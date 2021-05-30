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Эвра потроллил «Ман Сити» после поражения в финале Лиги чемпионов

сегодня, 13:58
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра в своём инстаграме пошутил над «Манчестер Сити». «Горожане» уступили «Челси» в финале Лиги чемпионов.

Эвра опубликовал фотографию, где с помощью фотошопа он оказался рядом с легендарным форвардом «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтоном, который смотрит на Кубок европейских чемпионов, выигранный «красными дьяволами» в 1968 году.

Подпись гласит: «Сэр Бобби, вы можете еще раз проверить название города?»

На что Чарльтон отвечает: «Нет, все еще не здесь [не в Манчестере], Пэт...»

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 15:12
хахаха красава Пэт
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 14:09
Смищно та как, ой не магууууу, держите меня
beefs
beefs
сегодня в 14:00
ничего на следующий год может быть...
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