеже веков МС играл в 3-м по значимости дивизионе Англии....а на сегодня занимает 3-е место в списке самых дорогостоящих футбольных клубов мира......
Троллинг Эвры автоматически становится бессмысленным и неуместным после того как его МЮ вообще проиграл 3 дня назад финал ЛЕ команде втрое уступающей по стоимости игроков......