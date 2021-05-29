Тухель спародировал Гвардиолу перед игроками «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель попал в объективы журналистов в неудобный момент.
Наставник лондонского клуба спародировал перед своими игроками главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, показав типичное для него эмоциональное жестикулирование. Заметив, что его снимают, Тухель улыбнулся и помахал журналистам.
Сегодня «Челси» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Начало матча — в 22:00 мск.
Chelsea boss Thomas Tuchel entertains the Chelsea squad with his best Pep Guardiola impression 😂— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 29, 2021
The look when he sees the camera is golden 🤣 pic.twitter.com/rVLoBrLEzW
Недолго осталось, скоро узнаем.
Недолго осталось, скоро узнаем.
В Пепе в этом сезоне я уверен больше, чем в предыдущих вместе взятых. Благодаря Моуриньо, МС сейчас там где заслуживает быть. Поражение от шпор 1-3 в чемпионате - самый поворотный момент в истории тренерства каталонца. Он кардинально изменился, перестроил всю игру, начал играть сбалансированно. Я вижу состав, чувствую заранее как сыграют. И сегодня прочувствовал дух и настрой. Научился читать каталонца за столько лет, с Хьюзом, Манчини и Пеллегрини было проще. Виден настрой Пепа, тупо виден. Я уверен в победе МС, кто что бы что ни говорил. Сегодня будет весело!)
В Пепе в этом сезоне я уверен больше, чем в предыдущих вместе взятых. Благодаря Моуриньо, МС сейчас там где заслуживает быть. Поражение от шпор 1-3 в чемпионате - самый поворотный момент в истории тренерства каталонца. Он кардинально изменился, перестроил всю игру, начал играть сбалансированно. Я вижу состав, чувствую заранее как сыграют. И сегодня прочувствовал дух и настрой. Научился читать каталонца за столько лет, с Хьюзом, Манчини и Пеллегрини было проще. Виден настрой Пепа, тупо виден. Я уверен в победе МС, кто что бы что ни говорил. Сегодня будет весело!)