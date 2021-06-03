Жирков — в топ-5 самых возрастных игроков Евро-2020

Защитник сборной России Юрий Жирков занял пятое место в списке самых возрастных футболистов (37 лет и 305 дней) на Евро-2020.
Самым возрастным игроком предстоящего чемпионата Европы будет голкипер сборной Нидерландов Мартен Стекеленбург (38 лет и 273 дня).
В топ-5 также вошли: вратарь сборной Шотландии Крейг Гордон (38 лет и 173 дня), защитник Португалии Пепе (38 лет и 116 дней) и нападающий команды Северной Македонии Горан Пандев (37 лет и 330 дней).
Ранее врач сборной России рассказал, в чем феномен Жиркова.