Эвра: «Возможно, „Манчестер Сити“ выиграет ЛЧ, когда мне будет 90 лет»

Экс-игрок МЮ потроллил бывшего вокалиста группы Oasis Лиама Галлахера, который болеет за «Манчестер Сити».

Эвра в образе Галлахера, сидя в своей машине, заявил:.

Перестань говорить, что Манчестер – голубой. У меня больше трофеев, чем у всего «Манчестер Сити».

Я сказал, возможно, вы выиграете Лигу чемпионов, когда мне будет 90. Ведь вы – наши шумные соседи (француз спел это на мотив известной композиции Wonderwall).