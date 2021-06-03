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Жирков — в топ-5 самых возрастных игроков Евро-2020

сегодня, 12:09

Защитник сборной России Юрий Жирков занял пятое место в списке самых возрастных футболистов (37 лет и 305 дней) на Евро-2020.

Самым возрастным игроком предстоящего чемпионата Европы будет голкипер сборной Нидерландов Мартен Стекеленбург (38 лет и 273 дня).

В топ-5 также вошли: вратарь сборной Шотландии Крейг Гордон (38 лет и 173 дня), защитник Португалии Пепе (38 лет и 116 дней) и нападающий команды Северной Македонии Горан Пандев (37 лет и 330 дней).

Ранее врач сборной России рассказал, в чем феномен Жиркова.

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Все комментарии
jobss
jobss ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 13:37
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ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:19
Хоть здесь в топ-5 попали, спасибо Юре!
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 13:13
Нападающий команды Северной Македонии Горан Пандев (37 лет и 330 дней)
Нападающй.....
Вот к чему Артемке надо стремится,а не костюмы героев комиксов примерять...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:58
Так вот почему Стасик его за собой таскает, хочет из него рекордсмена сделать. Знать и ЧМ без Жиркова не обойдется.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 12:56
Жаль Акинфеев в отказе, он бы точно стрельнул бы))
beefs
beefs
сегодня в 12:43
очень жаль что некем заменить Юрия...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:40
История Жиркова уходит глубоко в седые века:
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:38
Жалко деду Юру)
я есть грут
я есть грут
сегодня в 12:38
будет самым опытным в составе
berda2003
berda2003
сегодня в 12:37
хоть таким способом в пятёрку попали....
112910415
112910415
сегодня в 12:33
есть задумка улучшить результат !
Futurista
Futurista
сегодня в 12:21
Ничего)...на следующем ЧЕ будет в топе на 1 месте...
LOpp
LOpp
сегодня в 12:17
Mangur
Mangur
сегодня в 12:15
Удачи Жиркову в игре.
drug01
drug01
сегодня в 12:12
Хоть в пятёрке молодец
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 12:09
Юра себя еще покажет!...удачи ему!
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