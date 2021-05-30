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«Следующий сезон будет нашим». «Спартак» поздравил «Челси» с победой в ЛЧ

сегодня, 08:27
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Пресс-служба «Спартака» поздравила «Челси» с победой в Лиге чемпионов. В финальном матче лондонский клуб одержал победу над «Манчестер Сити» (1:0).

Поздравляем фанатов «Челси», но не забывайте, что следующий сезон будет нашим.

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Все комментарии
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 14:12
ахахахаха.они че там? оррр
spartach091
spartach091
сегодня в 11:03
Что он несёт епта
galem72
galem72
сегодня в 10:38
Ну что за х несёт вечно несёт эта пресс-служба?! Какой же испанский стыд...
Брулин
Брулин
сегодня в 10:20
Какую реакцию ожидает автор этой гениальной шутки?
Рязань 062
Рязань 062
сегодня в 10:18
Бамбук, едва успевший прорасти,
За день сумел почти на метр подняться,
А за второй день смог перерасти
Дуб молодой и стал над ним смеяться:
«Как жалок ты, ничтожный мой сосед!
Смотрю я на тебя и чуть не плачу –
Стоишь ты здесь уже двенадцать лет,
Вся жизнь твоя – сплошная неудача.
Мне отроду сейчас всего два дня,
А я уже успешней и главнее!»
На это дуб сказал ему: «Дитя,
Ты прав, расти я быстро не умею.
Неторопливо ствол я строю свой,
Наращивая кольца круг за кругом.
Ты ж хвалишься соломиной пустой,
Всё, чем ты горд – сплошная показуха!»

Мораль у этой басенки проста:
За быстрыми богатством, славой, властью
Скрывается обычно пустота,
В которой нет ни мудрости, ни счастья.
Рязань 062
Рязань 062
сегодня в 10:08
фетисов , после того как стукнулся головой об асфальт, стал еще более жуткую фигню нести....
Рязань 062
Рязань 062
сегодня в 10:06
    memphis
    memphis
    сегодня в 09:51
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
      сегодня в 09:32
      Посмотрим на этих говорунов из спартака когда они не пройдут собеседование в квалификации ЛЧ.
      Ну ничему жизнь не учит особенно после 0:7 от Ливерпуля.)))
      1-я конная
      1-я конная
      сегодня в 09:19
      но не забывайте, что следующий сезон будет нашим

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      Федун уже договорился с судьями?
      Smoke Buddah
      Smoke Buddah
      сегодня в 09:10
      вам бы в групповой этап попасть)
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      сегодня в 09:06
      По моему мнению в пресс-службе Спартака работают не профессионалы. К сожалению.
      311
      311 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
      сегодня в 08:50
      Там главному по связям с общественностью неслабо прилетело в голову, можно понять!)
      fczpkossidspb
      fczpkossidspb
      сегодня в 08:39
      Оптимизм и чувство юмора-это прекрасно!!))
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny
      сегодня в 08:37
      Вообще не палятся)
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал
      сегодня в 08:35
      Остановите этого сммщика, который дорвался до аккаунта "Спартака". Оскорбления ЦСКА вперемешку с юмором, от которого Петросян и Комеди Клаб бы заплакали. И так уже достаточно нашутковали, отмываться долго придётся
      Vladimir808
      Vladimir808
      сегодня в 08:34
      Да уж, перебор однако.)
      beefs
      beefs
      сегодня в 08:33
      Что уже договорились?...
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 08:32
      То что поздравили это хороший жест
      Дима Логинов
      Дима Логинов
      сегодня в 08:30
      Мне вот что непонятно - почему Спартак потом обижается, когда из-за его слов, расходящихся с делами, все начинают смеяться? Ну, сиди ты молча, играй в футбол, делами показывай свою силу. Но нет же, мы лучше будем болтать, потом из-за этих слов над нами будут все смеяться, а мы обидимся...
      Есть Юмор, а есть Глупость. Первого я в высказываниях Спартака не вижу.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      сегодня в 08:28
      Ахаха! Челси даже не знает кто такие спартак.
      ДАША Д
      ДАША Д
      сегодня в 08:28
      Мечтать конечно можно.
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