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Эвра: «Возможно, „Манчестер Сити“ выиграет ЛЧ, когда мне будет 90 лет»

вчера, 23:27

Экс-игрок МЮ Патрис Эвра потроллил бывшего вокалиста группы Oasis Лиама Галлахера, который болеет за «Манчестер Сити».

Эвра в образе Галлахера, сидя в своей машине, заявил:.

Перестань говорить, что Манчестер – голубой. У меня больше трофеев, чем у всего «Манчестер Сити».

Я сказал, возможно, вы выиграете Лигу чемпионов, когда мне будет 90. Ведь вы – наши шумные соседи (француз спел это на мотив известной композиции Wonderwall).

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:02
Терпение и труд всё перетрут !!!))) Забудь !!!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:00, ред.
Ангел НеБесГрешен: .....С самого начала, когда появились лучшие комментарии, я был против них. Точнее, не их самих, а количеству очков, в 10 раз превышающих обычный комментарий. Можно покопаться в истории моей борьбы с этим, только прошло года полтора-два....

Мне копаться не надо, я отлично помню, что чем меньше Ангел НеБесГрешен начал попадать со своими комментариями в Лучшие комментарии, тем больше он начинал возмущаться по поводу лучших комментариев... И отлично помню, что получая по 500 баллов за лучшие комм., занимая первое место по количеству набранных баллов за лучшие комм., никаких возмущений не было...

Написать, что можно покопаться, зная, что никто копаться не будет, отличный ответ...

А комм., Ангела...... не читаю, но всегда читаю все комм., которые пишут в КП, даже тех, кто у меня в пожизненном игноре, а в пожизненном игноре у меня только Ангел НеБесГрешен....ну и "Славнов". Остальные, всё "течёт", всё меняется......
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:54, ред.
Время летит....Эвре уже 89 лет...

А МС бязательно выиграет ЛЧ...
Главное что есть желание...и возможности...
Не надо забывать что еще недавно...на рубеже веков МС играл в 3-м по значимости дивизионе Англии....а на сегодня занимает 3-е место в списке самых дорогостоящих футбольных клубов мира......

Троллинг Эвры автоматически становится бессмысленным и неуместным после того как его МЮ вообще проиграл 3 дня назад финал ЛЕ команде втрое уступающей по стоимости игроков......
juchok
juchok
вчера в 23:53
шутник Эвра лучше бы рассказал, сколько он слил финалов ЛЧ
allemz
allemz
вчера в 23:39
Этот ниггер только и горазд своим рылом торговать
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