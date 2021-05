Тухель спародировал Гвардиолу перед игроками «Челси»

Главный тренер «Челси» попал в объективы журналистов в неудобный момент.

Наставник лондонского клуба спародировал перед своими игроками главного тренера «Манчестер Сити» , показав типичное для него эмоциональное жестикулирование. Заметив, что его снимают, Тухель улыбнулся и помахал журналистам.

Сегодня «Челси» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Начало матча — в 22:00 мск.

Chelsea boss Thomas Tuchel entertains the Chelsea squad with his best Pep Guardiola impression 😂



The look when he sees the camera is golden 🤣 pic.twitter.com/rVLoBrLEzW