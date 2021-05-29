ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Лига чемпионов 2020/2021

Тухель спародировал Гвардиолу перед игроками «Челси»

вчера, 17:42
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель попал в объективы журналистов в неудобный момент.

Наставник лондонского клуба спародировал перед своими игроками главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, показав типичное для него эмоциональное жестикулирование. Заметив, что его снимают, Тухель улыбнулся и помахал журналистам.

Сегодня «Челси» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Начало матча — в 22:00 мск.

Все новости
Коке: «Пике размышлял о джин-тонике, пока я лежал на газоне „Камп Ноу“»
28 мая ФотоКомментарии11
ЦСКА потроллил «Спартак» после назначения Руя Витории
24 мая Комментарии43
«Кипу пока не всю прислали». Пиняев опубликовал фото в кепке «Барселоны»
22 мая ФотоКомментарии4
Председатель «Уигана» потроллил «Тоттенхэм» и заявил об интересе к Кейну
21 мая Комментарии4
Президент и тренер «Санта-Клары» оделись в коров после выхода клуба в ЛК
21 мая ФотоКомментарии6
Слуцкий: «Сказал Дзюбе держать руки над столом»
20 мая Комментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:52
Ничего криминального не вижу в этом
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:36
Фаны Сити, камон) Тухель с Пепом более чем нормально ладят, more than you believe, если понимаете. Гварди мб сейчас чутка сдержанный или напряжен, но если вдруг победит, то подурачится по полной программе
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:30
К битве готов.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:11
Я думаю это только плюс ➕ для Челси. Есть юмор , кстати совсем адекватный, без обидное видно. Но это говорит лишь о том, что в команде очень позитивный настрой . Есть маленький, но повод что команда выйдет на это противостояние с положительными эмоциями . И это радует . Вот только неизвестно, как на это отреагирует на поле подопечные Гвардиолы. И это тоже интрига . Ведь у Гвардиолы есть свои контр аргументы на это. Этим и хорош футбол ⚽ , а тем более финал лиги чемпионов , что и делает интригу в этом противостоянии. У каждого свои козыри !!! Это мы скоро все увидим , кто станет мотивированнее для Победы ✌. Ведь для Тухеля это будет впервые, а для Гвардиолы может стать в четвёртый раз !!! Я думаю все с нетерпением ждут этот бойцовский матч, невзирая на принадлежности к клубу !!! Приятного просмотра и получения удовольствия от игры !!! И пусть победит сильнейший, Челси !!! Всем Добра !!!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:58
Надеюсь после свистка будешь наблюдать как игроки Сити поднимают кубок над головой.
allemz
allemz ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 17:58
Привет.
В Пепе в этом сезоне я уверен больше, чем в предыдущих вместе взятых. Благодаря Моуриньо, МС сейчас там где заслуживает быть. Поражение от шпор 1-3 в чемпионате - самый поворотный момент в истории тренерства каталонца. Он кардинально изменился, перестроил всю игру, начал играть сбалансированно. Я вижу состав, чувствую заранее как сыграют. И сегодня прочувствовал дух и настрой. Научился читать каталонца за столько лет, с Хьюзом, Манчини и Пеллегрини было проще. Виден настрой Пепа, тупо виден. Я уверен в победе МС, кто что бы что ни говорил. Сегодня будет весело!)
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса ответ allemz (раскрыть)
вчера в 17:51
Пеп уже показал на деле, какой он герой, подбив людей на баррикады, а сам просто отсиделся в Англии.))
Дима Логинов
Дима Логинов ответ allemz (раскрыть)
вчера в 17:50, ред.
Интересно чем сегодня порадует Гвардиола. Думается мне, если он будет играть в привычной своей манере постоянного давления, то может пролететь мимо кубка. Тухель явно внимательно смотрел первый тайм парижской игры, где Сити я лично вообще не узнал. Сил у Челси хватит на два тайма такой игры, как у ПСЖ в первом тайме дома.
Очень хочется чтобы Гвардиола придумал что-то необычное. Ему надо это сделать и уверенно взять трофей.
Привет, дружище!
allemz
allemz
вчера в 17:47
Пеп такое не прощает, изобьет немца в подтрибунном помещении как тренера Уигана после вылета из кубка Англии в 2017)))
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 17:46
Расслабленная атмосфера перед финалом - это большой плюс. Похоже, что Тухель такой же мотиватор как и Клопп - Юрген тоже обожает подобные вещи. А если так, то Сити сегодня будет очень тяжело. Компьютерная программа Гвардиолы, до последнего бита выверенная, может и пасть под напором взбалмошной хакерской атаки.
Недолго осталось, скоро узнаем.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:45
Нужно поднять настрой
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100