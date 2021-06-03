Жирков — в топ-5 самых возрастных игроков Евро-2020

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сегодня, 12:09

Защитник сборной России занял пятое место в списке самых возрастных футболистов (37 лет и 305 дней) на Евро-2020.

Самым возрастным игроком предстоящего чемпионата Европы будет голкипер сборной Нидерландов (38 лет и 273 дня).

В топ-5 также вошли: вратарь сборной Шотландии (38 лет и 173 дня), защитник Португалии Пепе (38 лет и 116 дней) и нападающий команды Северной Македонии (37 лет и 330 дней).

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