«Следующий сезон будет нашим». «Спартак» поздравил «Челси» с победой в ЛЧ

Пресс-служба «Спартака» поздравила «Челси» с победой в Лиге чемпионов. В финальном матче лондонский клуб одержал победу над «Манчестер Сити» (1:0).
Поздравляем фанатов «Челси», но не забывайте, что следующий сезон будет нашим.
Next year is our year though don't forget https://t.co/JbQTb4lcBh— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) May 29, 2021
За день сумел почти на метр подняться,
А за второй день смог перерасти
Дуб молодой и стал над ним смеяться:
«Как жалок ты, ничтожный мой сосед!
Смотрю я на тебя и чуть не плачу –
Стоишь ты здесь уже двенадцать лет,
Вся жизнь твоя – сплошная неудача.
Мне отроду сейчас всего два дня,
А я уже успешней и главнее!»
На это дуб сказал ему: «Дитя,
Ты прав, расти я быстро не умею.
Неторопливо ствол я строю свой,
Наращивая кольца круг за кругом.
Ты ж хвалишься соломиной пустой,
Всё, чем ты горд – сплошная показуха!»
Мораль у этой басенки проста:
За быстрыми богатством, славой, властью
Скрывается обычно пустота,
В которой нет ни мудрости, ни счастья.
За день сумел почти на метр подняться,
А за второй день смог перерасти
Дуб молодой и стал над ним смеяться:
«Как жалок ты, ничтожный мой сосед!
Смотрю я на тебя и чуть не плачу –
Стоишь ты здесь уже двенадцать лет,
Вся жизнь твоя – сплошная неудача.
Мне отроду сейчас всего два дня,
А я уже успешней и главнее!»
На это дуб сказал ему: «Дитя,
Ты прав, расти я быстро не умею.
Неторопливо ствол я строю свой,
Наращивая кольца круг за кругом.
Ты ж хвалишься соломиной пустой,
Всё, чем ты горд – сплошная показуха!»
Мораль у этой басенки проста:
За быстрыми богатством, славой, властью
Скрывается обычно пустота,
В которой нет ни мудрости, ни счастья.
Ну ничему жизнь не учит особенно после 0:7 от Ливерпуля.)))
Ну ничему жизнь не учит особенно после 0:7 от Ливерпуля.)))
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Федун уже договорился с судьями?
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Федун уже договорился с судьями?
Есть Юмор, а есть Глупость. Первого я в высказываниях Спартака не вижу.
Есть Юмор, а есть Глупость. Первого я в высказываниях Спартака не вижу.